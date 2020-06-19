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前言



预计阅读时间：10 分钟

自乔布斯在 2011 年发布 iCloud 至今，这项🍎传统服务已经有了近 9 年的历史。楼主在 2020 年回顾 2011 年的产品，不外乎以下几个原因：

• 9 年来，iCloud 迭代了许多版本，其功能相比发布之初有了不小变化，但这些新特性常被新系统、新硬件夺去了热度；

• 9 年来，苹果用户不断增长，iCloud 这坛老酒对不少网友而言仍是新酿。"什么是 iCloud？要不要给 iCloud 扩容？"，此类问题在各大论坛仍很常见。





楼主觉得，站在 iOS 13、macOS Catalina 以及 WWDC 2020 这个特殊节点，重新审视苹果 iCloud 服务是件很有价值的事。本帖将介绍 iCloud 的以下角色：



1. 作为电子邮箱，实现类似 Microsoft Exchange 的同步功能；

2. 作为云盘，实现类似百度网盘的分享功能；

3. 作为iWork 插件，实现类似 Office 365 的办公功能；

4. 作为控制终端，一手掌握您所有的苹果设备。

本帖以楼主的亲身体验为主，概括了 iCloud 更新至今的主要功能。如果家友寻求最详尽的 iCloud 技术介绍，可以阅读官方出品的《iCloud 使用手册》。本帖中使用了一些动图，如果遇到加载较慢的图片，还请您等待 10 秒钟，非常感谢！🙏









什么是 iCloud？

我先排除几个错误答案：iCloud 不是 Onedrive 这类在线存储，不是 Google Photos 这类云端照片，更不是🍎拿来骚扰用户的系统弹窗。按乔布斯的话说，iCloud 是加强版的推送服务，是实现苹果全家桶"连续互通"的核心组件。





为什么称 iCloud 为"推送服务"呢？这可以从它的发展历程中找到答案。

• 2000 年，顺应拨号上网的热潮，苹果推出了自乔布斯回归后首个在线服务 iTools，以满足 Mac 用户收发邮件、云端存储等基本网络需求；





• 2002 年，个人信息逐步电子化，苹果向 iTools 中加入了"电子日历""电子相册"等实用功能，并将该服务更名为 .Mac；





• 2008 年，互联网与工作生活高度融合，日历、邮件、通讯录这办公老三样不再依赖纸张，而转移到线上；其次，以 iPhone 为代表的智能手机横空出世，移动办公的大趋势开始显现。苹果为了对标友商微软的 Exchange，也为了照顾 iPod、iPhone 等移动平台的云端体验，便强化了 .Mac 的办公属性，并将业务范围扩展至手机，这就有了 MobileMe；





• 2011 年，iPod、iPhone、iPad 三条产品线均取得成功，同时拥有多台苹果设备的用户越来越多。这就引发了一个问题：假如张三购买了周杰伦的新歌《Mojito》，他外出时想用iPhone听歌，办公时想用Mac听歌，上床时想用iPad看 MV，张三就得将《Mojito》分别导入三台设备，很是麻烦。为了实现手机、平板、电脑间的无缝衔接，苹果扩大了 MobileMe 的数据同步范围，并将这项服务更名为 iCloud。







系统自带的同步服务并不是新鲜事。比如国产安卓系统的先驱者 MIUI，早在 2012 年就开始提供"小米云服务"。该服务让登陆同一小米账户的设备可以获取最新的联系人、短信等系统应用中的资料。





但是，移动设备之所以欣欣向荣，第三方开发者提供的优质 App 才是竞争力所在。苹果希望，所有 iOS、macOS 的 App都能加入到系统级的同步中来，而同步的过程要让用户难以察觉，最好像邮箱一样，一旦有新邮件进来，所有苹果设备都能立刻收到消息。要把"同步"做到与"推送"一样即时。

▼ 动图：iPad 上打字，iPhone 上实时显示（软件：熊掌记🐻）





所以，iCloud 可被看作是"邮件服务器"，适配了 iCloud 的 App 会把用户所做的更改发送至 iCloud，然后 iCloud 会自动把新内容推送给不同设备。iCloud 相比开发者自己搭建的同步服务有哪些优势？这里拿 IT 之家进行一个不严谨的对比（圈主饶命）





• 您在新设备上登陆旧设备的软媒账号，您的评论、帖子以及封号记录都会同步过来，这点和 iCloud 的功能是类似的；

• 同步速度：你在设备 1 上发表帖子，如果不下拉刷新设备 2 上的列表，新帖子不会显示；而 iCloud 作为系统服务的一部分，即使 App 没有打开，新内容也会自动写入 App 中。这点类似 iOS 的通知推送服务；





• 数据安全：你保存在 IT 之家服务器上的创作，如段子、文章，这些资料的知识产权都属于用户。但是，如果你的帖子被管理员删掉，而你又没有及时将文字保存好，那你的资料就彻底消失了。iCloud 作为 Apple ID 的一部分，保存其中的数据具有良好的隐私性、安全性，就算开发者跑路你的资料也不会丢失；





• 成本控制：IT 之家的服务器费用由软媒承担。为了维持 App 的正常运营，IT 之家必须创收，于是有了软文、广告；独立开发者则为了省钱，通常不会为 App 加入同步功能。iCloud 为 iOS 开发者们提供了免费而优质的同步方案，额外的空间费用由用户承担，开发者们无需在 App 中引入无关内容。





