#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目，旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解，并提供一个交流的窗口。



本期的专题为"WWDC20 学生开发者奖学金"，学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一，目的是奖励有才华的学生，同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。





一、自我介绍

大家好，我是徐浩博，一名来自哈尔滨理工大学软件工程系的大三学生。6 月有幸获得 WWDC2020 奖学金，并在最近作为🐧腾讯的 iOS 开发工程团队的实习生开始了新的生活。

我学习 iOS 开发只有半年的时间。我在 App Store 上架的两款 App 都是基于个人爱好，并独立开发完成。

第一款是一个简单的 8bit 风格乒乓球游戏，叫示波器 Pong，致敬世界上第一款游戏（来自示波器）

App Store



第二款是机器学习算法演示的 app ，叫 Machine Learning hub ，包含了神经网络、梯度下降、KNN、线性拟合等算法的可视化展示，可以调节参数并看到它们的运行过程，通过ARKit等框架来实现可视化的展示，这是很有新意的算法教程形式。有趣的是，这个 App 的机器学习算法都是真实运行在 iOS 上，并由我亲自实现。

App Store



二、作品介绍

这是一本关于维度和可视化的 Playground book。我使用 SpriteKit，SceneKit 和 ARKit作为图形显示框架。作品为读者提供了从第 2 维到第 3 维到第 4 维的解释和可视化。最后使用名为 Tesseract 的超立方体来解释和可视化四维空间。这本 Playground book 使用了很多矩阵和数学知识，特别是矩阵乘法，数学计算的代码都是我写的。它还包括一些基本的计算机视觉知识的图形渲染技术。（感谢某同学帮做的几张图）

起初的灵感是来自于我大一看到的一个名为《数学漫步》的纪录片，当时我坐飞机回家，在机场刷b站翻到了，缓存了下来在飞机上看完了。今年疫情寒假在家闲得没事，就买了 99 美元的开发者账号玩一玩，干脆就试试 WWDC，就想到那些年我在《数学漫步》里看到的四维空间。

如果你想了解更多我的作品，我录制了一个视频讲解

如果你想获得我作品的源代码，我放到了GitHub

三、为什么我想参加

因为我买了一堆 Apple 的产品，然后，hey，why not？

如果用一个词形容我的 Mac ，嗯，他是我的好朋友。

四、给初学者的建议

如果的对软件开发有兴趣，欢迎你学习并加入这个神奇的领域，在这里你无所不能，你可以创造一个缤纷的世界。世上无难事，求知若饥，虚心若愚，慢一点才能更快，没有一个领域是难或者不难。

五、想去Apple Park？

我真的很想去Apple Park！倒不是因为旅游打卡，通过 WWDC 我认识了很多有意思的人，他们真的是很有创意很值得认识交朋友的人，无论是不是通过获奖或者是无意中认识的，总之我很希望能他们欢聚一堂，just as friends。但是特殊原因，今年难以实现，希望明年能够在 Apple Park 相见这群小伙伴。

PS：希望大家健康，🌍快点好起来😁