说明：#原创# 标签为IT之家在IT圈所设的投稿栏目，具体投稿规则点此查看。

【提示：本帖使用了大量动图，大小控制在 2MB 以内。推荐使用 WIFI 浏览。如遇图片无法加载，还请等待几秒钟。感谢您的理解！】

序、iPad 发展简史

提起 iPad，想必各位家友的脑中都会浮现这句广告语：

"你的下一台电脑，何必是电脑。"

从一开始的"代替上网本"，到现在的"让很多 PC 都眼红"，iPad 这条产品线已经迭代了10 年有余。

▼ 动图：发布之初，乔布斯将 iPad 定位成"手机"与"电脑"间的第三种设备形态，锁定的是上网、电子书、轻办公等使用场景。

▼ 结合 2010 年的时代背景，乔布斯的想法直击要害：传统笔电形态笨重、便携性差，而 PC 厂商打着"轻办公"旗号推出的"上网本"说到底就是便宜、劣质的电脑。这让 iPad 有了生存空间。

▼ 但是 10 年过去，随着芯片制程、笔电模具的发展，主打轻薄的超极本越做越好。比如 IT 之家第八期众测产品，机械革命 S2(点此加入)，它除了固态硬盘拉胯外没什么硬伤，甚至配备了 MX350 的独显。

笔电在进步，iPad 也在进步。从 9.7 寸到 12.9 寸，从 A4 到 A12Z，iPad 在硬件与工业设计方面相比 PC有过之而无不及。但是，iPad 距离"下一台电脑"仍然道阻且长，这与它搭载的"移动操作系统" iOS关系很大。

▼ 动图：苹果在 2015 年发布了第一代 iPad Pro，并首次把 iPad 与"生产力工具"联系到一起。然而，iPad Pro 与同样装载了 iOS 的 iPhone 6S 相比，除了观看爱奇艺时更 Pro 外并不见得能做更多的事；

我曾以为 iPad 产品线对苹果而言无足轻重，毕竟在 2020 年 Q1，iPad 营业额只占到了苹果总收入的 6.51%。如此看来，苹果似乎没有必要在 iPad 上耗费更多的研发成本，因为在消费者心中，平板电脑终究是移动设备，正经工作还是得在 PC 平台开展。

▼ 自诩为"便携式电脑"的 iPad 在"海底捞"沦落为菜单。

就在 iPad 产品线停滞不前的时候，苹果为 iPad 的"电脑梦"打了一剂强心针。WWDC2019，iPad 的专属操作系统iPadOS横空出世。全新的多任务模式，增强的文件管理系统，以及桌面级的 App 体验，iPadOS 让几近成为"大号 iPhone"的 iPad，向着电脑的方向迈进了一大步。

▼ 动图：随 iOS 13 一同发布的 iPadOS 13；

苹果为一个九年前发布的老产品编写了全新的操作系统，这件事已经令我倍感惊喜；更出乎意料的是，iPadOS 发布仅一年后，苹果对 iPad 产品线又有了大动作：WWDC2020，成熟的 PC 平台 macOS 被整个搬到了iPad 的 CPU上，而 iPad App 更是成为了"通用 Apple 平台" (UWP → UAP )的核心要素：

"你以为 iPad 要向 PC 靠拢？其实是 PC 要变成 iPad 啦！"

▼ 搭载了 iPad Pro 2020 同款芯片的 Mac mini，可以流畅运行大型建模软件 Maya，以及高特效端游《古墓丽影》。这间接表明， iPad 的硬件架构足以胜任桌面级任务。

▼ macOS Big Sur 吸收了 iPadOS 的设计语言，例如右上角的控制中心、屏幕右侧的"今日"视图；此外，一些重要的系统应用，如"信息""邮件"，直接由 iPad App转制而成；

时至 2020 年，未来电脑的发展趋势已然明朗：在基于 ARM 平台的智能手机全面普及的今天，不支持快速唤醒、保持连接以及低功耗运行等特性的X86 传统 PC很难得到消费者的青睐。英特尔的 Project Athena 也好，微软的 Surface Pro X 也好，大厂们都在用自己的方式将 PC 与移动设备融为一体。

