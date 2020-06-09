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使用了近两周的 Surface Book 3，写了 3 天左右，终于可以把总体的使用感受给大家分享一下了~！

型号：Surface Book 3 15英寸版，16GB 内存，256GB SSD，第十代英特尔 i7，英伟达 GTX 1660Ti Max Q。

本文主要会围绕下面 6 点进行评测分析，部分项目因为缺少相关工具，所以没有明确的数据，会以个人主观感受进行阐述。 同时，文中部分地方会提及 MacBook Pro 15英寸版 2018 款作为对比，并非为了说明谁更好，而是以此展示产品各自的优缺点，对于有意向购买的伙伴可以作为参考使用，按需选择才是最好的~！

一、总体感受

二、性能测试 三、续航测试 四、平板使用体验 五、目前已遇到的bug 六、总结



一、总体感受（概述，屏幕，键盘，音质，摄像头，散热）



1. 概述

总的来说，个人认为 Surface Book 3 的综合体验还是很不错的。当然，一些小问题还是有的，但是瑕不掩瑜，其实绝大部分电子产品都或多或少可能有一些小问题，这一个多星期以来，我还是非常享受使用 Surface Book 3 的体验的，接下来会逐一分享。





2. 屏幕

在 15 英寸的尺寸下，3240 x 2160的分辨率 ( 260 PPI )已经足够细腻了，毕竟电脑或平板都很少会达到用手机时的视距。作为对比，MacBook Pro 16英寸的屏幕分辨率为 3072 x 1920 (226PPI)。

我并没有使用专业软件测试屏幕，不过可以提供以下一组照片，给大家一个相对直观的感受。 照片中的"你好"是 100 字号，在 Word 中放大到最大 500%显示所展示的效果，肉眼实际所看到的颗粒感会更弱，照片是在手机距离屏幕很近的情况下拍摄的。





第二张是相对正常的视距。日常使用只要不是贴到屏幕上仔细观察的话，观感很细腻，很舒服。





Surface Book 3 系统自带一个颜色模式的切换，可以在加强和 sRGB 之间切换，加强模式下颜色会更鲜艳生动一点。

颜色模式调节视频，3 秒



屏幕除了用来看，第二频繁的一个操作可能就是擦。 这里要着重表扬一下 Surface Book 3 的屏幕，非常易于清洁，个人猜测由于需要触控的原因，屏幕可能有类似疏油层一类的涂层，所以哈口气，再用眼镜布或纸巾擦拭，就可以让屏幕再次干干净净。同时点名一下 MacBook Pro，一旦沾有指纹或键盘印，不用屏幕清洁液基本很难擦拭干净。







然后想要澄清一个不少媒体都提到并且吐槽过的屏幕抖动问题。

首先，调整屏幕角度或者触控的时候的确会有些许抖动。但是，并没有比普通形态的笔记本更厉害，反而会更快恢复稳定。可以参考下面和 MacBook Pro 的对比视频。

抖动对比视频，5 秒

Surface Book 3 抖动的频率小很多，而且更快停止，MacBook Pro 抖动频率更高，并且持续时间更长一点。 对比只是想要说明，Surface Book 3 的屏幕抖动并不是一个它的这种设计所带来的缺陷，没有吐槽或觉得 MacBook Pro 抖动控制不够好的意思。正常的笔记本多少都会有一些抖动，并且 Surface Book 3 的抖动控制得其实还很不错。另外打字时屏幕完全不会有抖动。



3. 键盘

我忍不住再次感叹，Surface Book 3 的键盘面实在是太简洁好看又独特了。哪怕是已经使用了近 2 周，不经意间看到键盘和侧边的弧面收边，都还是一种"哇~"的感觉。所以好看也是很有用的，使用的时候，心情愉悦，体验美好。





并且 Surface Book 3 的键盘不光好看，同时也很好用。键程没有找到相关资料，但整体感觉键程适中，回弹相对柔和但又不拖沓，打字手感很出色，很享受打字的过程，这基本也是几乎所有媒体评测的一致意见，键盘好评！





