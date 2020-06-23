#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目，旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解，并提供一个交流的窗口。



本期的专题为“WWDC20 学生开发者奖学金”，学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一，目的是奖励有才华的学生，同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。





一、前言

我是今年 WWDC 2020 Swift Student Challenge 的获奖者冯杨洋，今年21岁，现在就读于湖南大学计算机科学与技术专业。这是我第一次使用 Swift 进行开发。

今年由于疫情的关系，关于 WWDC20 的消息推迟了很久。但是在年初的时候就想试一试今年的 WWDC20 Scholarship（今年改名 Student Challenge），与其临渊羡鱼，不如退而结网，于是在家提前学习了一下 Swift 的相关知识，然后尝试学着用 Playground 做了一个 2048 的小游戏。紧接着就是漫长的等待，等待今年的挑战赛的通知。在5月6日的傍晚，看到了国内 WWDC20 Prepare 群里面有同学发出了今年挑战赛的链接，WWDC20 挑战赛的评分标准还是和往年一样，简单明了——技术、创意、材料。开干！

二、创意来源

创意是比赛的第一步，也是最关键的一步。我在学习 Swift 的时候看了很多往年 Accept 的作品，每一个作品都不是很复杂，但是都会给我一种，原来Playground 还可以这么玩的冲击感。创意是比赛中很重要的一个部分。故画竹,必先得成竹于胸中，所以我没有选择马上动手，而是开始头脑风暴，最后我选择了我们中国自己的传统艺术——剪纸作为切入点。

剪纸是中国的一种民间艺术，人们使用剪刀或小刀在纸上剪裁图案。 小时候，我们的老师用剪纸作品作为奖励。 农历新年期间，中国人会张贴窗花，以此作为装饰，以烘托新年的气氛，这也是一种剪纸艺术。对我而言，剪纸是一种独特的记忆，是儿时受到老师赞扬的记忆，也是新年期间家庭团聚的记忆。

三、开发思路

我看了一些关于剪纸的介绍和作品。决定在 Papercutting 中让用户模拟现实中对纸张的各个方向的折叠。同时在剪纸艺术中，有两种不同的剪纸技巧 —— 阴刻和阳刻，用户能够根据自己的需要来用不同的方式对纸张进行裁剪。用户还可以根据自己的喜好来更换纸张的颜色。在引导模式中，用户可以根据提示来对纸张折叠、剪裁，Papercutting 还会对用户作品进行评分。

四、开发过程

在确定好需求之后就是漫长而紧迫的开发之路。由于是第二次尝试 Playground 开发，在最初并不是很顺利。我想使用 MBP 的 Touch bar 作为游戏的辅助菜单，并且使用 Swift UI 实现这一个功能。查看了 Apple 的开发者文档，在网络上找了很多方法都没有实现，甚至查看了 WWDC19 的关于这一个主题的演讲，最后发现 Swift UI 制作 Touch bar 需要对系统偏好进行设置，所以果断放弃，选择使用 Appkit 来实现Touch bar 的相关功能。在这里浪费了两天的时间。

之后的开发就渐入佳境，我对于 Apple 的开发者文档也越来越熟悉。我还根据 Apple 的设计指南完善了游戏的 UI，使用库乐队做了一个比较简单的中国风背景音乐，用我的家乡桃花源的照片做了整个游戏的背景，在比赛结束前几天，算是有了一个大致的雏形。

然后就是用户体验。我邀请了两个同学对整个 UI 的风格和用户逻辑进行体验，非常感谢他们给我提了很多细节上的意见，我也根据他们的反馈，对很多方面做了改进。比如给用户引导模式里添加了提示的功能，提示用户在这一关应该怎么去做。通过大大小小的修改，终于在比赛结束之前完成了 Papercutting。当按下 Submit 的那一秒，还是很有成就感的。不管结果如何，这次比赛我真的学到了很多东西，让我真正感受到了编程的快乐。

五、获奖体会

6月17日，晚上 12:01，我打开了结果页面，Congratulations！我获奖了！记得在很久之前，看到过 Apple 的一支广告 —— “致 Mac 背后的你”，那一刻我能感受到了广告中的人在 Mac 背后的那份激动和欣喜。

中国的传统艺术中有很多很细致的美好，当现代科技与她们碰撞，会有很多闪亮的火花。这次的挑战赛，也让我体验了一次这样的碰撞。小小的 Playground，历史渊源的剪纸艺术，无限的可能。

最后欢迎大家围观一下我的作品：



Github：https://github.com/CynricFeng/Papercutting

Bilibili：https://www.bilibili.com/BV15K4y1t75s/