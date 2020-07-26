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今天刚收到厂家寄过来的 Dream Glass 4K 样机，迫不及待开箱体验一下。手机拍照，效果很渣，还请见谅。

一、开箱













▲左边白色的是磁吸式镜片，这个角度看起来像镜子，实际上是透明的。





▲这是自带的主机，定制安卓系统，可以装任意 APP。

▲机身下侧，左边是 micro usb 充电接口，右边是接头显的 type-c 接口。





▲机身上侧，左边是 usb 接口，可以外接移动硬盘。右边是 HDMI 接口，可以外接支持 HDMI输出的设备，比如电脑，Xbox，ps4，switch。

▲最后来一张全家福。

二、体验





▲连好之后开机，头盔上面显示屏的画面，反射到下面的镜片，再反射到人眼，就可以看到画面了。

▲两块分辨率为 1920*1080 的显示屏，组合分辨率 3840*1080，严格来说不是 4K，但头显行业基本都这么标，很少有厂家只标单眼分辨率。这是很不好的风气，实际上影响体验的是单眼分辨率。

▲头盔上的显示屏的画面是左右颠倒的。为了消除人眼看到的画面畸变，显示的画面本身就是弧形，有部分分辨率浪费了。

▲镜片（开箱图中的白色磁吸式镜片）反射之后变成正常的图像。

▲机身内置 3D 短片，效果很不错。

▲连接电脑。

▲用电脑播放电影。

▲连接 Switch

▲下载 App

总体来说体验还是不错的，清晰度比 VR 头盔高太多，几乎看不到像素点，除非使劲用万花筒写轮眼看。手机拍摄由于对焦不好，看起来模糊，实际上人眼看到的是非常清晰的。价格也没那么贵，国内预计 8 月上市，3699 软妹币。现在正在indiegogo 众筹，搜 Dream Glass 4K 就出来了，比正式零售价低不少，感兴趣的朋友可以去支持一下。