这就是 iCloud，起源于网盘、邮箱等基础服务，发展过程中拥有了 Exchange、iWork 等办公属性加持，最终成为横跨手机、平板、电脑三大平台的全 App 推送服务。需要指出的是，如果您只拥有单个苹果设备，且没有日历、通讯录等同步需求，那 iCloud 对您而言几乎是没用的。





iCloud 主要功能一览

1. 设置 iCloud

如上文所述，iCloud 是苹果设备间的推送服务，推送的依据是什么？您的 Apple ID。所以，有关 iCloud 的选项都被🍎放在了 Apple ID 的设置中。您可点击"设置"列表最上方的"账户"，来查看所有与 iCloud 相关的功能。





▼储存空间：App 发送给 iCloud 的数据会占用 iCloud 的空间；如果您使用了很多带有同步功能的 App，空间就会不够用。如何判断自己需不需要扩容？这取决于你对"同步"有多大需求。如果您仅是把容量当网盘用，那我建议您选择更主流的云服务提供商，如Onedrive。苹果自己也是租用微软、谷歌、亚马逊以及"云上贵州"的服务器来搭建 iCloud 的。





▼使用 iCloud 的 App：对于 iCloud 而言，云端照片也好，在线存储也好，这些功能都需要对应的 App 来实现。同步照片需要"照片" App，同步文件需要"文件" App，它们互不相干（即您无法在"文件" App 里找到由"照片" App 上传至 iCloud 的图片）。这点和Onedrive这类集相册、文件、备份于一体的传统网盘区别很大。如果您不需要 iCloud 的某些功能，禁用相应的 App 即可。





▼彻底停用 iCloud：只要退出您的 Apple ID，iCloud 就不会在您的设备上启用。





2. 开启 iCloud 邮箱，并在全平台同步日历、通讯录等信息

作为苹果在线服务的出发点，邮箱这个最基本的功能依然藏于 iCloud 中。

▼ 只要打开 iCloud 选项中的"邮件"，您就能得到一个后缀为 @iCloud.com 的邮件地址；





▼ 您可以像使用 126、QQ 邮箱那样，使用 iCloud 邮箱。





▼ 您也可以像使用 Microsoft Exchange 那样，使用 @iCloud.com 的账户去登陆各类办公软件（如 Outlook）。您 iPhone / Mac 上的日历、通讯录、备忘录、提醒事项等信息会自动同步过去。









3. 用 iCloud 释放 iWork 的潜力

iWork 是苹果出品的、对标微软 Office 的办公三件套，Word = Pages，Excel = Numbers，PowerPoint = Keynote。其中，Keynote 依靠其精美的动画效果，有广泛的用户基础。Keynote 搭配 iCloud 能有哪些新玩法？

▼回溯文件版本：对现在的思路不满意，想要找回一个小时前的幻灯片？没问题，iCloud 会记录 Keynote 的每次更改，您可以轻松找回任意时间的文件版本。





▼多人协作：小组成员想要合作制作幻灯片？没问题，使用 iCloud 的分享功能，你能将 Keynote 文件分享给任何人。大家的修改会实时显示在 Keynote 中。如果对方的设备不支持 Keynote App，则会跳转至网页版。





▼Keynote 直播：疫情期间，无法进行线下的幻灯片展示？没问题，Keynote 可以通过 iCloud 实现直播功能，观众无需登录 iCloud 即可观看。钉钉屏幕共享不再是唯一选择。





4. 用 iCloud 分享文件

自从苹果将中国区的云服务迁移至"云上贵州"，iCloud Drive 的用户体验有了极大改善。楼主这边的下载速度从未低于过 1.5 Mb/s。使用"iCloud 云盘"分享文件有几个优势：

1.稳定性高：因为 iCloud 密钥仍旧保存在苹果总部，iCloud 里的文件很难被审查；

2.速度快：百度网盘非会员限速太极端，蓝奏云等免费平台的下载速度看人品，相比之下 iCloud 无论上传、下载都能满带宽；

3.比较安全：iCloud 有严格的隐私政策，且分享链接长期有效。对方只能看到您的 Apple ID，也不用担心链接被封杀。

在此，我使用 iCloud 分享了一个含有 20 张精美壁纸的压缩包，大家可以动手试一试，用 iCloud 分享文件是怎样的体验。

【下载地址：https://www.icloud.com/iclouddrive/0mnoV7QJ6eSWKnWZm-2lvFywA】

至于分享的方法，请参加下面的动图。iOS 用户需借助"文件" App完成动图中的操作，Mac / Win 用户直接在iCloud 文件夹中操作即可。网页版 iCloud也是不错的选择。iCloud 没有文件格式限制。









5. 用 iCloud 远程管理苹果设备

最新版的 iOS 与 macOS 多了一个 App："查找"。

▼ 这是将"查找我的朋友"和"查找我的 iPhone"合并后得到的新应用。





▼ 您需要先在 iCloud 设置中打开"查找"，这样才能在 App 中看到您的设备。推荐开启该功能！设备失窃后再想到"查找"就追悔莫及了。





▼ 只要设备连接着网络，您就能实时查看设备位置，并远程操作设备。





▼ 您也可以通过"查找" App 分享自己的位置。这在线下面基时很实用。





总结

从 AppleLink 到 eWorld，从 iTools、.Mac、MobileMe 到 iCloud，苹果的在线服务紧随潮流、不断更新，这让上了年纪的传统业务也能焕发光彩。随着 5G、AR 等新领域的出现，iCloud 之于 iOS、macOS 的地位会不断提高。期待 WWDC 2020 给 iCloud 注入新的惊喜。

如本帖有疏漏，还请大佬批评指正。