#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目,旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解,并提供一个交流的窗口。

本期的专题为“WWDC20 学生开发者奖学金”,学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一,目的是奖励有才华的学生,同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。

一、前言

作为一名 WWDC 获奖者,我竟然在获奖的时候睡着了,以至于第二天起床时被好友们的留言轰炸,一直到上课都没来得及吃早饭。当我们从去年认识往届获奖者开始默默下定决心,到熬夜观看 WWDC 了解发展趋势,到硬着头皮啃英文技术文档,到苹果宣布比赛时间、比赛规则、比赛要求,到我们开始苦想、构思、实现、调试、提交,最后到放榜之日的凌晨收到一封以 Congratulations 开头的邮件,这个时刻我们该有多么喜悦,没有获奖的大多数参赛者就有多么失落。而在获奖的那个晚上,一切还是未知数,无数参赛者盯着屏幕着等着消息。我由于感冒的原因,幸运地错过了这个无比煎熬的晚上。

二、介绍

WWDC,全称 Apple WorldWide Developer Conference,科技界的春晚,你能来看这篇文章不会不知道。WWDC Scholarship,中文WWDC奖学金,是 Apple 教育体系中的一步大棋,是 Apple 给全球学生群体单独开拓出来的一条绿色通道,每年的获奖者可以免费前往美国参加 WWDC。但今年不同,今年,2020年,是需要被重启的一年。当我写这篇文章时,北京重新进入二级应急响应,而中国已经是防疫工作最好的国家之一了。一言难尽地,今年的WWDC采用了线上直播的形式,而 WWDC Scholarship 改名为 Swift Student Challenge,因为去不了 WWDC 已经不能称之为 Scholarship 了。但今年参赛人数依然火爆,因为这项比赛已然成为iOS开发初学者的传统。经过数年努力,Apple 在某种程度上成功打响这项赛事的名声。

三、缘起

我还记得我大一第一次通宵看苹果发布会时的心情,因为学校十一点断网还专门买了一个流量包,室友们都睡着了,我一个人抱着 Mac 带着 AirPods 躺在床上,享受着一个人的狂欢:一种现实中是孤独的,却能通过与网络与无数同样孤独的人产生共鸣的,很像是黑客的感觉,让我产生一种WWDC就应该在晚上看的错觉。这种感觉很奇妙,难以形容,无法自拔,让我对 Apple 心向往之。

四、作品

大一的时候刚刚进入新的环境,却要学习一门很难也很重要的,叫做微积分的学科,几乎身边每一个同学都为此焦虑过,我也不例外。我运用苹果的 SwiftUI 技术,将微积分的部分推导过程可视化,让初学者学习微积分的过程更加轻松,也让更多对此感兴趣的用户了解这门强大的学科。嗯,其实我的高数也学得一脸懵逼,开发的过程中顺便还复习了高数,一石二鸟、一举两得、何乐不为。

五、邮件

今年的邮件非常神奇,所有邮件都以 Thank you 开头,这在往届以为着落选,因为获奖的邮件都以 Congratulations 开头。而今年的邮件在以 Thank you 开头后引导你进入一个链接,然后在链接中会显示是 Congratulations 还是 Thank you。哎,没想到浓眉大眼的苹果也玩这招。

六、帮助

有一个叫 Prepare for WWDC 的神秘QQ群,往届获奖的大佬们都聚集在这里。新人们慕名加入,大佬们却没有一点架子,认真指导、有问必答。这个群绝对是我参加比赛的动力之一,同时也给了我们这些新人莫大的帮助。

由于我的 AppleID 之前使用的是英文昵称,在提交作品的过程中遇到了一些问题,比赛官方论坛中的网友给了很多有用的建议。Apple Developer Relations的工作人员也非常高效,积极跟进参赛者的状况,许多问题(包括我的)都顺利得到解决。

虽然今年去不了 WWDC,但 Apple 还是会给每位获奖者发一套纪念的衣服。由于往届都去了现场,所以没有海关的问题。苹果毕竟是大手笔,今年快递的关税高得有亿点点肉疼(毕竟奖品都是无价的),最主要的是个人邮寄进出境物品有1000元的限额,也就是说获奖者如果以个人的身份接收苹果公司的快递是过不了海关的。最后,苹果中国分部积极联系我们,以公司的身份帮我们代收并解决了我们的税费问题。大赞苹果。

七、待续

目前正在开发一个基于NFC技术的时间记录软件,希望可以帮助用户更轻松地养成时间管理的习惯,更高效地协调自己的生活、工作与学习,改善现代人作息混乱的现状。这个软件正在参加中国移动应用创新赛(CCCC)。

八、最后

WWDC 的比赛与我以往参加的比赛有一点巨大的不同。以往我参加的其他比赛最看重的是技术,而我也一直认为技术是开发者们最关键的能力,但 WWDC 的比赛让我明白,获奖者可能不一定精通算法和数据结构,但一定充满热情和创意,努力争取,迎难而上。比赛有意传达着创意比技术更重要的观点,这种观点更加面向未来。iOS 这个平台也有许多独有的创新,提供着独一无二的机遇,吸引这无数像我一样的 iOS 开发者们。

最后以一条彩虹屁段子结束:“不喜欢 iOS 是不可能的,这辈子都不会学安卓,java又不会,只好靠着 Object-C、Swift 和 Keynote 才能勉强维持有口饭吃的样子。WWDC 里的技术又好,同学又很走心,我超喜欢在里面的。”