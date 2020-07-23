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其实网上的教程已经很多，但还是分享我自己亲测出来的吧

众所周知，Windows 10 自带的 PowerShell 和 CMD 默认界面有点不忍直视，且显示中文时会发生乱码现象。现分享一下 PowerShell、CMD 的美化方法，以及替代方案 Windows Terminal 的配置方法

1. 准备工作

1.1 安装字体

（附件中有 5.2 版本的 Fira Code 字体文件）

推荐使用 Fira Code 字体，下载地址：Github - Fira Code

将 .zip 文件下载到本地，然后打开该压缩文件

将"ttf"文件夹解压到本地，并将该文件夹内的所有字体文件 .ttf 进行安装





1.2 使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持

启用该功能可以避免设置默认字体后 PowerShell 显示中文时乱码

依次进入开始菜单-->控制面板-->区域-->管理-->更改系统区域设置，将"使用 Unicode UTF-8 提供全球语言支持"勾上并"确定"，然后重启系统

注：该功能设置后可能导致老旧的软件在显示中文时乱码（如古老的IE插件）

1.3 更改代码页

（写在前面：修改注册表步骤繁琐，可以下载附件中的 .reg 注册表文件打开后直接导入到本地注册表中）

更改代码页可以使 CMD 支持更换字体为 Fira Code

按快捷键 Win+R 打开"运行"窗口，输入"regedit"后回车打开"注册表编辑器"，进入目录 [HKEY_CURRENT_USER\Console\%SystemRoot%_system32_cmd.exe]，在右侧找到"CodePage"并双击打开，选择"十进制"后输入"65001"并"确定"（如果右侧没有"CodePage"，则在右侧空白处鼠标右击-->新建-->DWORD (32 位)值，并重命名为"CodePage"）

2. 设置默认字体

设置默认字体是设置的 PowerShell 和 CMD 的默认字体

2.1 设置 CMD 的默认字体

进入目录 [HKEY_CURRENT_USER\Console\%SystemRoot%_system32_cmd.exe]，在右侧空白处鼠标右击新建字符串值，并重命名为"FaceName"，双击打开后输入"Fira Code Retina"并"确定"

2.2 设置 PowerShell 的默认字体（System32）

进入目录 [HKEY_CURRENT_USER\Console\%SystemRoot%_System32_WindowsPowerShell_v1.0_powershell.exe]，在右侧空白处鼠标右击-->新建-->字符串值，并重命名为"FaceName"，双击打开后输入"Fira Code Retina"并"确定"

2.3 设置 PowerShell 的默认字体（SysWOW64）

进入目录 [HKEY_CURRENT_USER\Console\%SystemRoot%_SysWOW64_WindowsPowerShell_v1.0_powershell.exe]，在右侧空白处鼠标右击-->新建-->字符串值，并重命名为"FaceName"，双击打开后输入"Fira Code Retina"并"确定"

3. 注册字体

注册字体的作用当 PowerShell 设置 Fira Code 字体后支持显示 Emoji

进入目录 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink]，在右侧空白处鼠标右击-->新建-->字符串值，并重命名为"Fira Code Retina"，双击打开后输入如下值（最后一行需要留一个空段落）：

BSSYM7.ttf,Bookshelf Symbol 7

HOLOMDL2.ttf,HoloLens MDL2 Assets

MARLETT.ttf,Marlett

REFSPCL.ttf,MS Reference Specialty

MTEXTRA.ttf,MT Extra

SEGMDL2.ttf,Segoe MDL2 Assets

SEGUIEMJ.ttf,Segoe UI Emoji

SEGUIHIS.ttf,Segoe UI Historic

SEGUISYM.ttf,Segoe UI Symbol

SYMBOL.ttf,Symbol

WEBDINGS.ttf,Webdings

WINGDING.ttf,Wingdings

WINGDNG2.ttf,Wingdings 2

WINGDNG3.ttf,Wingdings 3

并"确定"