▼ 英特尔"雅典娜计划"发布会现场

有趣的是，曾经被人讥讽"定位尴尬"的 iPad Pro，现在成了最接近 ARM PC 的存在；而专为 ARM 平台打造的 iPadOS 也自然而然地成为了苹果全平台战略的关键：它既承担着引导 iPhone 开发者适配大号屏幕的"向上"任务，也肩负着将移动端 App 通过 Catalyst 计划搬运到 PC 平台的"向下"任务。

换句话说，最新发布的 iPadOS 14 成为了"移动 ×桌面"这一混合平台的开拓者。

▼ 以"IT 之家"为例：

作为一个移动科技资讯平台，IT 之家的主要服务群体是‍ 手机用户 ，于是 ‍ iOS 便成了之家立足的第一站；

尔后，之家客户端适配了 iPad 的大屏幕 ，将应用界面划分为两栏；

最后，通过苹果的Catalyst 转制，之家客户端登陆了Mac 平台，并拥有了随窗口大小自动调节界面布局的能力。

作为苹果探索未来电脑形态的试验田，年轻的 iPadOS 14 在三个方面展现出不同于传统 PC的鲜明特征：

多场景通用的 光标系统 ；

突破传统键鼠的 新型外设 ；

始终响应的非模态界面。

楼主将就以上三个方面谈一谈iPadOS 14对 macOS 乃至 Windows 的设计启发。

为答谢各位家友阅读本帖，我在文末提供了 iPadOS 13、14 以及 iPad Pro 2018、2020 的原生壁纸，希望大家喜欢。

一、iPad × 触控板：光标的革新

要说移动平台与 PC 平台的最大差异，用户与系统间的交互方式肯定算一个。

大部分移动设备通过触摸屏来接收用户的指令，而移动 App 几乎都是以触控为基础开发而成。作为对比，PC 平台高度依赖于外置的鼠标、键盘。虽然以 Surface 为首的触屏电脑曾有过一时的热度，但"键鼠 = 效率"的观念已在用户和开发者心中根深蒂固，各大 OEM 在 2020 年还是回到了"B 面屏幕 + C 面键盘"的传统路线。

搭载 iOS 的 iPad 很早就兼容了实体键盘，而 iPadOS 则破天荒地让鼠标成为了 iPad 的输入设备。把 PC 平台的外设引入移动平台，iPad 将会面临与 Surface 类似的困境：

1.对于 Windows 而言：手指的精度是厘米级的，用户若用手指来选中原本为鼠标准备的细小文字，用户的视线就会被手指遮挡，且无法选中单个字符；

2.对于 iPadOS 而言：光标的精度是像素级的，用户若用光标瞄准原本为手指准备的较大按钮，光标很容易滑动到按钮的间隙中，系统难以判断用户意图；

尽管让基于光标和手指的两套交互方式相互兼容非常困难，但为了打造"移动 ×桌面"的混合平台，这个问题必须解决。苹果在 iPadOS 中给出的方案是：Adaptive Precision (自适应精度系统)。

▼ 动图："自适应精度系统"表现为一个可被图标吸附并变形的半透明圆点；

上文提到，移动端 App 为了照顾用户"粗壮"的手指，会刻意增加按钮的间距；而桌面端 App 为了利用光标的高精度，会把多个按钮紧密排列在有限的空间中。

对于前者，光标不需要像素级别的精度，用户只要能在按钮间切换即可；

对于后者，外形为圆点的光标不利于用户进行精密操作，因此光标会变形为与当前功能对应的指针；

与不同的界面元素交互时，iPadOS 的光标能够自动调节扫描精度，这就是"自适应精度系统"。

为了实现这一功能，iPadOS 需要同时处理两个光标。

第一个光标 （虚线所示）记录手指在触控板上的 真实位置 ，相当于 PC 平台的传统鼠标，它在 iPadOS 中是 不可见 的；

第二个光标（实心所示）负责逻辑判定与视觉效果，它的形状决定了光标的精度。

▼ 对于"真实光标"而言，App 界面被分割为一个个像素点，而光标可以在任意位置移动并停留。这赋予用户极高的精度，但操作成本也相应提升；

▼ 虽然光标可以触及屏幕的每个角落，但在 App 界面中并非所有元素都能与光标互动。比如文本，光标只能与行内的文字发生交互，而行间留白则不会响应光标的输入；

▼ 动图：在"自适应精度系统"中，根据"真实光标"所在位置处可交互元素的不同，"视觉光标"会呈现不同效果。当"真实光标"接近 App 内按钮时，"视觉光标"会被按钮吸附；

