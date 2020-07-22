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— 写在前面 —

常逛 IT 之家的各位大概都知道，苹果在 WWDC20 搞了个大新闻：macOS 将与 iOS 统一步调，从X86 平台迁移至ARM 平台，并从macOS 10迭代为macOS 11。这 20 年一遇的 Mac 大版本更新被称为Big Sur，它的开发者测试版目前已经能在苹果官网下载。👉 点此跳转 👈

▼ Big Sur（大瑟尔）是位于加利福尼亚州中海岸的一段多山区域，常以景色秀丽闻名；

系统架构的变动是 macOS 11 最重要的升级点。遗憾的是，搭载 A12Z 的 Mac mini只对少数开发者开放，目前尚不清楚基于 ARM 平台的 macOS 表现如何。

▼ Apple 自研的电脑芯片可在低功耗的同时维持高性能；

不过，我们普通用户第一眼看到 macOS Big Sur，都会察觉到它UI 的变化。虽然看不到系统内部的代码，Big Sur 的全新 UI 像是在视觉层面向用户们宣布：电脑设备与移动设备终将融为一体。

▼ 之前，苹果在官方文档中特别提醒，如果您的应用同时登陆了 macOS 与 iOS 平台，请不要把 iOS 的圆角矩形带到 macOS 中来；

▼ 现在，苹果把 Mac 图标全部统一成圆角矩形，并明显是根据 iOS 的图标魔改来的（真香！ ）；

macOS Big Sur 发布后，楼主第一时间安装了开发者测试版，并在自己的主力机 MacBook Pro 上深度使用了 3 周。可能是 macOS 占有率不高 + 首个测试版 Bug 多的缘故，IT 圈里有关 Big Sur 的讨论帖比较少。但恕我冒昧推测，对 Big Sur 的全新 UI 感兴趣的家友应该不在少数。

本帖旨在观赏 macOS 11 的全新图标和窗口设计，并准备了一套楼主自行提取、收集的Big Sur 图标包作为福利。废话不多说，让我们一睹苹果下个十年的全新设计吧！

一、当光线成为界面的一部分："新拟物"风格图标

相信各位家友在今年的手机概念图中，经常能看到下面这类设计：

此类 UI 使用光线、阴影将 App 界面分割成一块块"浮雕"，它既拥有"扁平设计"的抽象感，又拥有"拟物设计"的立体感，给人耳目一新的感觉。

▼ 在一个连续的平面上，按钮、菜单、进度条呈现凸起、下凹的 3D 效果；

▼ 虽说该 UI 强调光影的真实性，但它的元素设计仍然是抽象的。硬要说的话，这套 UI 有点像iPad 的织物键盘；

设计师们把这种"半平面、半拟物"的设计称为Neumorphism。这个生僻的英文单词由 New（新）与 Skeuomorphism（拟物）组合而成，因此 Neumorphism 可被称为"新拟物"设计。

"新拟物"设计的精髓在于对光线的绝妙运用。它把光效拿捏在"扁平"与"拟物"之间，进而打造一种全新的视觉体验。

▼ 微软的Metro与谷歌的Material作为扁平设计的代表，很早就开始用阴影表达界面元素间的层级关系；

▼ 苹果早期的拟物风格，也通过在图标表面添加光线反射进而赋予图标水晶般的质感；

▼ 不同于 Metro 和 Material，"新拟物"同时使用高光、阴影来强调界面中的内容。从呈现效果看，Metro 和 Material 把界面元素统统作为"纸片"来处理，但"新拟物"强调了元素的厚度，即元素的侧面会对光线产生遮挡；

▼ 不同于传统的拟物，"新拟物"虽然将符合物理规律的光影效果引入界面，但它所模拟的材质是自然界不存在的。换句话说，"新拟物"是将真实光线用于虚拟对象，而"拟物"是还原实际物品在特定光照下的效果；

作为 2020 年设计行业的大趋势，"新拟物"受欢迎的原因很简单：新颖。消费者对抽象、扁平的用户界面已经产生审美疲劳，目前急需一个能抓住消费者眼球的新方案。

▼ iOS 中已经出现了一些"新拟物"风格的界面；

虽然"新拟物"的概念设计活跃在各大社交平台，但在macOS Big Sur之前，尚未有科技公司将这一设计推向大规模商用。业内对"新拟物"的评价多为"华而不实"。

▼ 用PhotoShop做出光影效果不难，但用代码实现光影的动态变化就很难了。退一步说，就算厂商实现了 UI 的"新拟物"化，这复杂的光线投射除了徒增功耗外又能带来什么功能方面的革新？

