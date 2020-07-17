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老朋友，新朋友

2008年我还在上高中，听说开了一家苹果店，专卖苹果的产品，作为电子产品狂热粉丝的我觉得终于找到归属感一样，再加上那时苹果的产品真的很牛.....兴奋之感溢于言表。经常下学就去那里呆一会~当时给我留下印象最深的有三个：

一、显示器显示效果真牛，那时候还没有做外网限制，所有网站随便上，我去那里下载一个原版星际2的宣传片播放，那效果很有冲击力。

二、苹果电脑的动画效果真棒，各种炫丽的特效跟打游戏似的，虽然当时的Windows7已经是Aero的巅峰时期了，但还是觉得没法和OS X比拟。

三、空调真TM足，外面酷暑30多度，屋内凉快得实在是太爽了，有种根本不想出去晒干儿的感觉。特别在2010年以后，我对于三里屯这家店是有特殊情感的。







2020年7月17日，三里屯 Apple Store 全新开业，我也压抑不住内心激动的心情去了现场。想看看他现在变成什么样了。





9:41 A.M 到达。

原来苹果LOGO的位置....竟然就是糊了几张纸..... >_<

Wow....各个方位的人山人海...









蛇形队伍是第一批，后面拦着的方块区域是第二批，我警戒线外....都不算在队伍里...在外面传黄衣服的大妈们拿大喇叭喊："今天没有活动，没有礼品昂！11点前不开放排队，没事的就回去把昂！"

其实就是疫情的原因，实在太密集了....地面上有警戒胶带贴的十字标识，间隔1米，保安一直在强调站到标识位置....疫情限流真是没办法 >_<



10:06 A.M 我趁着保安没注意....跟着五六个人直接从警戒线外钻进去了....总算站到了队伍里...位于方块区域的右侧中部。

在第二批的区域等待的时候有一个小插曲，大家觉得方块区域左上角的人先进和最开始说的不一样。队伍秩序已经不太好了。这时保安就说右面的也开个口把，让他们也进一部分，一听这话好多人都开始往开口挤，其中有一个似乎是没有给他们出示健康宝就着急进去，这时候瞬间围过来5个保安就要封口。"你先给我看你的健康宝！"语气非常严肃...后来他倒是出示了...但这一下再也没有人挤人一拥而上的情况了，都规规矩矩的一个一个进.....我也进去了....

这装束略显随意....似乎是个德国人...蓝眼睛....哎不对...德国人是蓝眼睛吗...

10:31 A.M 终于到我了...

新的产品信息板~美观大方~说实话我觉得那时候用iPad展示很傻....很不直观...

这个无线充电器上有很多灰尘....看着像衣物的毛毛纤维....为啥没擦干净....

新的防盗扣锁~

朝阳大悦城开的时候就感受过一次，每次看到这个的时候都觉得真好看~

刨丝机~ 数据连接只有一根雷电3，还是比较简洁的~ 就是为了散热...外观实在太丑陋了....

航母级边框....

进门对着展示墙的左右两边是出口，每个出口的左右两边是员工的工作区入口。





进门左右展示墙前是通向二楼的楼梯~

特别提一句左右两边的扶手位置。石头做的，握上去会发现里面竟然有扣手的地方~~~很贴心~

二楼是天才吧和Today at Apple活动区~

是真的植物，不是塑料...

有阻尼~赞 ！

很喜欢这个挡板的质感~



差评...这是谁摆的....插槽都插歪了。



来到活动区~这张动作略显尴尬是因为我拍的时候他们刚好拍完起身准备走呢... >_<

课程展架是我觉得最差的部分，大号Lightning样式的槽很蠢哎....纯白高光镜面的塑料廉价感太严重了....底下的排线也没有和桌面上的设备排线一样放在桌子腿里....就那么露着....2根HDMI/1根电源线/一根RJ45网线合在一起真的显得很乱，和其他风格明显不搭。

这个隐藏式充电坞唤起方式真的很棒！

本来想到下面的瞭望台拍照片的，被保安阻拦了。他说刚才有个人把手机掉到一楼了，差点砸到人....





12年~虽然没有纪念T恤，但那种感觉仍然像初次见面的样子让我激动与兴奋~~~~虽然现在对苹果的产品有了很多自己的看法....但只要踏进这家店，好像....2008年...就是昨天~