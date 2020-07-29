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序、iPad 发展简史
提起 iPad，想必各位家友的脑中都会浮现这句广告语：
"你的下一台电脑，何必是电脑。"
从一开始的"代替上网本"，到现在的"让很多 PC 都眼红"，iPad 这条产品线已经迭代了10 年有余。
▼ 动图：发布之初，乔布斯将 iPad 定位成"手机"与"电脑"间的第三种设备形态，锁定的是上网、电子书、轻办公等使用场景。
▼ 结合 2010 年的时代背景，乔布斯的想法直击要害：传统笔电形态笨重、便携性差，而 PC 厂商打着"轻办公"旗号推出的"上网本"说到底就是便宜、劣质的电脑。这让 iPad 有了生存空间。
▼ 但是 10 年过去，随着芯片制程、笔电模具的发展，主打轻薄的超极本越做越好。比如 IT 之家第八期众测产品，机械革命 S2(点此加入)，它除了固态硬盘拉胯外没什么硬伤，甚至配备了 MX350 的独显。
笔电在进步，iPad 也在进步。从 9.7 寸到 12.9 寸，从 A4 到 A12Z，iPad 在硬件与工业设计方面相比 PC有过之而无不及。但是，iPad 距离"下一台电脑"仍然道阻且长，这与它搭载的"移动操作系统" iOS关系很大。
▼ 动图：苹果在 2015 年发布了第一代 iPad Pro，并首次把 iPad 与"生产力工具"联系到一起。然而，iPad Pro 与同样装载了 iOS 的 iPhone 6S 相比，除了观看爱奇艺时更 Pro 外并不见得能做更多的事；
我曾以为 iPad 产品线对苹果而言无足轻重，毕竟在 2020 年 Q1，iPad 营业额只占到了苹果总收入的 6.51%。如此看来，苹果似乎没有必要在 iPad 上耗费更多的研发成本，因为在消费者心中，平板电脑终究是移动设备，正经工作还是得在 PC 平台开展。
▼ 自诩为"便携式电脑"的 iPad 在"海底捞"沦落为菜单。
就在 iPad 产品线停滞不前的时候，苹果为 iPad 的"电脑梦"打了一剂强心针。WWDC2019，iPad 的专属操作系统iPadOS横空出世。全新的多任务模式，增强的文件管理系统，以及桌面级的 App 体验，iPadOS 让几近成为"大号 iPhone"的 iPad，向着电脑的方向迈进了一大步。
▼ 动图：随 iOS 13 一同发布的 iPadOS 13；
苹果为一个九年前发布的老产品编写了全新的操作系统，这件事已经令我倍感惊喜；更出乎意料的是，iPadOS 发布仅一年后，苹果对 iPad 产品线又有了大动作：WWDC2020，成熟的 PC 平台 macOS 被整个搬到了iPad 的 CPU上，而 iPad App 更是成为了"通用 Apple 平台" (UWP → UAP )的核心要素：
"你以为 iPad 要向 PC 靠拢？其实是 PC 要变成 iPad 啦！"
▼ 搭载了 iPad Pro 2020 同款芯片的 Mac mini，可以流畅运行大型建模软件 Maya，以及高特效端游《古墓丽影》。这间接表明， iPad 的硬件架构足以胜任桌面级任务。
▼ macOS Big Sur 吸收了 iPadOS 的设计语言，例如右上角的控制中心、屏幕右侧的"今日"视图；此外，一些重要的系统应用，如"信息""邮件"，直接由 iPad App转制而成；