重启电脑

4. 设置 Powershell

按快捷键 Win+R 打开"运行"窗口，输入"PowerShell"后回车打开"Windows PowerShell"，在标题栏右击，选择"属性"

4.1 字体

切换到"字体"，找到"Fira Code Retina"并选中，然后"大小"设置成"18"（喜欢 18😏）

4.2 颜色

切换到"颜色"

4.2.1 屏幕文字

选中"屏幕文字"，然后点击下方颜色块中的最后一个，再在"选定的颜色值"的"红(R) 蓝(H) 绿(L)"中全部输入"0"

4.2.2 屏幕背景

选中"屏幕背景"，然后点击下方颜色块中的第一个，再在"选定的颜色值"的"红(R) 蓝(H) 绿(L)"中全部输入"255"，下方的"不透明度"选择"90"

4.3 终端

切换到"终端"，"光标形状"选中"竖条"

点击"确定"，然后关闭 PowerShell 再重新打开，设置生效

5. 设置 CMD

方法跟上方大致相同，不再赘述

6. 安装 Windows Terminal

看到这里您可能会感觉到，怎么美化了 PowerShell 还是达不到心理的预期值（还是丑），这里向大家推荐使用微软官方出品的 Windows 终端工具——Windows Terminal

下载地址：Windows Terminal（会调用本地的 Windows 10 应用商店进行安装）

喜欢尝鲜可以安装预览版，下载地址：Windows Terminal Preview

6.1 配置 Windows Terminal

6.1.1 安装 Git

（附件中有 2.27.0 版本的安装包）

下载地址：Git for Windows（带"rc"字样的为测试版）

安装步骤没有什么特殊的，基本默认然后点下一步就可以了，实在不放心可以看这个教程：Git安装教程

6.1.2 配置 Git 环境变量

依次进入开始菜单-->系统-->高级系统设置-->高级-->环境变量，在"系统变量"中找到"Path"并双击打开，点击"新建"，输入你的Git安装目录，比如我的是"C:\Program Files\Git"，回车

6.1.3 配置 Git 的用户名和邮箱

打开 Git Bash，依次执行以下命令进行用户名和邮箱的配置（注意有无引号）：

git config --global user.name "你的用户名"

git config --global user.email 你的邮箱

配置完成后可以执行以下命令进行查看：

git config –list

如果你不嫌烦的话呢，还可以到， 啊呸......还可以对 Git Bash 的界面进行美化设置，而且可以设置成中文，右击标题栏，选择"Options"，切换到"Window"，在"UI Language"里选择"zn_CH"，这里不再赘述

6.1.4 安装 oh-my-posh

按快捷键 Win+X+A，以管理员身份运行"Windows PowerShell"，依次执行以下命令：

Install-Module posh-git

输入"A"，回车

Install-Module oh-my-posh

输入"A"，回车

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

输入"A"，回车

6.1.5 导入 oh-my-posh

依次执行以下命令：

Import-Module posh-git

Import-Module oh-my-posh

Set-Theme PowerLine

6.1.6 新建配置文件

（附件中有已经编辑好了的 Microsoft.PowerShell_profile.ps1 文件）

打开文件资源管理器，进入文件夹 C:\Users\[你的用户名]\Documents\WindowsPowerShell，没有"WindowsPowerShell"文件夹就新建一个，然后在此文件夹内新建文本文档，编辑以下内容：

Import-Module posh-git

Import-Module oh-my-posh

Set-Theme PowerLine

另存为"Microsoft.PowerShell_profile.ps1"文件

6.1.7 美化配置

（附件中有已经配置好了的 settings.json 文件，直接覆盖源文件即可。背景图片和图标也在其内，配置时请注意文件所在路径）

打开文件资源管理器，进入文件夹 C:\Users\[你的用户名]\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsTerminalPreview_8wekyb3d8bbwe\LocalState（我安装的是 Preview 预览版，所以在此处），然后右击"settings.json"文件，"打开方式"选择"记事本"，以下摘选的是会影响外观的配置项（请根据自己需要进行增删改）

"defaults":