4. 音质

Surface Book 3 的外放效果几乎听不出来低音，高中低的均衡我个人是听不太出来所以不做评价。总的来说，看动漫电影等问题不算很大，失望的点是听歌的时候，在某些乐器人声混合较多的地方会觉得有些像是破音的感觉。所以如果不用外置音箱或不连接耳机，就几乎不太能享受音乐，这一点确实是远低于我个人预期的，毕竟 Surface Book 3 的价格已经不低了，而且尤其是从 MacBook Pro 切换过来，对比太明显了。

音质对比视频，46 秒



建议带耳机或连接外置音箱感受。实际听感上，三者之间的区别更大，通过手机录制区别变弱了。 Bose 音箱的质量实际感觉更好，饱满浑厚有力量，Surface Book 3 的破音感实际上会更明显，录制原因听起来没有太垮。



5. 摄像头

摄像头上，虽然 Surface 系列多年来应该也没有很大的主动升级更新，但是起点就已经比其他很多笔记本高不少了，千言万语不如直接上对比。由于房间墙面是灰绿色加上光线问题，两个摄像头都有些偏色。

MacBook Pro 的前置，效果很一般，尤其考虑到设备的价格，倒是比 Surface Book 3 更广角一些。





Surface Book 3 的前置，效果就好太多了。





不过个人还是更希望 Surface Book 3 的音质能更好一些，毕竟对个人而言扬声器使用频率远高于摄像头。但是这个摄像头肯定还是要给个大大的好评的。



6. 散热

日常使用过程中，只有在视频通话时，屏幕端风扇有中轻度转动；

视频渲染时，屏幕端有中度转动；

游戏测试时，屏幕端风扇有高度转动，键盘底座端感觉是中度转动。

其他如，码代码，渲染 React，Office 套件，在线或本地 1080P 视频播放，等等日常使用时均未有发热及风扇转动的情况。而且在高负荷任务中有转动的情况下，如果停止当前任务，基本上十几秒到几十秒后风扇就会完全安静下来。

因此个人感觉 Surface Book 3 的散热还是相当不错的。



二、性能测试（CPU，GPU，硬盘）

1. CPU

性能方面个人之前最担心的就是 CPU 性能会比较吃紧，当然实际上确实没有很大的惊喜，但是同时，也并没有觉得是个短板。日常使用都很流畅，特地和 MacBook Pro 15 的标压处理器做了对比。

分别使用 MacBook Pro 和 Surface Book 3 渲染了同一个很大的React项目，三次用时结果如下图所示，（时间越短越好）





Surface Book 3 三次用时都比 MacBook Pro 稍长，总的来说，多耗时3% 左右。当然渲染 React 并不会把 CPU 推到极限，不过目前想到的几乎只靠 CPU 而且也是我自己日常工作一部分的任务就是这个了。

以这个结果来说，我感觉还是可以的，英特尔每年 10% 的进步如果是挤牙膏的话，3% 左右的差距就着实不算什么了。如果有伙伴有其他更好的 CPU 测试项目也欢迎回复帖子，我可以尝试测试然后补充更新进来。



2. GPU

这个总的来说是 Surface Book 3 最强项的部分了，不过因为 CPU 的问题，我一度担心显卡表现会不会被拖累。就实际测试结果来说，还是很不错的。

《地铁：2033》（重制版）

画面分辨率 1080P，SSAA-0.5X，其他全部最高设定，100FPS ，基本维持在 150FPS 左右。GPU 在20%左右徘徊，CPU，基本在 80% - 100% 徘徊。（顺便吐槽 Xbox 自带的帧率信息显示，在录屏和截图的时候居然会自动隐藏。。。，虽然本来可能是为了贴心，但现在真是有点尴尬了，因为不是很喜欢玩，游戏已经删除了，懒得重新下载了😂）

GPU 刚刚 20%，CPU 就 100% 了，这着实让我捏了把汗，担心 CPU 的极限只能配合 20% 的 GPU。





《正当防卫4》

画面分辨率 1080P，其他所有设定均开到最高。帧率最高时大概 55fps，最低 39fps，全程基本维持在 40 - 50fps 之间。CPU 大部分时间在 70 - 100%，GPU大部分时间在 40 - 50%。实际游戏画面比截图看起来更细致好看。 顺便一提，正当防卫4还挺好玩的😂