众所周知，苹果在更新换代方面是出了名的保守，iPhone X 的刘海屏一用就是 3 代，尺寸都不带变。苹果在旧版 macOS 中使用的"扁平 + 阴影"图标没什么硬伤，Big Sur 不太可能只为图个新鲜就把前代的风格全扔了，还背了个"变丑"的骂名。

▼ "系统偏好设置"中，一言难尽的新电池图标🔋

苹果为什么要在macOS 11这个大版本更新中尝试新设计呢？下面请欣赏楼主的脑洞：

首先，虽说苹果在 Big Sur 中几乎将全部图标都重绘了一遍，但图标的样式不是来自macOS Catalina 就是来自iOS 13，全是熟悉的面孔。

"重绘"的第一原则是，统统变成 iOS 的形状。正如苹果在 WWDC20 所展示的那样，基于 ARM 平台的 macOS能直接运行来自 iPhone 与 iPad 软件，届时旧版 macOS 的不规则图标会与 iOS 的矩形图标相互冲突。将图标统一为圆角矩形有利于苹果的全平台战略。

"重绘"的第二原则是，让"扁平的"变成"立体的"。如前文所述，"新拟物"设计是介于"扁平"与"拟物"之间的折衷方案，它既不用破坏先前的扁平样式，又能赋予图标深度与厚度，可以在 iOS 与 macOS 间制造微妙的差异感。不过立体化的图标到底好不好看，这就交给各位读者判断了。

想欣赏更多图标细节，请见本帖末尾的Big Sur 图标包，之家图片压缩的太厉害。"新拟物"将真实的光线投射于虚拟的物体，进而让扁平的图案拥有立体感，这一特征在"信息" App的"气泡"上最为明显。

一提到"光线"与"图标"，楼主首先想到的就是iPadOS 中新引入的鼠标系统。

为了让 iPadOS 的指针更加灵动，苹果为 iOS 的扁平图标添加了三个图层：最上层的"光源"，图标周围的"晕影"，以及最下层的"阴影"。当指针划过图标时，小圆点会被图标吸附，成为图标上方的"光源"，而"晕影"与"阴影"会随"光源"的移动而偏转，为扁平的图标增添立体感。

如果苹果想把同样的特效引入 macOS，"新拟物"图标毫无疑问能提供比扁平图标更好的光影效果。

将光线投射于虚拟物体，这也是"增强现实 AR"的拿手好戏。

苹果的 AR 头显设别iGlasses几乎是板上钉钉的产品，而 iGlasses 的系统界面是沿用 iOS 的经典设计还是另辟蹊径就不得而知了。Hololens将"开始菜单"变成一块悬浮的光板，走的仍然是扁平化路线。考虑到 AR 应用的特色在于"立体"，苹果很可能会将 iGlasses 的主界面3D 化。

此时，具有纵深的"新拟物"设计无疑是衔接平面 UI 与立体 UI的可行方案。

macOS Big Sur是第一个将"新拟物"设计投入大规模商用的操作系统，这可视为"新拟物"在实用化道路上的首次胜利。值得一提的是，在 Big Sur 的"外观"设置里，多了一项名为"自适应强调色"的选项。苹果将主题色的指定权留给开发者，这是否暗示新一代 App 在光影上会有更丰富的效果？

二、苹果的大一统野心：通用的 App 窗口设计

直观的讲，macOS Big Sur 的窗口设计就是在模糊 Mac 应用与 iPad 应用的界限。

借助苹果的Project Catalyst，已经有很多优秀的 iPad 应用（如 GoodNotes）撤下了其在 Mac App Store 上的专门版本，转而提供了一个横跨 iWatch、iPhone、iPad 与 Mac 的通用版本。用户只需要购买一次即可在不同设备上使用。

统一 macOS 与 iOS 这两个平台的设计语言，这将是苹果全平台战略的重要步骤。

▼macOS 端的"邮件"应用

▼ iPadOS 端的"邮件"应用

开发者如何将 Mac 应用做成 iPad 的样式呢？其实只需改动三个部位：侧边菜单、顶部工具栏，以及按钮布局。

▼ 在 Catalina 中，侧边菜单中的小图标为单调的灰色；在 Big Sur 中，侧边菜单拥有了多样的色彩；

▼ 在 Catalina 中，顶部工具栏与其下的列表有明显的分界。工具栏的背景则模拟了弧面铝合金的光线反射，与 MacBook 一体成型的机身相互呼应。在 Big Sur 中，顶栏与列表的分界消失，工具栏的背景与列表的背景均为白色。

