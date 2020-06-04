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一、购买动机

这次买耳机其实我也纠结了有小半年了吧，因为我在的地方不是啥大城市没有试听耳机的地方，只能靠网上的文章还有他人的推荐来盲狙。一开始考虑的是非常有名的森海塞尔 HD600 系列或者铁三角的空气动圈系列。但是因为不知道两个耳机和我目前用的 K712 PRO 区别是否够大，所以此次不敢下手。直到前两天有人给我推荐了真男人家的 DEVA 让我眼前一亮。和之前听过的所有耳机都完全不同的发声原理，勾起了我的好奇心。一看 618 的价格果断就下单了，1666 的价格买了肯定不能亏。

说到真男人家（HIFIMAN）的产品也不是第一次买了，之前买过他家的两个播放器，都不是很满意，都已经被我卖掉了，不过那都是几年前的事了，当时两个播放器让我对这个品牌很失望。但是这次我还是决定再给他一次机会，毕竟这个品牌可以说是 HiFi 圈的"国货之光"了吧，在平面振膜耳机这一块可以说是全球都数一数二的品牌了，尤其是他家的香格里拉耳机系统，虽然香格里拉是静电耳机，但也是少数几个能和大奥比拼（价格）的耳机了。

二、平面振膜介绍

下面我就用官网的图来简单介绍一下平面振膜的原理吧（偷个懒）。

可以看出平面振膜的发声结构和以往大耳所用的动圈是完全不同的。实际的听感也能听出平板耳机很有自己的听音风格，如果有人要问平面振膜和动圈那个更好，我只能回答种单元都很有自己的特色，就像 Android 和 iOS 一样，两个系统都有自己很鲜明的特点，两者谁都没法去取代对方。至于具体要问有啥区别，我也不大好描述 ，毕竟我也不会那些写毒文的作者一样使用那些华丽的辞藻来形容这听感，看了我这篇文章有想尝试的朋友，还是最好去线下试听了过后再入手，我是实在没有条件才选择的盲狙。



三、图赏&评价

说了废话了这么多了 可以上图了（拍摄设备 OnePlus 8 PRO）

▲▲▲这个外观我觉得还行吧，很王道的设计风格，不算好看但是很耐看，我发图到好几个群里面得到的评价都是好看和复古，说实话我还是更喜欢 AKG K712 PRO 的外观（下图），这个耳机看着稍微有点老气了





▲▲▲这张图是我用手电打光拍出来的，可以看出 HIFIMAN 家的看家本领 NEO 超纳米振膜有多薄，在周围还能看见振膜上的电路。第一次看见这个单元的时候还是感觉非常神奇的。

▲▲▲这个是原装的蓝牙适配器，支持 LDAC 和 APT-X HD，还内置了解码芯片可以用 TYPE-C 接口链接电脑和耳机当一个简单的解码耳放一体机使用。uisi 蓝牙很方便，实际效果也还不错，是一个加分项，不带蓝牙价格大约在 1300 出头的样子，用 300 块钱的价格买个这个还是很值的，不过有了蓝牙也还是只建议在家用，出街还是算了吧，平面振膜的开放式耳机内外声音是一样大的

四、总结

这次盲狙不亏，我用了三年多的 K712 PRO 终于可以退居二线了，两款耳机我觉得都是值得推荐的，712 的价格现在应该在 1000 刚出头一点点，但是 712 并没有 DEVA 好推，而且 DEVA 还有一个还算不错的蓝牙适配器，我觉得 DEVA 相比 712 要更值得推荐一点。

最后晒出订单证明我没有收厂家钱 这种耳机的推荐文咋写都像是广告



