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— 写在前面 —



承蒙各位支持，本帖有了下篇。在上一帖（点此跳转）中，我介绍了如何设计动画才能让系统用起来"流畅"。本帖将继续介绍另外两个显著影响系统流畅度的因素：

• 交互方式：全面屏设计移除了手机正面的物理按键，手势操作真的比按钮好吗？

• 符合直觉：手机系统的流畅不仅体现在动画上，还体现在逻辑中。

本帖旨在探讨"何谓流畅"这个开放式问题。我以 iOS 为例子，纯粹因为 iOS 在"流畅"这方面做的比较完善，方便我进行展示、说明。安卓 OS 拥有许多 iOS 缺少的功能，比如应用分身、小窗模式、全局返回等等 ，但安卓 OS 的流畅度参差不齐也是事实，我得结合多个系统的特点才能把事情说清楚，这会让本帖显得混乱。

废话不多说，开始正文。我在这儿提前感谢各位读者耐心等待动图加载🧎‍♀️4G 流量用户需要点击图片后加载，WIFI 用户等待 10 秒钟即可🧎‍♀️





Part Two.⎡交互方式：别让"动画"成了"延迟"⎦

一个很简单的事实：我们使用手👋来完成一生中大部分的任务。自人类 700 万年前从黑猩猩中分离出来至今，我们使用过的工具🔧不胜枚举，但我们的手并没有太大变化：通过精密的肌肉运动，仅仅十个手指可以实现近乎无限的操作。

随着人类科技的发展，我们使用的工具愈加先进，但也愈加抽象。朴素的工具，如锤子、榔头、剪刀，它们没有任何按钮，使用前无需学习，能达到看到就会用的程度；复杂的工具，如手机、电脑，它们使用按钮来操作，用户如果不认得汉字或字母，想愉快地使用就很难了。

▼ 也许每个人都会用"剪刀"，但不是每个人都会用"剪切"

历史证明，受欢迎的设计都是简洁易用的。13 年前，实体按键是手机不可分割的一部分，键盘区域有时会比显示屏幕还大。用户通过十字方向键控制选框，进而和系统、 App 进行交互。我们灵巧的双手被塑料按键限制在了狭小的空间内，效率低下。

▼ 经典机型：诺基亚 N95

2007 年，首代 iPhone 用一整块触摸屏取代了实体键盘，造就了现代智能手机的雏形。乔布斯将"按键手机"革新为"触屏手机"，目的很明确：虚拟按钮能随 App 的切换而改变，且用户可以直接与按钮交互。这好比射击游戏中，鼠标玩家会比手柄玩家操作更加精准：使用手指操纵工具的人类，当然适合用手指交互内容。

▼ 经典机型：iPhone 3GS

值得注意的是，尽管智能手机系统使用多点触控、拟物、过渡动画等一系列细节让使用手机更加自然，但手机系统的运作始终遵循四个步骤，这里以"打开手电筒"为例：

1. 用户大脑🧠：环境太暗，需要打开手机的手电筒；

2. 用户手指👐：对准"手电筒"按钮按下去；

3. 过渡动画🌓：模拟手电筒开启的过程；

4. 触发功能🔦：开启后置闪光灯。

上篇帖子中，我们将匀速直线运动的动画成为"线性动画"；同样，因为以上四个步骤是单向、直线排列的，我们称这种操作逻辑为"线性交互"。用户按下按钮，系统执行这个按钮对应的功能，如同打字般一一对应。过渡动画在这类交互逻辑中是多余的，一些用户甚至会把动画效果关闭，以取得更快的响应速度。

▼ 左：动画开启；右：动画关闭

一般来说，过渡动画持续时间较短，且启动 App 需要一段加载时间，大部分用户都接受在"操作"与"功能"间加入"动画"来衔接。这能使手机系统更加流畅。不过，正如打字时会按错键，用户触发功能时也难免有失误。举个例子，我本想打开 IT 之家，但不小心点击了云音乐，这该怎么办？按照"线性交互"的流程：

