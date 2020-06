#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目,旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解,并提供一个交流的窗口。

本期的专题为“WWDC20 学生开发者奖学金”,学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一,目的是奖励有才华的学生,同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。

一、 前言

What's up guys? 我是 WWDC20 Swift Student Challenge 的获奖者饶鸿尹。20 岁的我,就读于天府之国——成都的电子科技大学成都学院,专业是计算机科学与技术。

当我 18 年高考的时候,我哥作为一名 Apple 开发者有幸能够抽到门票并且参加了 WWDC18。回来以后,他还给我带回了一件会场 T 恤以及其他的纪念品,跟我聊了许多关于 WWDC 的见闻,我一下被点燃了兴趣。于是我就决定大学的专业选择计算机,拿 Apple 的奖学金,去 San Jose 参加活动,并且成为一名 Apple 的开发者,开发属于自己的独立的 App。

在那时,就下定了决心,要选择计算机专业,而且一直想参加 WWDC 并拿到奖学金。而这次 Swift 学生挑战赛,就给了我一个机会去实现它。

二、创意来源

其实这个创意已经在我脑海里存放很久了,说来也算是机缘巧合:之前用 Xcode 编写的一个小工具,在朋友电脑上却无法运行。记得当时写完了之后,我迫不及待分享给朋友,我朋友却告诉我无法打开,显示来自一个未知的开发者,所以无法运行。当时我就非常好奇这是什么原因导致的,查阅资料发现,原来 App 需要开发者数字签名后才可以部署到其他电脑,而数字签名和证书都依靠 HASH 和 RSA 算法。我非常感兴趣,前前后后花了很久才把原理搞明白,但是发现网上教程基本只是文档,很少会有详细演示,并且查阅过程有些许繁琐。所以才萌生了这次挑战赛的点子——把这些不易查找或读懂的资料,用 Swift 做一个关于这个主题的演示 App 或者游戏,通过它来更加生动的把知识传达给想要了解的人,让更多的人轻松地学习和理解。

三、开发思路与开发过程

既然是演示+互动型 App,那么就需要让用户能够清楚地知道自己下一步应该做什么。根据每一个章节的即时提示,用户能够很轻松的跟着流程玩下去,并且每一个章节完成后,都能对那一个章节的知识有一定的理解。在每个章节的主页上,也会有详细的资料解释。

如果资料没看懂?没有关系,那就开始游戏吧!每一个章节都有独立的资料与详解,加上一个简单易懂的演示游戏,演示过程仅 2~3 分钟,便能了解这一章节的大体知识。

不需要花大量的时间去查阅各种文献,观看各种教程向视频,仅此一款软件,便可以让你见识到RSA算法、数字签名和数字证书的美妙。在当今时代,非对称算法、签名和证书广泛的应用在我们身边形形色色的 App 中,让我们深入了解非对称算法的绝妙之处,为现代科学家的伟大贡献而欢呼吧!

四、获奖体会

毫不夸张的说,那几天真的没有睡好觉(捂脸)!6 月 16 日凌晨,没有一点消息,只好忐忑的睡下。6 月 16 日一整天都没有任何新闻,终于,在 6 月 17 日的凌晨,我等到了它:

那时,我甚至能够感觉到我的内心在嘶吼:I made it!

喷涌而来的自豪感与满足感,让我在心里默念起了 Steve Jobs 的话:

We're here to put a dent in the universe. Otherwise why else even be here?