▼ 动图：除了按钮这类显性的可交互元素外，一些隐性的静态内容也能吸附"视觉光标"。对于文本，"视觉光标"会变成与行高匹配的插入符，并被牵引至行内；

▼ 吸附的判定并不依赖于元素的大小，iPadOS 会根据"真实光标"的运动速率、方向以及加速度，推测用户的目的。以"真实光标"的运动终点为圆心，iPadOS 会寻找运动方向内最接近终点的元素，然后吸附；

▼ 动图："视觉光标"与元素的融合也会影响"真实光标"的位置。传统 PC 触控板在点按时，手指的微小位移可能会使"真实光标"偏离按钮；在 iPadOS 中，"真实光标"会被自动校正到"视觉光标"的中心，减少意外的移动。

值得一提的是，iPadOS 的"自适应精度系统"不需要开发者适配即可在 iPadOS 中启用。不过开发者也能自定义 App 界面精度来匹配 App 功能。

▼ 动图：IT 之家的底部菜单栏。

▼ 动图：在"日历"中创建日程，开发者将时间精度设为 15 分钟，光标就会自动定位到"15 分钟间隔"的位置；如果光标快速移动，这个间隔为自动变为 30 分钟；

通过"自适应精度系统"，iPadOS 的光标可以自然地与专为触摸打造的 App交互；而一些登陆 iPadOS 平台的专业软件，如 Pages、Keynote、LumaFusion，则能享受到高精度光标带来的操作便利。

虽然苹果没有在用户手册中详细介绍"自适应精度系统"的工作原理，但使用过 iPadOS 的用户都能感知到本帖所述的内容（如吸附、校正）。这要感谢苹果又一次贡献了行业领先的动画效果。

App 内的可交互元素会被处理为四个图层，它们由上至下分别为：

光线层： "真实光标"会在此层留下一个 光斑 ，并决定 "光源" 的位置；

按钮本体： 比如 App 内的 SF Symbol、桌面的 App 图标；

晕影层： 对于没有背景的 SF Symbol，晕影就是 灰色的强调色 ；对于有背景的图标，晕影 与图案主色调匹配 ；

阴影层：来自按钮本体对光源光线的遮挡；

▼ 动图：随着"真实光标"，即光源的移动，按钮、晕影、阴影都会有相应的变化。这种特效在 Apple TV 上首次使用，楼主觉得很适合 AR 设备。

▼ 动图：不过，iPadOS 的光标也支持基本的悬停功能。一些不适合吸附的大体积元素，如提醒弹窗、确认按钮，在鼠标经过时会被高亮，表示选中；

上篇总结 + 壁纸下载

本帖简要回顾了iPad 发展史，并探讨了 iPadOS 作为"移动 × 桌面"混合平台所面临的问题。借助"自适应精度系统"，iPadOS 的光标可以同时兼容排列疏松的移动 App，以及功能密集的桌面 App。隐藏于 App 中的精度也为开发者提供了新的设计思路。iPadOS 的方案也许能为ARM 平台的 macOS/Windows 提供思路，为在桌面平台使用手机应用提供更好的体验。

下篇中，楼主会介绍 Apple Pencil 的"涂文字"功能，以及 iPadOS 在处理外设输入方面的创新。新的 iPad App 设计语言可以帮助开发者兼顾移动与桌面平台。

以下是 iPadOS / iPad Pro 原生壁纸：

iCloud 共享文件夹：点此下载

iCloud 压缩包下载：点此下载

百度网盘压缩包下载：点此下载 密码: 0oam

非常感谢各位的等待与阅读！🙏