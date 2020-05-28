说明：#原创# 标签为IT之家在IT圈所设的投稿栏目，具体投稿规则点此查看。

— 速览 —

• 本帖受 @数字公民 的《三分钟，带你入门 iOS 捷径》启发，旨在用简明的语言，系统性讲解 iOS "快捷指令"的使用方法；

• 我会用四个例子介绍"快捷指令"中的基本概念，如"内容流""操作控制"等；考虑到单个帖子的篇幅，我把内容分成了"上、中、下"三个部分，每个部分只要 5 分钟的阅读时间；

• 阅读本系列后，您会掌握：

1. 上：看懂复杂的指令是如何运行的（本帖）

2. 中：尝试构建符合自己需求的指令（点此跳转）

3. 下：理解简易的编程概念，如 JavaScript，API，JSON 等

废话不多说，进入正文。





— 启动"快捷指令"的方法 —





不会运行快捷指令，一切都白搭。目前有四种开启指令的方法。

1.通过"快捷指令" APP：

▼ 打开"快捷指令" APP，在"我的快捷指令"中轻点一个指令。





▼ 如果你在负一屏里添加了"快捷指令"的小组件，你可以轻点按钮来启动对应的指令；

▼ 当然，你还能将捷径添加到主屏幕

2.通过 Siri：

▼ 在 iOS 设备上唤出 Siri，说出某个指令的名称，该指令就会被运行；

3.通过"建议与搜索"：

▼ 从主屏幕下拉，唤出"搜索"界面，iOS 会根据用户日常操作推荐一些指令。你也可以在搜索框里直接输入某个指令。

4.通过其他 App 中的"分享"按钮

▼ 你可以在"快捷指令"中设置，是否在"分享列表"中显示某个指令。分享的内容会作为该指令的输入（详见后文）；





— 实例一：新手难度 —

我们先来看看最简单的快捷指令

• "IT 之家签到"【下载链接】

这类指令是 App 自带的，相当于把 IT 之家的"签到"按钮放到 App 外面。我们用户没有 DIY 的余地，"点击 — 运行"即可。

这个实例展示了"快捷指令"的本质：自动化。"打开之家、打开我的主页、点击签到"这三步，在轻点指令后会自动运行。这也许节省不了多少时间，但如果设定为"在每天早上运行该指令"，成为 50 级大佬不是梦🌹🐔





— 实例二：入门难度 —

我们再看一个有点复杂的快捷指令

• "洗衣计时器"【下载链接】

1.用户手动输入洗涤时间；

2.当前时刻 + 洗涤时间 = 结束时刻

3.新建一个"提醒事项"，内容为"衣服已洗好！"，提醒时间为"结束时刻"

5.在"结束时刻"，用户会收到提醒

这个实例与"之家签到"的最大区别，在于操作的数量。乍看之下，我输入一个数字，得到一个提醒事项，好像很神奇的样子，实则不然。这个实例之所以能成立，说到底是"提醒事项"这个 App 适配了"快捷指令"，你因此能用"快捷指令"联动"提醒事项"来"创建新提醒"。

▼ "提醒事项"中的"新建"界面

▼ "快捷指令"中的"新建"界面

从上面的对比可以看出，"快捷指令"无非就是简化版的"提醒事项"，虽然一些选项，如"优先级""标签"，被无情阉割，但所有参数都被整合在"一句话"里。通过修改"这句话"中的元素，如"具体内容""特定时间"，我们其实就是在调整"提醒事项"中的具体参数。