时至 2020 年，未来电脑的发展趋势已然明朗：在基于 ARM 平台的智能手机全面普及的今天，不支持快速唤醒、保持连接以及低功耗运行等特性的X86 传统 PC很难得到消费者的青睐。英特尔的 Project Athena 也好，微软的 Surface Pro X 也好，大厂们都在用自己的方式将 PC 与移动设备融为一体。
▼ 英特尔"雅典娜计划"发布会现场
有趣的是，曾经被人讥讽"定位尴尬"的 iPad Pro，现在成了最接近 ARM PC 的存在；而专为 ARM 平台打造的 iPadOS 也自然而然地成为了苹果全平台战略的关键：它既承担着引导 iPhone 开发者适配大号屏幕的"向上"任务，也肩负着将移动端 App 通过 Catalyst 计划搬运到 PC 平台的"向下"任务。
换句话说，最新发布的 iPadOS 14 成为了"移动 ×桌面"这一混合平台的开拓者。
▼ 以"IT 之家"为例：
作为一个移动科技资讯平台，IT 之家的主要服务群体是手机用户，于是 iOS便成了之家立足的第一站；
尔后，之家客户端适配了iPad 的大屏幕，将应用界面划分为两栏；
最后，通过苹果的Catalyst 转制，之家客户端登陆了Mac 平台，并拥有了随窗口大小自动调节界面布局的能力。
作为苹果探索未来电脑形态的试验田，年轻的 iPadOS 14 在三个方面展现出不同于传统 PC的鲜明特征：
多场景通用的光标系统；
突破传统键鼠的新型外设；
始终响应的非模态界面。
楼主将就以上三个方面谈一谈iPadOS 14对 macOS 乃至 Windows 的设计启发。
为答谢各位家友阅读本帖，我在文末提供了 iPadOS 13、14 以及 iPad Pro 2018、2020 的原生壁纸，希望大家喜欢。
一、iPad × 触控板：光标的革新
要说移动平台与 PC 平台的最大差异，用户与系统间的交互方式肯定算一个。
大部分移动设备通过触摸屏来接收用户的指令，而移动 App 几乎都是以触控为基础开发而成。作为对比，PC 平台高度依赖于外置的鼠标、键盘。虽然以 Surface 为首的触屏电脑曾有过一时的热度，但"键鼠 = 效率"的观念已在用户和开发者心中根深蒂固，各大 OEM 在 2020 年还是回到了"B 面屏幕 + C 面键盘"的传统路线。
搭载 iOS 的 iPad 很早就兼容了实体键盘，而 iPadOS 则破天荒地让鼠标成为了 iPad 的输入设备。把 PC 平台的外设引入移动平台，iPad 将会面临与 Surface 类似的困境：
1.对于 Windows 而言：手指的精度是厘米级的，用户若用手指来选中原本为鼠标准备的细小文字，用户的视线就会被手指遮挡，且无法选中单个字符；
2.对于 iPadOS 而言：光标的精度是像素级的，用户若用光标瞄准原本为手指准备的较大按钮，光标很容易滑动到按钮的间隙中，系统难以判断用户意图；
尽管让基于光标和手指的两套交互方式相互兼容非常困难，但为了打造"移动 ×桌面"的混合平台，这个问题必须解决。苹果在 iPadOS 中给出的方案是：Adaptive Precision (自适应精度系统)。
▼ 动图："自适应精度系统"表现为一个可被图标吸附并变形的半透明圆点；
上文提到，移动端 App 为了照顾用户"粗壮"的手指，会刻意增加按钮的间距；而桌面端 App 为了利用光标的高精度，会把多个按钮紧密排列在有限的空间中。
对于前者，光标不需要像素级别的精度，用户只要能在按钮间切换即可；
对于后者，外形为圆点的光标不利于用户进行精密操作，因此光标会变形为与当前功能对应的指针；
与不同的界面元素交互时，iPadOS 的光标能够自动调节扫描精度，这就是"自适应精度系统"。
为了实现这一功能，iPadOS 需要同时处理两个光标。
第一个光标（虚线所示）记录手指在触控板上的真实位置，相当于 PC 平台的传统鼠标，它在 iPadOS 中是不可见的；