▼ 不小心点击"云音乐" →等待动画结束→ 点击 Home 键 →等待动画结束→ 点击"IT 之家" →等待动画结束→ 应用开启

此时，起到衔接作用的动画反而造成了操作间的延迟，用户的流畅体验被破坏。为了解决这个问题，我们不妨想想使用朴素工具，如剪刀✂️时，我们的操作逻辑是怎样的：

1. 用户大脑🧠：沿着引导线裁纸；

2. 用户手指👐：将剪刀对准线条；

3. 过渡动画🌓：一边剪纸，一边修正方向，使✂️始终在线条上；

4. 触发功能🔦：窗花。

以上逻辑与"线性交互"有个重要区别：系统会实时对"操作"给予反馈，用户并非"思考"完毕再实施"操作"，而是一边"思考"一边修正"操作"。换句话说，"动画"不仅起到过渡的作用，还留给用户"思考"与"操作"的时间。我称这种操作逻辑为"非线性交互"。

▼ 鉴别某个系统的"过渡动画"是否是多余的，只要把动画关掉，然后看看手机的使用是否受影响即可。iPhone 开与不开动画，完全是两种手机。

想把"智能手机"📱设计成"剪刀"✂️，仅靠点按这类只有"点 — 不点"两种状态的操作是很难实现的；如果剪刀✂️只有"开 — 关"两种状态，那一刀下去手指多半会断。我们需要用"手势"替换"按钮"，通过检测手势中的各种信息去揣测用户的意图，最终触发某个功能。

此时，"动画"并非填补"操作"与"功能"的装饰，而是实时反馈用户手势的信号。MIUI 12 发布后，大家津津乐道的"可打断动画"，就是其中一种特性。





需要指出的是，这并非"动画"被打断了，而是手机系统即使在动画之中，也会实时反馈用户的触控操作。读者可以试一试，下面这些操作，您的手机是否能做到：



▼ 开启 App 时，你可以同时启动多任务界面，App 窗口会移动到手指位置

▼ 开启 App 时，你不用等 App 完全打开，就能进行交互

▼ 关闭 App 时，你不用等 App 图标归位，就能滑动桌面

大家喜欢把 iOS 的这些细节描述成"精致的动画"，实际上，这是苹果改良人机交互逻辑后，产生的附带品罢了。如同✂️，你控制工具时手指的速度、力度都会影响最终呈现的效果；如果触控屏仅仅记录下手指的位置，那我完全可以把"屏幕"当作扁平化的"键盘"。iOS （没砍 3D Touch 前）会记录每一次触控的位置、速率、速度、力度等信息，并分析这些信息来判断用户意图。

▼ 以移动"画中画"为例，系统需要通过手势判断用户想把"画中画"放在哪里。如果仅仅记录手指的位置，那系统只能用"就近吸附"的方式定位浮动窗口

▼ iOS 记录了手势的速度（矢量），即便小窗没有移动到角落，系统也能知道，用户是想把窗口向角落移动

如果各位的手机支持"小窗模式"，不妨开启小窗拖动看看，你的快速滑动和慢速滑动是否有区别。说实话，某些系统用不同位置上滑来触发"返回" "主屏幕" "多任务"这三种操作，或者用屏幕边缘侧滑来触发"返回"，这不是非线性的手势操作，只不过是把原本用"点击"就能触发的按钮，改成用"滑动"触发罢了。我相信喜欢"点按返回"而不是"侧滑返回"的安卓用户不在少数。

▼ "全局侧滑返回"会遮住 App 正常的侧边菜单，交互上存在矛盾

▼ 虽然和 iOS 一样都是上滑返回主屏幕，但如果交互逻辑仍是线性的，"手势"和"按钮"并没有区别

这里，我想表扬下 MIUI12。除了可打断的动画外，MIUI12 的"超级壁纸"将"非线性交互"引入到"主屏 — 锁屏 — 息屏"这 iOS 也尚未考虑到的部分中来。