我们把"这句话"称为一个"操作"。所有"操作"都是开发者适配后的产物，如果"操作"不存在，那相关功能也不可能实现。

"快捷指令"的"操作"可以分为四类：

1.可以输入，并产生结果的

▼ 如"添加新提醒事项"，你可以输入各种参数，运行指令后创建一个新提醒作为结果；

2.只接受输入，没有结果的

▼ 如"删除照片"，你告诉 iPhone "要删除哪张照片"，然后 iPhone 就帮你删了。没有产出任何新的东西；

3.只产生结果，没有输入的

▼ 如"获取当前天气"，iPhone 会自动查询当地的天气，然后以文本的形式返回结果。你无法输入任何参数；

（PS：大部分冠以"获取"的操作都属于"只出不进"）

4.既没有输入也没有结果的

▼ 如"使设备振动"，字面意思，执行这个操作时，设备会震一下；

我猜有的读者可能会杠："删除照片"怎么就没结果了，"删除"这事本身不算结果吗？"设备振动"怎么不需要输入，用户的"点击"难道不算输入？这里要强调下：

• 所谓"输入"，是指能在"操作"中修改的参数；

• 所谓"结果"，是指能在其他"操作"中充当"输入"的内容；

▼ "设备振动"既没有可编辑的参数，也无法与别的操作产生联系，所以它属于…

▼ "获取当前位置"可以为后续操作提供输入，但它本身没有可编辑的参数，所以它属于…

了解完"操作" "输入" "结果"这三个最基本的概念后，我们回到"洗衣计时器"。敏锐的读者可能会意识到：这条指令不就是在特定时间点创建了一条新提醒吗？我用"提醒事项" App 手动创建不也一样。恭喜！🎉能看透这点，你已经可驾驭90%的"快捷指令"了。

▼ "洗衣计时器"总共 4 步，前 3 步都是在告诉 iPhone如何计算衣服洗完的时刻

▼ 前面的步骤都是为了向第 4 步提供一个正确的输入（提醒时间），而"提醒内容"则是我输入的固定文本。

不知各位有没有注意到一个细节：

• 第 3 步向第 4 步传递了"结束时刻"，因此这两步间有一个连接符

这个标示代表"上一操作的结果会用做下一操作的输入"，且指令的运行顺序是从上至下；但是：

• 第 1 步中输入的"洗涤时间"在第 3 步的计算中也有用到，但它们并不相邻，我如何让"Step 1 的结果变成 Step 3 的输入"？

▼ 点击想要编辑的参数，底部会跳出一个菜单，名叫"变量"

此处，你可以指定该参数来自何处。有四个默认提供的选项：

• 剪贴板：把你拷贝的内容作为输入；

• 捷径指令输入：把"共享"的内容作为输入；

• 每次均询问：运行时手动输入内容；

• 当前日期：字面意思。

根据指令中已有的操作，"变量"菜单里还会出现各种可被选择的项目。如果你觉得文字描述太抽象，不妨点击下第一个按钮，"魔棒"：

▼此视图称为"魔法变量"，所有可供选择的"结果"都会高亮显示，你只需点击想要使用的"结果"即可。

此处，我点击第一个结果，即"提供的输入"，这就相当于在"加上 ？分钟"中填充我输入的"洗涤时间"。当前时刻 + 洗涤时间，我就得到了"结束时刻"。注意！请务必掌握"魔法变量"的用法，这是"快捷指令"最核心的功能之一！





— 上篇总结 —

本帖中，我使用了两个实例，介绍了 iOS "快捷指令"的基础功能。总结下就是：

• 巧妇难为无米之炊，那些看起来高端大气上档次的指令，其实都借助了手机 App 中已有的功能；高级一点的指令会调用网络中的 API，实现本地 App 所没有的功能，这在下篇会具体介绍；

• 任何指令都离不开三要素：操作、输入、结果。遇到复杂的指令，或是自己想创建一个指令，只要不断回答三个问题就行：

1.这一步在干什么？

2.这一步是否需要输入？输入来自何处？

3.这一步是否产生结果？结果是什么？





上篇的内容到此结束，希望各位有一个良好的阅读体验。中篇中，我会带领大家对"洗衣计时器"进行一些改良，以让各位拥有 DIY "快捷指令" 的能力（点击跳转）。如果文中出现错误，还请大佬们批评指正，在此谢过了～🙏











