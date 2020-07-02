微软近日在 Dev 频道推送了最新 Windows 10 预览版 Build 20161系统更新，在该版本中，微软带来了一系列的新特性，其中就包括全新的流畅设计开始菜单。





然而，根据IT之家读者反馈，该功能并未向全体用户开放。此时，我们需要借助ViveTool，强制启用Win10全新开始菜单。需要提醒的是，启用该功能需要 Windows 10 预览版 Build 20161及更新版本，不支持现有的1809、1903/1909、2004等版本。





根据作者介绍，对于正在进行Wn10 A/B测试的功能，可以通过ViveTool控制。使用方法非常简单，首先下载 ‍ViveTool-v0.2.0.zip。





下载地址：



https://github.com/thebookisclosed/ViVe/releases/tag/v0.2.0

备用下载：https://pan.baidu.com/s/11Nu1B-RRWOnnhFrNA_BWlA 提取码: 2kjj





打开解压的文件，并在资源管理器地址栏输入cmd并回车，即可在当前文件夹打开命令提示符。





命令提示符中，输入如下命令：

vivetool addconfig 23615618 2

收到 Successfully set feature configuration 提示后，重启计算机，即可启用全新流畅设计开始菜单。