▼ "息屏 — 锁屏"可以像踢球一样来回滚动





Part Three.⎡符合直觉：用户所想，系统所示⎦

最后一部分，可能和系统中"会动的部分"无关，仅仅是一些细节。也许你没有注意到，人类都拥有"预知未来"的能力。走路时，我们会避开前方的障碍物；打雷时，我们会提前寻找避雨的地方；而使用手机时，我们根据现实生活中培养起来的直觉，来预测系统的下一步动作。

▼细看下面的动画，你会觉得膈应

首先是系统和第三方 App 的一致性。

我在帖子中举的例子多为主屏幕相关的操作，比如打开 App、关闭 App；实际上，用户在使用手机时，停留在主屏幕的时间相比使用 App 的时间，可以说是极少了。纵使你的桌面做得再好，如果 App 里的动画仍是生硬的，那用户反而会因为系统与应用间强烈的反差而难受。淘宝、京东这类购物 App，因为展示商品与广告推销需要，常把界面打扮的花里胡哨。在 iOS 平台，就算开发者脱离苹果的设计语言放飞自我，动画效果和 iOS 仍是一致的。

▼ 大部分列表都有弹性

▼ App 中返回上级页面的操作是非线性的

其次是页面移动的方向具有空间连续性。

比如，被我滑动到右边的页面，应该从右边回来，而不是上面或下面。不然，就算动画是流畅的，用户也无法感知到系统的连贯性。

▼ 左：页面向上浮现，但却向右退出；右：页面从右边出现，并返回右边

▼ 从下方出现，表示来自本地草稿箱；移到上方离开屏幕，表示发送成功

最后是系统 UI 设计在不同界面的一致性。

▼ 因为手机屏幕使用了较大的圆角，用户会倾向认为，App 窗口也是同样大小的圆角矩形

▼ 因为系统使用了触控条来指示上滑返回主屏，用户会倾向认为，其他可以交互的元素也应该有此触控条





— 写在最后 —

我用了两个帖子的篇幅，介绍了衡量手机系统流畅性的三个方面：动画设计，交互方式，以及符合直觉的细节。

所谓流畅，首先要满足我们的眼球，至少不能在视觉上给用户留下卡顿、割裂的印象；之后要符合人类使用工具的习惯，始终响应来自用户的操作，尽量减少延迟；最后要迎合我们脑中的逻辑，让用户能通过前一步预判后一步。满足这三点，手机系统就能在外观、运行与内核三方面获得流畅性。

最近发布的 MIUI12，因为一些设计与 iOS 雷同，在数码圈造成了争议。要我说，除去把通知中心和操控中心分别放到左上角和右上角这点照抄了 iOS，MIUI12 的其他部分与 iOS 是良性趋同，是值得肯定的。趋同设计在数码圈里很常见，比如 Yoga Book 与 Surface Book 的铰链，两者都想把笔记本电脑💻向书本📖靠拢，于是都在铰链部分采用了类似书脊的结构。

在全面屏时代，"手势"取代"按钮"是大趋势。基于物理现象的动画也好、非线性的交互方式也好、统一的系统UI 设计也好，这些东西没有专利可言。的确，因为苹果注册了列表回弹的专利，所以大部分安卓 OS 只能用一圈波纹来指示列表的尽头。但小米、华为、索尼等厂商，它们想出了不同于 iOS 的方式，在系统级应用中实现了列表回弹，这足以说明一两个专利并不会让其他系统全军覆没。缺的是厂商的技术实力，或者对系统流畅性的重视程度。



MIUI12 的"米柚光锥动效架构"是一个良好的开端，它的存在说明安卓 OS 是可以绕过谷歌进行底层动画改动的。大家应该鼓励各个厂商积极跟进行业里先进的设计方案，客观评判不同品牌的优劣，取长补短，而不是 A 压倒 B。





再次感谢各位的阅读🙏我写这些帖子纯粹是分享经验，我自己也乐于探究手机系统的细节。只要有人阅读，我就有动力继续写下去。上一篇帖子收到了许多家友的打赏，我十分感动😹。各位称赞也好，批评也好，只要能丰富各位在之家的体验，这些帖子就值了。