▼ 在 Catalina 中，应用内的按钮保留了些许拟物设计，类似曾经的的蝶式键盘。在 Big Sur 中，应用内的按钮全部扁平化，并且拓宽了按钮的间距。难怪有传言说，MacBook 未来可能会搭载触摸屏。

未来，一款同时登陆 iPhone、iPad 与 Mac 的应用无需为三个平台各准备一个 App 版本。开发者只要设计一个"标准"界面与"紧凑"界面，即可将同一个 App 呈现在不同设备上。

▼iPad 端的 App 界面被称为"标准"界面。开发者可以最多将窗口内容分割为三个部分。"标准"界面会自动适配iPhone 的横屏模式。

▼iPhone 端的 App 界面被称为"紧凑"界面。同屏显示的栏目只能有一个，不同栏目间可以相互切换。"紧凑"界面会自动适配iPad 的悬浮窗。

▼ 通过 Catalyst 计划，iPad 端应用可被编译为 Mac 端应用，程序界面继续沿用"标准"模式。如此一来，苹果版的 Universal Windows Platform (UWP) 就成了。

得益于封闭的生态链，苹果的全平台适配战略将会快速推进。macOS Big Sur 继承了 iOS 的轻量化设计，在减少界面元素的同时保证了桌面级 App 的复杂功能，这是值得所有开发者学习的设计思路：

"真正的简约绝不只是删繁就简，而是在纷繁中建立秩序。" "True simplicity is derived from so much more than just the absence of clutter and ornamentation. It’s about bringing order to complexity."

三、macOS 换图标教程：不用更新系统，即可尝鲜 Big Sur

正所谓"萝卜青菜，各有所爱"，任何一项新设计都会在用户中引发争议。无法接受 Big Sur 新 UI 的 Mac 用户不在少数，macOS X 延续了 20 年的拟物设计不可能在一朝一夕间就能被"新拟物"以及类 iOS 界面替代。

为满足家友尝鲜的心理，我将Big Sur的全新系统图标从软件包中提取了出来，不想升级 Big Sur 的 Mac 用户可以从图标开始适应 Big Sur 的全新风格。

此外，我也将Catalina的系统图标一同放在文件夹里，升级了 Big Sur 的用户也可选择将新图标换回旧样式。

iCloud共享文件夹：

https://www.icloud.com/iclouddrive/0ssMqLpb-7F2hJ2ASZmIRm2-A



iCloud压缩包下载：

https://www.icloud.com/iclouddrive/0obW_p5G5huPcJV6TeOmJn5tg



百度网盘压缩包下载：

https://pan.baidu.com/s/1V7_SwkkaSNJqWRctz9afDw 密码: io8i

关于更换 macOS App 图标的方法，相信各位 Mac 用户都是知道的，如下图所示：

但是，这种方法不适用于系统原生 App。比如"系统偏好设置"，它作为 macOS 的一部分，受到System Integrity Protection (SIP，系统完备性)的保护，在不关闭 SIP 的情况下用户无权修改它的任何组分。SIP 应该如何关闭呢？

1.重启 macOS，按住Command + R进入恢复模式；

2.点击顶部菜单栏"实用工具"中的"终端"；

3.输入以下命令来禁用 SIP 保护机制：

csrutil disable

4.执行后输出以下信息表示禁用成功：

Successfully disabled System Integrity Protection. Please restart the machine for the changes to take effect.

5.再次重启系统即可。

关闭 SIP (系统完备性保护) 后，请在下载的文件中找到一个名为 LiteIcon 的应用，它能帮助你批量更换系统应用的图标。

— 结语 —

作为苹果进军ARM 平台以及自研电脑芯片的第一站，macOS Big Sur肩上的任务相当繁重。我们能从 macOS 与 iOS 的趋同设计中看到苹果打通各个平台的强烈愿望，也能从 Big Sur 的全新设计语言中窥见苹果对 AR 等新领域的小心试探。

无论如何，macOS 11 反映了PC 行业的大趋势。英特尔的雅典娜计划也好，微软的 Windows X 也好，各大厂商都认识到传统电脑相比移动设备有许多不足之处。随着 Big Sur 与 Apple Silicon 走向公测，我期待苹果给消费者们带来更多惊喜。