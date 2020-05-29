说明：#原创# 标签为IT之家在IT圈所设的投稿栏目，具体投稿规则点此查看。

— 速览 —

• 本帖为"上、中、下"的下篇，请先阅读中篇（点此跳转）和上篇（点此跳转）

• 在中篇里，我介绍了向指令中添加新操作的方法，以及调整输入、使用结果的技巧；

• 自行设计实用指令的关键是：明确需求，找出步骤，搜索对应操作；

• 本帖将使用两个新的实例，"图片九宫格切割器"以及" OCR 文字识别"，为大家展现"快捷指令"的真正实力。可能会涉及到的概念：

1. JavaScript，一种构建网页的编程语言；

2. API，又叫"应用程序接口"，是软件 App 间传递数据的通道；

3. JSON，软件 App 通过 API 传递数据时，数据使用的格式；

废话不多说，开始正文。









— "实例三：图片九宫格分割器" —

成品点此下载👉九宫格分割器

这个工具在主流社交平台很有用，之家的 IT 圈也好，微信的朋友圈也好，图片预览的数量都是 9 张，且排列成九宫格。我们只要把一张图片分为九等份，它们就能在九宫格视图里重新组成完整的图片。





首先思考🤔正常情况下，我们是如何利用 iPhone 将图片九等分的？



1."九等分"的本质是"裁剪"，而 iOS 原生相册就支持"裁剪"功能；





2.考虑到"九宫格"整体是一个"正方形"，我们得先把矩形的图片裁剪为正方形，才能进一步对其"九等分"；





3.如果是手工裁剪的话：

▼ 首先利用网格线看准左上、右上、左下、右下等几个"九等分"的位置；





▼ 然后将裁剪框拖到相应位置，并将裁切操作重复 9 次，我们就能得到"九等分"的图片了；





显然，手工"九等分"完全靠感觉，无法做到绝对准确，有强迫症的用户不喜欢；但以上步骤说明了一件事：iPhone 原生功能是可以实现"九等分"的，如此一来，"快捷指令"中有相应"操作"的可能性就很高。

▼ 不出所料，在"快捷指令"中搜索"裁剪"，果然有此功能





▼ 遇到不熟悉的"操作"，还是那句话，添加进去试一试就懂了





• 输入：照片；

• 位置：裁剪框放置的位置；

• 宽度：裁剪框的水平边的长度；

• 高度：裁剪框的垂直边的长度；

至此，大家心里应该隐约知道，"九宫格分割器"是如何运作了吧？与"洗衣计时器"一样，前者是以"创建新提醒"为核心，通过计算"洗衣结束时刻"来实现定点通知；后者是以"图片裁剪"为核心，通过设定裁剪框的位置、大小，来实现精确的"九等分"。

不过，正如最开始的步骤所言，一张图片想要"九等分"，它自己就必须是"正方形"，所以我们得先添加一个"将原始图片裁剪为正方形"的步骤：

1. 裁剪框的位置：虽然照片的主体未必在正中，但一般来说，保留中央区域对照片观感不会产生太大影响，所以我们选择"中间"；

2. 正方形裁剪：小学几何知识，正方形是四边等长的矩形，只要保证"宽度"和"高度"一样即可；

3. 正方形的边长具体是多少：这个是问题的关键，为了最大限度地保留照片内容，我们肯定会让"正方形的边长"与"照片的短边长度"相同，即撑满画面，如下图所示





所以，为了实现"原图的正方形裁剪"，指令的逻辑是：

1.找到图片的短边；

2.把短边长度设为"正方形边长"；

3.居中裁剪；

▼ 获取边长的"操作"，怎么找到它不需要再重复了吧？搜索，搜索，搜索





▼ 将所选照片的"宽度" "高度"都获取一次





▼ 判定的逻辑，用大白话说就是，如果"宽度"小于"高度"，那"宽度"就是短边长，我们就把"宽度"作为"正方形边长"；否则的话，就把"高度"作为"正方形边长"。在"快捷指令"里搜索"如果"，发现 iPhone 支持这种逻辑；





▼ 遇到陌生的操作，不要害怕，插入看看你就瞬间明白了：只要把后续的指令拖动到"如果"或"否则"的下面，它们就会按照"如果…否则…"的逻辑运行了；





▼ 先按照大白话，把"如果"的条件输进去。记得使用"魔法变量"来选择参数！





▼ 目前指令中尚不存在名叫"正方形边长"的变量，为了让指令看起来清晰一点，我们搜索"变量"，找到一个"设定变量"的操作；





▼ 仍然是大白话，把"正方形边长"设为"宽度"





▼ 如法炮制，"否则"的部分大家应该知道怎么做了吧？





▼ 别忘了把"图片裁剪"中的"高度" "宽度"设为"正方形边长"！





▼ 我们运行下指令，看看效果如何：





虽然有种大功告成的感觉，但我们只进行了九宫格分割的第一步：将原图裁剪为正方形备用。不过随着你对"快捷指令"的不断熟悉，我们的步伐可以加快一些了。



接下来要将图片九等分。我们只需要将裁剪框设置成一个 1/9 的正方形，然后在九个方位依次裁剪，产生9 个"小正方形"，不就可以了？





所以实现"九宫格"裁剪的逻辑是：

1.确定"小正方形"的边长，并将它的边长作为裁剪框的边长；

2.分别将裁剪框定位在↖️↗️↙️↘️等 9 个位置，裁剪 9 次；

3.保存裁剪后的 9 张图片；

▼ 根据小学几何知识，"小正方形"边长= 1/3 的"正方形边长"





