默认情况下 Windows 10 不支持调节外置显示器亮度，每次调整亮度都需要按显示器按钮。但是现在有了一个小工具 Twinkle Tray，它可以让你的 Windows 10 像笔记本一样调节屏幕亮度，Twinkle Tray 使用 DDC/CI 和 WMI 与显示器同步亮度。大多数监视器提供 DDC/CI 兼容性，但默认情况下可能处于关闭状态。请确保在监视器上启用了相应的选项，以便它可以与 Twinkle Tray 一起使用（不是黑色图层调节透明度那种的“假调节”，和你显示器的设置菜单亮度是同步的），并且还可以执行定时调节显示器亮度。

Twinkle Tray 风格上和任务栏内其他按钮统一，它是一款免费的调节显示器亮度工具，可以从 GitHub 下载，它具有以下功能：

调节显示器亮度；

多个显示器同步调节；

关闭显示器；

自定义调节亮度快捷键；

调节显示器亮度防闪烁。

该应用程序是由开发者 Alexander Arthur Frangos 创建的，很大程度上方便了我们调节显示器亮度，但还不能像 Win10 原生的那样，集成到通知栏内。

Twinkle Tray 小工具 GitHub 下载，点此链接。





