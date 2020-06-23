#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目，旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解，并提供一个交流的窗口。

本期的专题为“WWDC20 学生开发者奖学金”，学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一，目的是奖励有才华的学生，同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。

关于我自己



我是一名计算机科学专业大三在校生，今年22岁，现就读于加州大学洛杉矶分校（UCLA）。平时就很喜欢想方设法利用编程来“偷懒”，能写代码解决的重复性的工作绝不手动做。

第一次接触苹果产品的时候是 2008 年发布的 iPhone 3G，从此被苹果家的产品深深吸引。不论是 iPhone，还是 Mac，我认为能牢牢抓住客户的并不是他们的硬件有多强，而是软件上的无缝适配让人无法离开苹果生态圈。

UCLA Royce Hall

受到 iOS 系统的细腻流畅的动画与程序设计细节的激励，我在大学期间也开始自学 Swift语言和 iOS 开发，但一直没有什么好的 App 创意，学习开发之路难之又难。去年夏天，我了解到每次苹果开发者大会前会有学生挑战赛，于是下定决心，趁毕业前一定要赶上最后两场比赛。

疫情原因，今年开发者大会的形式飘忽不定，往年学生挑战获胜者会被邀请到现场参加，但是因为今年改成在线直播的方式，所以我一直很担心学生挑战也会因此取消。好在五月中旬，WWDC 学生挑战赛如期而至。比赛期间刚好赶上三门课的期中考试，所以时间还是相当紧迫。得知消息当天完成了构思，然后在未来的一周不到的时间内，完成了程序和界面设计，精心打磨，并且找了朋友做测试，在截至日前提交了作品。万万没想到，第一次参赛就成为了全球学生开发者中幸运的 350 人之一。

Powell Library - 玩GTAV的朋友们有没有觉得眼熟呢？





关于我的作品- “Linux训练场”

受到苹果“编程从娃娃抓起”的理念的影响，以及 Swift Playground 这种交互式学习编程语言的软件的启发，我这次的作品是“Linux Playground” -- 顾名思义，这是提供给 Linux 初学者的一个学习终端命令的训练场，我希望能提供给 Linux 初学者一个带有引领的自由练习环境。

只用了大概一千多行代码，我模拟了一个迷你Linux终端环境，用 N 叉树的数据结构模拟 Linux 的文件系统，支持多达14 种 Linux 基础命令，包括了更换路径，查看当前路径下内容，文件/文件夹的创建与删除，文件模式(权限)修改，echo，输出重定向，等各种不得不会的基础命令。如果就是这样一个沙盘，那和真实残酷的 Linux 毫无区别，所以我这里添加了 6 道关卡，提升趣味性的同时，让 Linux 的学习能够循序渐进。每一道关卡会使用 2 到 3 种不同的命令，关卡开始前会有对所需要使用的命令详细的解释和使用实例，相比 GNU 枯燥的文档更容易理解，随后的关卡任务会应用新学习的命令，要求用户实现一些基本操作，一旦完成，便会自动进入下一关。随着关卡深入，用户会学到更多的基础命令，以及对 Unix 的文件系统有更深的理解。开发过程中的设计难点还是有不少的，比如文件系统的模拟中如何处理软链接"./"和"../"的问题，再比如带有重定向这类复杂用户指令的解析与查错 (例如：`echo "Hello world" > a.txt`)。

所有支持的命令 - Help 菜单

这其实是我第一个正八经用 Swift 开发的项目，但像我经常和其他同专业同学说的，我们学计算机学的是设计思路，语言什么的，上网查查文档就会了。虽然这么说，但是真正到了需要用官方开发工具的时候却显得束手无策。由于我对苹果软件开发的各种 API 还并不是很熟悉，这个作品里只用了最基础的 SwiftUI 来实现交互界面，有些关于界面的问题仍然还没有找到解决方案，比如输入框无法自动聚焦的问题。不过既然创意已经被苹果接受了，我也就更加有动力去学习更多的 Apple API，学会使用工具，才能做出更好的作品。







你也希望免费参观Apple Park吗？

如果大家像我一样，想参加WWDC挑战赛，但并不会 CoreML，ARKit 这类高端大气的 API，也不会很漂亮的 UI 设计，不要怂，尽管报名参与。有创意的想法，能通过简单的代码得以实现，让苹果工程师眼前一亮，才是能够入选的关键因素。希望未来的一年能把这个参赛作品再精心打磨，让它成为一个完整的 App，申请上架，争取能造福即将学习 Linux 的同学们。

UCLA Powell 图书馆内部





对了，本作品已开源，欢迎大家下载参观，请大神多多指教！

Linux Playground 的 Github （求 Follow，Star，Fork 三连，也请顺便看看其他projects /手动滑稽）

欢迎大家留言讨论！谢谢