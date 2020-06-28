#专访# 标签为IT之家在IT圈所设的采访栏目，旨在邀请创作者参与分享他们的经验与见解，并提供一个交流的窗口。



本期的专题为"WWDC20 学生开发者奖学金"，学生开发者奖学金是每年 WWDC 的重头戏之一，目的是奖励有才华的学生，同时鼓励更多学生加入编程开发。

以下为本人受IT之家邀请所撰写的内容。





一、关于我

大家好，我是 iOS 开发者徐正科，(即将)毕业于北京信息科技大学。 在高中时期接触到了 iPhone 和 MacBook，其系统流畅性深深的吸引了我。进入大学，决定深入探索 iOS，就这样，我成了一名 iOS 开发者。很幸运，近期曾先后从事于腾讯-QQ音乐和字节跳动-西瓜视频团队。

二、作品

本次作品的灵感来自于小时候玩过的玩具--万花尺，也叫繁花曲线规。我们可以选择不同大小的齿轮，将画笔插入到齿轮上的某个孔，绕外齿轮旋转，即可绘制出规整的图案。齿轮的大小，圆孔的位置，都将决定图案的形状。

通过研究齿轮的转动规律，发现通过代码实现一个繁花曲线规并不难，只需要实时获取圆孔的位置，并将这些位置连接成线，就可以得到想要的图案。为了创作更多的可能性，项目中允许完全自定义齿轮的大小，以及圆孔距离齿轮中心的位置，并且可以通过打开绘制动画来预览齿轮的运动轨迹。

通过菜单，你可以选择外齿轮(外圆)半径，内齿轮(内圆)半径，圆孔位置，以及画笔的颜色。当设置好这一切以后，长按 Start 即可绘制。

通过多种不同的组合，可以拼出无数中可能的图案。

项目中并没有使用到复杂的数学公式，仅仅是通过三角函数去计算圆孔的位置。先根据外齿轮计算内齿轮的圆心位置，再使用同样的方式即可计算出圆孔的位置。通过简单的数学公式即可实现图中的效果，不得不感叹数学真的是太奇妙了！

三、关于比赛

由于近期忙于工作和毕业，项目虽然早已构思完成，但在比赛接近尾声的时候才完成开发：）。我认为 WWDC Swift Student Challenge 更加注重创意，可以让体验者能够尽快熟悉产品。后续参加比赛的同学，可以将作品的创意放在第一位，比赛从开始到结束提交，只有短短的几天，所以可以将项目化繁为简，突出项目的特色。

四、近期想法

近期在学习 iPhone 摄影，以及 Final Cut 剪辑视频: )

同时在计划学习 OpenGL ES 和 OpenCV， 想开发一款自己的相机应用。 当然，正如标题所言，还有很多好玩的点子等待我去实现，希望不久的将来可以给大家带来更多的优质作品。

作品Github: https://github.com/ixzk/Spirograph

Email: [email protected]