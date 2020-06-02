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0. 背景 QA：

Q：网上已有这么多指南，为什么要炒冷饭？

A：我最初学习的目的是为了学习而学习，照着实例一个一个理解、实践。虽然现在自认为对捷径理解比较透彻了，但是回过头来看对我来说，入门过程并不较松。所以才萌生自己写一篇。





Q：写这个的初这衷是什么？

A：明确捷径的方向和意义，不吹不黑，中立的描述。希望对各个阶段的家友都能有帮助。不会捷径的家友，了解捷径是什么；让想学的家友做按需判断；正在学习捷径的家友，有清楚的学习方向，增加信心；对捷径熟练的大佬，欢迎批评指正，让我们一起为捷径的传播做贡献！关于本文的结构、功能使用，欢迎批评指正。





Q：这个教程和别的有什么区别？

A：我会用学习观的方法，从目的出发介绍让你了解它，“先把书读薄”；让阅读此指南的家友快速决定自己是否需要这项技能；再结合现有优秀实例，“再把书读厚”；最后能自行解决未知问题是最终目标。与其他指南的区别在于谈方法。





Q：什么是捷径？

A：捷径是 iOS 特有的一款工具软件，可以自动化的批量操作，节约时间。它就是一个工具，与 iOS 深度融合。“Workflow”、“快捷指令”、“捷径”都是它。





Q：怎么看待以捷径给 iOS 用户分层？

A：本质上来说它就是一款工具，对生活并没有本质的影响，每个人都有其独特的生活方式。用一款工具软件来给人贴标签，本身就是一种 YY 行为。在此不作过多评价，也不接受反驳。





1. 开始：明确捷径的作用-捷径是一系列既定操作。运行它，就能自动地完成这一系列操作。

2. 用例子来了解作用：脑海中想象每个例子的场景。不用知道为什么，只需要有一个概念。

2.1 捷径的运行方式举例

>手动运行

· 捷径 APP 里，点击运行。

· 负一屏小组件，点击运行。

· 将捷径添加到桌面快捷方式，点击运行。

· 通过“分享”按钮，点击运行。

>半自动运行



· 指定时间，弹出通知，点击通知运行。

· 指定位置，弹出通知，点击通知运行。

>自动运行

· 指定运行某些 APP 时，自动运行 A 捷径（比如：打开天府通，过 30 秒后，自动打开记账本）。

· 碰触 NFC 时，自动运行 B 捷径（比如：触碰指定 NFC 标签，自动给小王打电话）。

· 指定系统场景，自动运行 C 捷径（比如：打开勿扰模式时，自动关闭 WIFI 和数据流量）。

2.2 与系统设置交互

· 通过运行一个捷径，可以让手机关闭 WIFI，然后打开手机网络，然后打开蓝牙，然后将手机调成深色模式。

· 通过运行一个捷径，弹窗提醒“开始刷牙”，1 分钟后设备震动并弹窗提醒“换一边”，再 1 分钟后设备震动并弹窗提醒“结束”。

· 通过运行一个捷径，自动创建一个 30 分钟的闹钟，同时打开勿扰模式。

· 每当我离开公司时，通知提醒我打卡。

· 备注：可以操作的系统功能已经内置到捷径里面，可以直接调用，有就有，没有就没有，不能创造。

2.3 与自带应用交互

· 通过运行一个捷径，筛选出相册所有截屏图片，自行选择目标，自动删除目标截屏。

· 通过运行一个捷径，为《读书笔记》的备忘录追加上剪贴板的内容。

· 通过运行一个捷径，自动打开相机，把相机对准二维码，自动识别二维码信息，并将包含的信息通过系统弹窗展示，最后将内容复制到剪贴板。

· 通过运行一个捷径，自动读取剪贴板内容，生成二维码并展示。

· 每当到晚上 10 点时，通知提醒我运行捷径 A，我通过点击通知运行。

· 当我说 hey，siri XXX，会自动运行名字为 XXX 的捷径。

· 通过运行一个捷径，可以自动运行名字为 A 的捷径，再自动运行名字为 B 的捷径，再自动运行名字为 C 的捷径。

· 通过运行一个捷径，为健康增加一条喝水 250ml 的记录。

· 备注：自带应用对捷径非常友好，是个大宝藏。

2.4 与三方应用交互

· 通过运行一个捷径，打开支付宝，并自动转跳到蚂蚁森林界面。

· 通过运行一个捷径，打开支付宝，并自动转跳到付款界面。

· 通过运行一个捷径，打开支付宝，并自动打开扫码界面。

· 通过运行一个捷径，通过米家自动打开台灯。

· 通过运行一个捷径，自动打开一个应用，签完到后返回捷径，自动打开下一个应用（可以无限延续）。

· 每次打开天府通后 30 秒，自动打开记账本，并发出“好记性不如烂笔头，记账记账”的通知。

· 通过运行一个捷径，自动打开勿扰模式，然后打开网易云音乐自动播放歌曲。

· 每次打开快手 30 分钟后，自动打开学习~强国。

· 备注：每个三方应用都可以通过捷径打开（找到应用的 URL Schemes 前缀就可以），若是要直接转跳到三方应用的某个页面，就需要找用相应参数。这个功能很好用，但是全靠开发者的态度，强求不得。

2.5 与网站交互

· 获取 CL 最新地址，并在浏览器内打开。

· 抓取 CL 某个贴子的图片，并保存到相册。

· 抓取微博热搜、知乎热榜…

· 抓取内部系统数据，实时监控。

· 备注：我觉得与网站交互是捷径的最终方向。

2.6 与人交互

· 通过运行一个捷径，运行 A 捷径，在运行过程中让我选择接下来是运行 BCDE 中的哪个捷径。

· 通过运行一个捷径，运行 B 捷径，在运行过程中让我选择接下来执行的操作。

· 通过运行一个捷径，运行 C 捷径，在运行过程中，让我输入某些参数。

2.7 上面讲的所有交互场景，均可以穿插运行

备注：建议对捷径有兴趣的家友在对它可实现的功能有一个印象之后再往后走。当然，看过之后你也能清楚自己到底需不需要这款工具了。

3. 模仿优秀实例，亲身体会书写捷径并多练习。

不建议初学者从网上直接导入别人的内容，而是建议直接使用自带捷径库中的优质实例。先亲自体验功能，再尝试把它写出来，然后默写出来。

在熟练之后，可以尝试把我上边整理的例子写出来。

4. 回到自己实际的场景，反思哪些才是真正对自己有帮助的部分，针对性的练习、解决。

5. 做笔记，画思维导图，自己总结+遇到困难请教询问，官方文档给的解答最正规。

6. 分享，授人以方法，争取让捷径给更多人带来便捷！

本贴会长期保持回复，关于 [学习观]，家友可以自行搜索了解。