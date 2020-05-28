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— 速览 —

• 本帖为"上、中、下"的中篇，请先阅读上篇（点击此处跳转）

• 在上一篇帖子中，我介绍了"快捷指令"的工作原理：把一系列操作编织在一起，以达到自动执行多个操作的目的；

• 每一步操作都有三要素：输入，具体过程，结果。紧扣这三要素，才不会让自己陷入混乱；

• 本帖将继续使用"实例二：洗衣计时器"【下载链接】，让您体验 DIY 的乐趣。

废话不多说，正文开始





— 改良一：老化的洗衣机 —

假设我家的洗衣机因为老化的关系，"实际运行时间"会比设定的"洗涤时间"多 10 分钟，我该如何调整该指令呢？

▼ 大家应该都想得到：我只要给"洗涤时间"加上 10 分钟，再把新的数字作为"实际时间"与"当前时刻"相加，就能得到"实际结束时刻"了；

▼ 我们在"快捷指令"的底部搜索框中输入"计算"，发现 iPhone 支持加减乘除的操作；

▼ 轻点插入"计算"，并将该操作拖动到"洗涤时间"下方，此时被加数会自动变成上一个操作的结果（即"洗涤时间"）；把加数改成 10；

▼ 别忘了把第 3 步中的参数改成"计算结果"，试试"魔法变量"！

至此，我们就获得一个老化洗衣机的计时器了。若想验证下你的指令是否可用，请点击底栏的"运行"按钮；

此时指令会试运行，正在进行的步骤会变成绿色并转圈圈。如果指令遇到问题，你可以轻松发现出错的地方。

如果想要一步一步的 Debug，可以搜索并插入"退出快捷指令"这一操作。你可以把这个操作当成休止符，指令会在遇到它时停止运行。把它放在不同位置，你就能一步步检验流程中的问题了。

— 改良二：社畜的洗衣机 —

大家是不是觉得"加 10 分钟"实在是太简单了？请思考一个更复杂的例子：我是一只加班狗🐶，每天都有开不完的会，衣服只能在会议的间隙中洗。因此，我想制作一款指令，满足两个需求：

1.在可以洗衣时给我一个提醒；

2.在衣服洗好时给我一个提醒；

这该怎么办？其实思路很简单：

• 找到时间最长的会议间隙；

•（假设在会议结束后立刻去洗衣服，）可以洗衣的时刻 = 会议结束的时刻；

• 衣服洗好的时刻 =会议结束的时刻 + 洗涤时间；

• 分别在"可以洗衣的时刻"与"衣服洗好的时刻"创建一个提醒就行了；

▼ 首先，我肯定要让 iPhone 知道我的日程安排。在底部搜索栏输入"日历"，发现一个名为"获取临近日程"的操作；

▼ 遇到陌生的"操作"不要害怕，微笑着面对它，尝试编辑各个参数，你就能理解其中的含义；

•"所有日历"：从哪一个日历查询日程信息，你可以把节假日、节气这种去掉；

• "3 个日程"：获取多少个日程，太多没必要；

• "任一天"：查询今天、明天或任一天的日程；

▼ 获取日程信息后，我得在三个日程中挑一个，以便在这个日程结束后洗衣服。怎么办？搜索"选取"即可；

▼ 指令运行时，该操作会把输入的内容以列表的形式呈现，并让用户选择一个，如下图所示。记住！遇到不熟悉的操作，动手试一试是最好的办法！

▼ 显然，"周四例行会议"与"临时会议"的间隔时间最长，是洗衣服的好时机。在指令执行时，我会选择"周四例行会议"作为这一步操作的"结果"；在编辑指令时，使用"魔法变量"，将"选取"这一操作的结果作为下一个操作的输入；

▼ 此时会跳出一个菜单，让你选择日程中的具体信息。显然，我是要在会议结束后再去洗衣服，所以选择"结束日期"；

▼ 至此，我们已经满足了第一个需求，（假设我在会议结束时立刻去洗衣服，）iPhone 会在洗衣结束时通知我们；

▼ 如法炮制一个新的"添加新提醒事项"的操作，并将"提醒时间"设为日程的"结束日期"，将"具体内容"设为"赶快洗衣服！" iPhone 就会在可以洗衣时通知我们了；





— "内容图"引擎 —

我猜看到这里的读者，可能已经感到枯燥了。这实属正常，因为指令中的流程一多，操作间传递的变量就变得抽象了起来：一会儿是日程，一会儿是时刻，一会儿是纯数字，有点混乱。

其实，苹果为了防止用户因为一堆变量而放弃使用"快捷指令"，推出了一款名为"内容图"的引擎，内置在"快捷指令"中。这个引擎有什么用？请看下图：

乍看之下，这个指令难以理解：当前播放的歌曲是"音频"，而相册里储存的是"图片"，歌曲怎么可能保存到相册里？



运行该指令后，我们发现，保存下来的并不是"音频"，而是"歌曲的封面"！

▼ 正在播放的歌曲

▼ 在相册中保存的封面

这就是"内容图"引擎的强大之处：当输入的内容与要求的类型不符时，"内容图"会自动将该内容转化为合适的类型。下面是"内容图"可视化后的亚子（是动图，需要加载时间🙏）：

可以看到，以" iTunes 媒体"为核心发散出了一系列节点，每个节点中都存储了一些信息。这很好理解，一首歌不仅有音频信息，还有歌词、歌名、歌手、专辑等一系列附加信息。点击某个节点，我们就能看到这个节点具体包含了哪些信息（是动图，需要加载时间🙏）

一般来说，机器是无法理解"媒体"这种复杂变量的。如果用户不告诉机器"我具体需要什么"，机器就会卡死。"内容图"引擎通过自动提取所需信息的方式，维持了"快捷指令"的正常运作。

以刚刚的会议日程为例，虽然我们指定了"结束时间"，但结束时间究竟是如何表示的？2020年5月28日？28 / 5 / 2020？精确到小时、分钟还是秒？在 iOS 中，这些都不需要用户来思考，"内容图"引擎会把一切调整到可以运行的状态。





— 中篇总结 —

本帖中，我使用了两个对"洗衣计时器"的改良，介绍了按照自己意愿修改现有指令的方法。总结下就是：

•明确自己的需求。首先抛开"快捷指令"思考，正常情况下我是如何满足自己需求的，然后把这个过程分割为一个个步骤，看看"快捷指令"中有没有对应的"操作"；

• 多多翻阅"操作"库。想要制作一个实用的捷径，没有任何速成的方法，必须花时间去了解"快捷指令" App 中到底提供了哪些操作；

• 不要把事情想复杂。在"内容图"引擎的帮助下，用户不需要像编程一样，先定义某个变量，再调用这个变量；相反，你只要按照直觉把相关的操作放在一起就行了；

•人工判断与机器相结合。在"社畜的洗衣机"中，判断"时间最长的间隙"自然是可以用"快捷指令"实现的，但把判断过程交给用户也未尝不可，这让指令简洁了不少；







中篇的内容到此结束，希望各位有一个良好的阅读体验。下篇中，我会带领大家制作实用工具：纯本地的"图片九宫格分割"，以及利用百度 API 的 "OCR 文字识别"（点此跳转）。如果文中出现错误，还请大佬们批评指正，在此谢过了～🙏