第二个光标（实心所示）负责逻辑判定与视觉效果，它的形状决定了光标的精度。
▼ 对于"真实光标"而言，App 界面被分割为一个个像素点，而光标可以在任意位置移动并停留。这赋予用户极高的精度，但操作成本也相应提升；
▼ 虽然光标可以触及屏幕的每个角落，但在 App 界面中并非所有元素都能与光标互动。比如文本，光标只能与行内的文字发生交互，而行间留白则不会响应光标的输入；
▼ 动图：在"自适应精度系统"中，根据"真实光标"所在位置处可交互元素的不同，"视觉光标"会呈现不同效果。当"真实光标"接近 App 内按钮时，"视觉光标"会被按钮吸附；
▼ 动图：除了按钮这类显性的可交互元素外，一些隐性的静态内容也能吸附"视觉光标"。对于文本，"视觉光标"会变成与行高匹配的插入符，并被牵引至行内；
▼ 吸附的判定并不依赖于元素的大小，iPadOS 会根据"真实光标"的运动速率、方向以及加速度，推测用户的目的。以"真实光标"的运动终点为圆心，iPadOS 会寻找运动方向内最接近终点的元素，然后吸附；
▼ 动图："视觉光标"与元素的融合也会影响"真实光标"的位置。传统 PC 触控板在点按时，手指的微小位移可能会使"真实光标"偏离按钮；在 iPadOS 中，"真实光标"会被自动校正到"视觉光标"的中心，减少意外的移动。
值得一提的是，iPadOS 的"自适应精度系统"不需要开发者适配即可在 iPadOS 中启用。不过开发者也能自定义 App 界面精度来匹配 App 功能。
▼ 动图：IT 之家的底部菜单栏。
▼ 动图：在"日历"中创建日程，开发者将时间精度设为 15 分钟，光标就会自动定位到"15 分钟间隔"的位置；如果光标快速移动，这个间隔为自动变为 30 分钟；
通过"自适应精度系统"，iPadOS 的光标可以自然地与专为触摸打造的 App交互；而一些登陆 iPadOS 平台的专业软件，如 Pages、Keynote、LumaFusion，则能享受到高精度光标带来的操作便利。
虽然苹果没有在用户手册中详细介绍"自适应精度系统"的工作原理，但使用过 iPadOS 的用户都能感知到本帖所述的内容（如吸附、校正）。这要感谢苹果又一次贡献了行业领先的动画效果。
App 内的可交互元素会被处理为四个图层，它们由上至下分别为：
光线层："真实光标"会在此层留下一个光斑，并决定"光源"的位置；
按钮本体：比如 App 内的 SF Symbol、桌面的 App 图标；
晕影层：对于没有背景的 SF Symbol，晕影就是灰色的强调色；对于有背景的图标，晕影与图案主色调匹配；
阴影层：来自按钮本体对光源光线的遮挡；
▼ 动图：随着"真实光标"，即光源的移动，按钮、晕影、阴影都会有相应的变化。这种特效在 Apple TV 上首次使用，楼主觉得很适合 AR 设备。
▼ 动图：不过，iPadOS 的光标也支持基本的悬停功能。一些不适合吸附的大体积元素，如提醒弹窗、确认按钮，在鼠标经过时会被高亮，表示选中；
上篇总结 + 壁纸下载
本帖简要回顾了iPad 发展史，并探讨了 iPadOS 作为"移动 × 桌面"混合平台所面临的问题。借助"自适应精度系统"，iPadOS 的光标可以同时兼容排列疏松的移动 App，以及功能密集的桌面 App。隐藏于 App 中的精度也为开发者提供了新的设计思路。iPadOS 的方案也许能为ARM 平台的 macOS/Windows 提供思路，为在桌面平台使用手机应用提供更好的体验。
下篇中，楼主会介绍 Apple Pencil 的"涂文字"功能，以及 iPadOS 在处理外设输入方面的创新。新的 iPad App 设计语言可以帮助开发者兼顾移动与桌面平台。
以下是 iPadOS / iPad Pro 原生壁纸：
非常感谢各位的等待与阅读！🙏