实际游戏视频，35 分钟



可以更直观感受一下游戏画面的感觉。实际游戏画面也要比视频更细致一点。 到这里看到 GPUb可以到 50% 左右，就放心一些了。至少在游戏方面，还是可以至少托起 50% 左右的 GPU 性能的。

由于 Epic 领取的游戏相对而言这两款感觉比较有代表性了，如果有其他想要了解的游戏，我有的话可以补测更新~。

在玩游戏过程中，比较意外的是键盘底座并没有很热，本来以为显卡所在的底座会更热，但其实还是屏幕端热量更大，但由于没有合适的测温设备，所以没办法给出相关数据。个人主观感受是，键盘底座靠近铰链处是温热到热左右，屏幕端就是热到微烫左右。

游戏以外，视频剪辑渲染也能够体现显卡带来的图形性能。用 Adobe 的 Pr 把三个 1080P 的短视频拼接成一个，然后分别用 Surface Book 3 和 MacBook Pro 渲染输出，用时结果如下图所示（时间越短越好）





MacBook Pro 比 Surface Book 3 多了 32.43 秒，即耗时多 62.3%。这个结果看似意料之中，但其实我记得在之前的一些外媒针对 SB2 的评测里面，SB2 的渲染是不如同期的 MacBook Pro 的。当时除了 CPU 一个低压一个标压以外，SB2 的固态硬盘写入速度比 MacBook Pro 慢一大截，所以尽管有着更强劲的 GPU 但是渲染用时反而有些落后。虽然这次对比的对象是 2018 款的 MacBook Pro，但也确实还是很不错的成绩，显卡和固态硬盘的提升确实带来了实际使用上的提升。

MacBook Pro 的渲染截图。





Surface Book 3 的渲染截图。





3. 硬盘

硬盘写入速度提升是个意外的小惊喜，在苹果在固态硬盘上已经加量不加价的情况下，Surface Book 3 的硬盘容量不免显得有点小气，但是可喜的是，微软这次终于提升了固态硬盘的写入速度，之前连续很久 Surface 系列的固态硬盘写入速度都慢于同期竞品一截，这次算是稍微追赶了一些。

不过比 MacBook Pro 的读写都还是有差距的，尤其是写入速度，MacBook Pro 16英寸看有的评测结果大致在2300MB/s 左右，Surface Book 3 大致在 800MB/s 左右，所以 Surface Book 3 大概只有同期 MacBook Pro 的 30% 左右。





个人感觉这个写入速度的差距对日常使用上，目前还没有太明显的感知，可能对一些很依赖写入的任务会有较大的影响。



三、 续航测试（续航，休眠）

1. 续航

续航分为屏幕和整机两个部分。

首先是屏幕平板部分的测试。 总体而言感觉，性能模式设置为推荐模式的话，大概有 3 小时左右续航。详情可以参考下图。





整机部分的结果来看的话，根据性能模式的选择以及具体的使用程度，续航在 6 - 14 小时之间波动。详情参考下图。





2. 休眠

个人本身对于 Surface Book 3 的休眠还是抱有一定的期待的，毕竟 Surface 系列的休眠至少在 Surface Pro 4 及之前的型号上都有所欠缺，而 Surface Laptop 开始有一定的提升和改善，所以预计 Surface Book 3 应该有至少相同甚至更好的表现。而结果上也并没有让人失望，总体而言相当不错。

共测试了 11 个晚上的休眠，每次约为 8 小时左右，具体结果如下图所示。





作为对比，MacBook Pro 我测试了 3 次，两次是晚上 8 小时休眠，电量消耗 2%，一次是白天 8 小时左右休眠，电量消耗 6%。

所以总体而言，Surface Book 3 的表现还是不错的，尤其和以往的型号相比的话，稳定性上还希望通过后续系统和固件更新能够进一步提升。比如，11 天测试中，有一天早上起来唤醒不是显示的锁屏界面而是开机画面，感觉像是进入了更深层次的睡眠。

