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小米闻声作为 MIUI 12 新增加功能，为部分特殊用户提供了很大的帮助，当然，此功能的加入也方便了不少其他的依赖用户，比如对笔者个人的帮助也是非常显著的，举个栗子：做技术经常需要和客户确认需求，有时候理解不到位会导致重复的交流确认，有了小米闻声大大减少了重复性的交流。

使用小米闻声的场景还有很多，比如学生党上课笔记记录、工作党会议记录等等；实时转换为文字记录下来后还可以将有需要的文本存档到便签，方便后续的文本二次使用。

一、启用小米闻声

进入系统设置——更多设置——无障碍——小米闻声——点击开启小米闻声的无障碍开关即可。

如图进入无障碍打开小米闻声无障碍开关。

还可以创建设置创建小米闻声桌面快捷，方便后续使用直接从桌面打开小米闻声。

二、使用小米闻声

打开小米闻声的主界面后，点击下面的耳朵按钮即可进行实时的在线语音转换文字的功能，系统默认使用的是小爱同学的语音识别引擎。

在闻声设置中可以设置好需要转换的声音来源，目前可系统内录或者系统外录，可根据不同场景来切换对应的声音来源识别。

语音转换引擎目前有讯飞语音和小爱同学两个语音转换引擎，足够使用了，个人比较推荐讯飞语音识别引擎，相比小爱同学识别准确率较高。

同时也支持文字转语音的功能，这个功能相对来说也是非常实用的，比如在对话的场景中。

识别后的文本或者文字转语音的记录都可以通过长按对应的记录存放到便签里，第一次存放便签会自动建立一个闻声专属文件夹，这个功能我认为是比较实用方便的，非常的奈斯。

已经存放成功的记录可以在便签中打开闻声专属文件夹看到存放的记录，在这里可以进行二次编辑，非常的方便实用。

小米闻声还有很多的花样玩法，你可以用来记录某一段影片经典的对白或者经典的台词；也可以记录某一段经典的歌词最后通过便签生成精美图片分享给朋友，也是非常便捷的。

另外再提一下视频工具的 BGM 识别功能，大家使用还满意嘛？笔者是有很多吐槽点要吐槽的哇……

以上就是笔者对小米闻声功能的初体验，好用的功能就应该大家一起分享体验，关于小米闻声更多的使用场景还需要大家去慢慢挖掘了~