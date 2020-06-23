前排提醒：千千万万要慎重使用测试版，尤其是不要盲目地在自己的主力机上使用，很多 bug 导致的后果未必是你可以承担的。





目前遇到的问题：

1. 大量系统存储被莫名占用。（我的 128G 可用空间不足 8G，升级前空闲 64G，部分用户没出现问题）

2. 存在键盘卡顿的情况。（目前发现集中在 QQ 和微博）

3. 小部件可能失灵。（目前发现的有屏幕时间、支付宝）

4. Translate 软件时不时不可用，当然了，可用的情况下翻译质量也比较感人（相比较于 Google 和 DeepL）。

5. 多个软件的长按文本/消息功能失灵。



6. 个别第三方 C94 线出现无法快充的问题。（目前提交的有 RAVPower）





目前会概率性闪退的软件：

1. 学习强国（使用编辑功能）

2. 微信（打开/搜索部分小程序，目前包括腾讯文档）

3. CarPlay 下启动高德地图无限闪退重启





大家关心的几个问题：

1. 续航：未见异常（配合 Smart Battery Case）。

2. 发热：未见异常。





同时，欢迎大家反馈在升级到 iOS/iPadOS 14 后，使用 IT之家客户端存在的问题。

此外，我们现在鼓励大家使用标准化的格式提交 Apple 设备bug/兼容性问题，以便形成更有效的交流。