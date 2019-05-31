#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目，旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解，并提供一个交流的窗口。

本期的专题为“WWDC20 学生开发者奖学金”，学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一，目的是奖励有才华的学生，同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。

一、简介

大家好，我是郑昊天，平日是一名独立开发者，有在做软件和游戏，可以在 App Store 和 Google Play 上查看。目前被美国东北大学信息系统研究生专业录取，计划秋季入学。

二、iOS 开发之路

2014 年高中毕业，由家人添置了 MacBook Pro 和 iPhone 5S，恰逢当年全民创业热潮，高中的几位学长计划开发一个本地 O2O 应用，顺便拉我进去打杂，也因此在里面目睹 iOS 软件开发的流程并有了浓厚的兴趣。同年入学本科之后便购买了 Big Nerd Ranch 的 iOS 及 Objective-C 开发书籍学习。

三、获奖作品

Shader Node Editor，这是一款教育向的着色器编辑器软件，基于 SpriteKit，SwiftUI 和 UIKit Dynamics 编写。着色器是计算机中负责图形渲染的一种基础程序，在游戏开发和并行计算开发中都占有很大的比重。Shader Node Editor 这个作品利用可视化编程的方式将原本抽象的着色器编程变为直观的节点拖拽连线，能很好地启蒙初学者，并将 iPad 变为触手可及的创意编程设备。(图示：利用着色器语表达基础的颜色动画)

（图示：编写响应周围音量的音乐可视化着色器）

四、项目下载

作品主页，点击“Download Playground”后得到一个 zip，解压后可得到 playground 文件，在 macOS 或者 iOS 设备上导入/打开即可（需安装 Swift Playground 软件）。

五、其他作品

除去 App Store 和 Google Play 已经上架的作品外，目前正在开发一款太空射击手机游戏 Epoch，核心理念和主机游戏“无人深空”类似，将集成过程生成的可登陆星球，玩家可以在广袤的宇宙中进行一系列战斗剧情。Epoch 在 16 年立项开始，中间因为学业和工作问题多次中断开发，目前有一个演示可登陆星球的 Tech Demo 在 App Store 和 Google Play 上，游戏本体预计 21 年底结束第一阶段开发。

六、获奖对生活的影响

因为今年苹果开发者大会变为在线举办不能成行，除去苹果的奖品（外套和别针）外并不会有什么切身的影响。

总的来说，奖学金除了表示对获奖者能力的认可外，更多的是能够提供一个平台连接相同志向的同学以及苹果内部的工作人员进行交流，剩下的就全靠个人如何利用了。而受限于国别地域，特别是今年变为线上没有实地交流的机会后，想要充分利用这机会就会更加困难，但这并不代表奖学金本身的贬值。

七、对学习 iOS 编程的同学的建议

除去必要的设备准备（MacBook 和 iPhone）外，学习 iOS 编程首要的准备便是兴趣的培养和维持。iOS 框架众多，每年都在更新，对于初学者会感到无所适从，以找工作为目直接学习不仅会导致目标高见效慢，而且容易失去坚持的动力。

我更推荐的是基于现实的需求针对学习 iOS 开发，譬如不满意系统的功能，想自己做一个天气软件或者记事本软件，亦或是有具体特殊的需求，比如课表或者特定的提醒软件。如此有一个比较容易实现的小目标不但要学习的内容会减少，而且能不断地在完善功能的过程中获得成就感，强化对 iOS 开发的兴趣，即所谓的动手学习（Learn by doing）。

八、对于想要参加 WWDC 奖学金的同学的建议

对于初次参加奖学金的同学来说，WWDC 奖学金主要看中创意和立意，因此充分使用苹果新框架的能力想象新的应用场景是很加分的，譬如近来火热的 ARKit（增强现实），CoreML（机器学习），Vision（图像识别）框架，用很短的代码也能作出很惊艳的效果。此外，有一个积极且普世通用的立意也很重要，譬如我看到这届的同学们有的在用程序重现传统手工宣传相关文化，有的在解决当前特定群体所遇到的困难（残疾人，弱势群体等），这些都是苹果所倡导的观念，即用电子设备改进现实生活，由个体的需求改进整个群体的生活。

九、未来计划

下半年计划正常入学，在课余开发完成太空游戏，上架游戏平台，并且以此决定是留在软件开发的方向进入互联网公司实习，还是创办独立开发工作室全身心投入到游戏开发领域。



