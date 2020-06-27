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截至2019年12月微软关闭了 WP8.1 的商店，导致了很多不想升级 Win10Mobile 的WPer被迫升级，本篇教程将回带你重回 WP8.1。

我们先了解一下二代机与三代机的，二代机指高通 S4 处理器的机型（如Lumia920、1020、520 等），三代机指骁龙 200系或 400系或 800系处理器的机型（如Lumia830、930、638 等）。

一、所需工具

（1）所需工具下载地址（务必全部下载）

百度网盘 提取码：lso6

950XL

自己手机所需固件下载地址lumiafirmware 。

（2）三代机需要这些文件

1. WPI 2.9

2. WP 8.0 SDK

3. Lumia950XL的固件

4. 你自己手机的固件

5. 你的手机对应的ede文件

（3）二代机需要这些文件

1. WPI 2.9

2. WP 8.0 SDK

3. Lumia950XL 的固件

4. 你自己手机的固件

5. 你的手机对应的 hex 文件夹

6. 适用本机型的 SBL3 分区映像

（4）可选组件

1. WindowsPhone PowerTools

2. WP 8.1 SDK





二、刷机

在解锁开始前我们十分建议你刷一次机

请参考 WP刷机。





三、解锁（需要连接手机）

（1）三代机解锁

1. 我们打开 WPI 。

2. 找到 Unlock bootloader 点击 。

3. 点击OK，稍等待一会。

4. 你会看到一些选项

第一项，选择你自己的型号的 ffu 固件。

第二项，选择 ede 文件。

第三项，选择一个 950XL（RM-1085）的 ffu 固件。

注意：刚开始的时候只有两项，选择你的手机固件之后会变为 3 项。

5. 点击 Unlock，等待几分钟手机会进入大容量模式，进入大容量模式后手机是黑屏的，长按电源键大概 20 秒即可开机。

（2）二代机解锁

第一项填入自己机型的 FFU 固件。

第二项填入适用本机型的 SBL3 分区映像。

第三项填入包含紧急文件 （.hex） 的文件夹。

第四项填入 950xl 固件用于辅助解锁

（SBL3 文件和紧急文件可使用 wpi 或者 lumiafirmware 下载）。

注：其他步骤与三代机一样。





四、Root（这步某些机型不需要，但是建议弄一下）

1. 在 WPI 点击 Enable root access。

2. 然后点击 Unlock phone。

3. 等待几分钟手机会进入大容量模式，长按电源键大概 20 秒开机。





五、部署

1. 安装 WP 8.0 SDK。

2. 在开始菜单中找到 "Windows phone SDK 8.0" 文件夹，必须手动查找，"最近安装"里面不会有。

3. 打开 Application Deployment 和 Windows Phone Developer Registration。



4. 选择WindowsPhoneDeveloper Registration 等待连接手机，连接手机之后就可以进行下一步，如果连不上可以用 WP8.1SDK 部署。

5. 自己手动选择 xap 包查看是否可以部署（比如愤怒的小鸟.xap）如果可以部署进入手机那就说明成功了。

6. 如果遇到无法部署到软件，先切换到 WP 8.1 SDK 进行部署，如果不行那就是包到问题。





六、使用 WindowsPhonePowerTools 进行部署（可选）

WindowsPhonePowerTools 是一个第三方部署工具，解锁手机之后可以无限部署 xap 包（SDK只可以部署 10 个），这个软件需要与 WP 8.0 SDK 配合使用。

打开有点玄学，可能打不开，如果打不开可以切换版本，如果还是不行就把他放在一边，过几天他可能就好了。

1. 找到 WindowsPhonePowerTools，右键以管理员身份运行。

2. 点击 Connect。

3. 选择 "Install丨Update" 选项 。

4. 点击 "BROWSE" 按钮后选择 xap 安装包，最后点击 "INSTALL" 按钮等待安装结束即可。







注：本教程根据 liwan599 的 WP 软件 xap 部署教程 V2.0 重写，因为原教程问题太多故重写本教程。 虽然原作者已经发布 2.1版本，但是内容上还是缺少图片讲解。



附上 liwan599 的WP部署软件教程V2.1修正版。





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