▼ 接着，我们要将"小正方形"准确地放到图片的 9 个方位上，以实现"九等分"的裁剪效果。还记得"图片裁剪"里的位置参数吗？这个参数是可以自定义的：





▼ 所以，问题的关键就变成，如何算出裁剪框的坐标位置？这里科普一个小常识：所谓"裁剪"的坐标，指的是裁剪框左上角的位置，如下图：





• X 坐标的值：相当于裁剪框与左边缘的距离；

• Y 坐标的值：相当于裁剪框与右边缘的距离；

这个功能好啊！在原生相册中，我们九等分图片全靠感觉；没想到在"快捷指令"中，"裁剪"这个功能相比相册居然得到了强化，以至于能准确设定裁剪的位置。

1. 左上角小正方形坐标：

• X = 0，Y = 0

• 因为它同时贴着左边缘和上边缘；

2. 右下角小正方形坐标：

• X = 2 × "小正方形边长"，Y = 2 × "小正方形边长"

• 因为它与左边缘和上边缘都隔了 2 个小正方形；

我把所有小正方形的坐标列成了一个表格，请看：





举例：如果我想裁剪右下角位置的小正方形（第九个），则需要在"裁剪图片"中设置：





敏锐的读者会发现，的确，我只要把"裁剪图像"这个操作重复 9 次，每次都输入相应的 X、Y 坐标，最后就能输出 9 张等分的图片，但我有这精力，还要什么"快捷指令"呢？直接手动裁剪不是更快吗？

说得好！所以我们搜索下，发现 iPhone 能代替你完成"重复"的步骤；





这个"操作"也属于一看就会的类型，放在"重复"和"结束重复"之间的操作，会被重复 ？次；





但是，我们并不是把完全相同的任务重复 9 次；每次重复，小正方形的坐标都需要修改，这该怎么办？显然，iPhone 没那么蠢，当然可以在每次重复中使用不同的参数。



iPhone 会给每次"重复"进行编号，比如第一次重复记为 1，第二次重复记为 2，这个编号被称为"重复索引"，我更喜欢称为"第 X 次重复"。





拥有编号，事情就简单了。我们只需要一个列表，这个列表的每一行代表了一次重复。比如第 2 行，这一行会指导iPhone 在第 2 次重复时应该怎么做。见下图：





但是但是，"快捷指令"不是只能像做填空题一样，修改特定的参数吗？列表该怎么办？其实，你只要搜索一个叫做"词典"的"操作"，问题就解决了；





（注意！"词典"是个很关键的概念，它是"快捷指令"使用网络 API 实现高阶功能的基础）

虽然名字叫"词典"，但它本质上就是个表格，如下图（值的类型要选择"词典"）：





一行就代表一次"重复"。然后，我们需要在每一行中填充"做什么"。以右下角的小正方形，即第 9 个小正方形为例，它会在第 9 次重复时被裁剪出来，因此我在第 9 行中输入对应的参数（值的类型要选择"数字"）





• X = 2，代表 2 倍的小正方形边长；

• Y = 2，代表 2 倍的小正方形边长；

以此类推，我们把整张表格填完，并把这张指导"iPhone 应该如何重复"的表格放进"重复"的"操作"里。接下来的逻辑就很简单了：

1.假设现在是第 3 次重复，那"重复索引"的值就是 3；

2.我首先让 iPhone 去表格中找到第 3 行（学到这里，大家应该能够自己找到这个"操作"吧？"获取词典值"）







3. iPhone 成功找到了第 3 行，里面记录了 X、Y 坐标关于"小正方形边长"的倍数信息。我只要让"倍数"与"边长"相乘，不就能得到 X、Y 坐标的具体值了？这里用到的操作仍然是"获取词典值"，因为每一行也相当于一个"小词典"。





4.将相关结果输入到"图片裁剪"操作中去，大功告成！





5.别忘了在 9 次重复结束后，把生成的 9 张照片"保存到相册"





我们来试运行一下吧：

▼ 原图：





▼ 九宫格分割后：













— 下篇总结 —

本帖中，我从零开始制作了一个"图片九宫格分割器"，至此各位已经见识到了"快捷指令"中 99% 的操作。总结下就是：

• 总共有三种逻辑：

1. 如果…否则…：指令会根据某个条件，在岔路口二选一，当然，你也可以进行套娃，这样就能四选一、八选一了；

2. 重复：指令会重复执行相关操作，我们只要使用一张表格，就能实现每次重复时调用不同的参数；

3. 选取：这是在"社畜的洗衣机"中用到的逻辑，类似"如果…否则…"，不过选项能有很多，且最后用哪个选项完全看用户的意愿；

• 虽说"魔法变量"使得用户不需要"定义一个变量，使用一个变量"，但有时引入变量并不会使逻辑变得混乱，反而能帮助用户进行后续的思考；









下篇内容到此结束，希望各位有一个良好的阅读体验。细心的读者可能发现，说好的 Java 呢？说好的 API 呢？这些内容也很有趣，但本帖的篇幅已经超标了，所以请各位期待一个"番外篇"吧。如果文中出现错误，还请大佬们批评指正，在此谢过了～🙏





