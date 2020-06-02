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— 速览 —

◆ 本帖提供了两个基于百度云人工智能引擎的快捷指令：文字识别（OCR）与图像识别（动植物图鉴），请参照本帖说明部分使用！

◆ 类似功能的快捷指令（Siri Shortcuts）早有开发者做过，本产品的亮点为"年轻人的第一个 API"🌹🐔；

1. "我的文字识别"

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提供了普通识别、多语种识别、卡片识别，以及手写识别四种模式，满足大部分使用场景；

2. "我的图像识别"

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提供了场景识别、动物识别、植物识别、食物热量识别，以及 LOGO 识别五种模式，集成度高；

顺便捞一下我的"快捷指令"系列教程，上篇、中篇、下篇（点击跳转）。考虑到大家从零开始制作指令的需求不高，本帖仅包含简单的原理解释与使用说明，请放心食用。





— Q1. "百度智能云"是个什么东西？—

首先，百度云不等于百度网盘！虽然在线存储可以算作云服务的一部分，但主流云服务提供商都喜欢深耕 AI、大数据、物联网等需要大量算力的业务。下图是百度云控制面板里所有的功能，极其丰富。

本帖关注的是"人工智能"分支下的"计算机视觉"，主要包括文字识别和图像识别。这两个功能大家都见过，特别是 OCR，在电子办公与纸质办公深度融合的 21 世纪，可谓是必备的工作技能之一。"计算机视觉"通过模拟神经细胞处理视觉信号的过程，赋予了机器理解图像的能力；而 OCR 在人工智能的加持下，准确率和易用性提升巨大。除了文字，机器还能从图片中提取主体，并辨认主体的身份，这就有了"微软识花" "形色"等鉴定植物的软件，使用人数越来越多。

百度搜索虽然作恶多端，但百度的人工智能业务是没得黑的。作为垄断中国市场的搜索引擎，百度手握大量能用于模型训练的数据，这是它在 AI 领域的天然优势。发展初期，百度甚至挖到了吴恩达这种 AI 领域的顶级大佬，这使得百度的深度学习技术放之世界也有一战之力（虽然后来人走茶凉了）。无论如何，"百度智能云"作为云服务平台，质量有保障。

— Q2. "快捷指令"如何白嫖百度？—

不过，我选择百度云的计算机视觉接口，主要是因为免费🌹🐔当然，文字识别和图像识别不是白给你用的。以 OCR 为例，下面是百度的价目表：

◆ 普通服务：通用识别，一天 50000 次，超过收费；

◆ 进阶服务：精确识别，一天 50 次，超过收费；

◆ 收费服务：行程单识别，可体验 500 次，之后收费；

目前各大捷径社区的 OCR 指令，用的都是免费次数最多的"通用识别"。毕竟现成的快捷指令谁都能下载，如果做成"精确识别"，只要超过 50 位用户拥有该指令，开发者就无法保证人人都能分到免费的机会。

不过一天 50 次的免费额度，对于单个用户就绰绰有余了，这就是本帖的理念：既然和别人共享体验差，那让每个用户都成为开发者不就好了？百度云不需要另外注册账号，你用逛贴吧的百度账户即可登陆，而所有用户都能享受免费额度，何乐不为？你不仅能享受更高级的服务，还不用担心安全问题，优势多多。

▼ App Store 里，优质的 OCR 应用都是收费的

— Q3. 下载指令后，如何使用？—

先明确下"快捷指令"和"百度云"的关系：前者是显示器，后者是处理器。云服务一般是面向开发者的，因此会以"应用程序接口 API "的形式提供相关功能。打个比方，百度的首页，你点击一下搜索栏，然后输入想搜索的内容，回车确认，网页跳转，搜索结果逐条呈现给你；但对 iPhone 而言，它没有眼睛也没有手，只能读懂从左往右写的代码，它的"搜索栏"就是"应用程序接口"，一个按照特定规则交换数据的通道。"快捷指令" App 拥有调用 API 的能力，iPhone 会先把你要识别的图片转换成 API 要求的格式，然后发送给百度；百度云识别完成后，再把结果发回 iPhone，呈现给用户。

楼主已经把发送、接收、展示的步骤做好了，您要做的就是把您从百度云获得的"账号与密码"填入指令中，让该指令成为您专属的指令。

▼ 打开"百度智能云"的官网（点击跳转），用百度账户登陆

▼ 成功登陆后，您就进入了百度云的管理中心

▼ 点击左侧菜单里的"产品服务"，点开"人工智能"，再点开"文字识别"。（注意"文字识别"底下的"图像识别"！等一会儿要如法炮制这个功能。）

▼ 进入"文字识别"页面后，点击"创建应用"

▼ 应用名称、用途、介绍随便填就行了，接口选择保持默认即可

▼ 成功创建应用后，点击"查看应用"或者"管理应用"，你就可以看到这个应用的"账号与密码"了，分别叫做API Key 与 Secret Key

▼ 导入我制作的快捷指令（下载链接在开头），导入时会提示你填写 API Key 与 Secret Key，把上一步的两串码复制粘贴过去即可（如果使用"即装即用"版，则没有此提示）

▼ 如果您没能获得 API Key 和 Secret Key，可以先跳过配置的步骤，然后进入快捷指令内部。您可以在第一条注释里找到我预留的 API

至于"我的图像识别"指令，设置流程和"文字识别"一模一样，在相应功能下创建一个应用，然后复制粘贴账号、密码即可。我就不赘述了。





— 总结 —

以上为本帖全部内容。如果遇到 Bug，还请各位在本帖中告知我，我会尽快修复。另外，本指令在每次运行时都会获取一次许可证，所以不存在某些指令的"过期"问题。希望大家能享受自己配置"快捷指令"和调用 API 的乐趣！