这里忍不住表扬一下 Surface Book 3 的 Windows Hello 面部识别解锁，这一点对于唤醒体验简直是点睛之笔。开始开盖，屏幕亮起，开盖完毕，摄像头扫描脸部，进入桌面，一气呵成，无需任何多余的动作，个人觉得这一点比指纹解锁要更加顺畅方便。

唤醒体验视频，4 秒







四、平板使用体验

一般来讲不会有厂商单独推出一款 15 英寸的平板，因为达到这个尺寸后重量往往很难控制在理想的范围之内。 但是 Surface Book 3 得益于可拆分的设计，平板端可以不提供 10 小时左右的续航，因为毕竟只是一种使用场景的扩充而非作为完全版的平板使用，所以即使尺寸达到了 15 英寸，重量也"只有"812 克，绝对值上来看，812 克已经不算轻了，但是考虑到这个尺寸，会觉得不算很沉，上手比预期轻不少。





但是这个重量也基本上没办法长时间手持使用，所以基本上使用场景会限制在可以借用外力支撑一下的地方，比如坐卧在床上时，可以放在腿上，手只需要稍微扶持一下便可。 虽然使用场景有限制，但是屏幕尺寸带来的视觉感受还是很给力的，睡前看个动漫，刷刷之家还是相当不错的。(当然不是用图中的姿势，不然1周下来绝对增肌😂)





不过屏幕反插之后放在桌面上作为平板用，体验也还不错，至少有个键盘底座作为支撑了。



五、目前已遇 bug

罗列目前我已经碰到的 bug 并不是劝退有意购买的伙伴，也不是为了说明 Surface Book 3 品控不好或是怎样，只是为了给有意向购买的伙伴一个更合理的预期。毕竟完美的设备是所有厂商追求的目标，尽量接近容易做到，直接做到很难也很少，目前市面上的设备或多或少都有一些小问题。

好的，那么目前我遇到的问题有哪些呢？

1. 拆卸屏幕时如果在播放音乐或有声音的视频，会听到有一些杂音，拆下后就好了，并且只发生在使用自带的扬声器时，外接音箱时没问题。

2. 屏幕亮度设置为自动的时候，亮度会随机减小增大来回反复。

3. 平板模式下关闭当前 app 后返回开始屏幕，部分磁贴图标消失不显示，只显示一个空的磁贴和软件名称。

4. 目前为止碰到过两次蓝屏死机。第一次忘记是在做什么了，第二次是视频通话时尝试外接显示器，接上的一瞬间蓝屏死机了。

以上问题，第一个影响不大，第二个暂时把屏幕亮度自动调节关闭了，第三个有点恼人，好在影响不算很大，退出再重新回到平板模式即可解决，或者干脆不用平板模式。。。，第四个目前猜测可能和视频通话期间做某些特定操作有关，经过更长时间的使用后，会再发个小帖子分享一下相关信息。总的来说，都不太算是很致命的问题。



六、总结

Surface Book 3 的优点：好看独特的设计，不错的续航，比较出色的散热控制，舒服的键盘，相对给力的显卡，优秀的屏幕（还可拆卸，还好清洁）。

Surface Book 3 的缺点：捉鸡的音质，SSD 容量相比同期竞品小不少，厚度略厚。





总的来说我自己个人还是非常满意 Surface Book 3 的体验的。虽然存在一小些或大或小的问题，但是其实提前调整好心理预期，稍微放宽点心态，才能更好的体验产品，毕竟完美的产品难求，但包容小瑕疵的心态相对容易调整。我近两年的 MacBook Pro 的使用过程中遇到的问题比目前 Surface Book 3 遇到的多，毕竟近 2 年，个别问题也比 Surface Book 3 目前遇到的更影响体验得多，但总的来说 MacBook Pro 也依旧是款很棒的设备。

以上就是目前关于 Surface Book 3 的使用评测分享了，希望对有意选购 Surface Book 3 的伙伴有所帮助，也希望能让对Surface Book 3 感兴趣的伙伴了解到更多，点此前往微软官方商城选购。