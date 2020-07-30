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作为数码圈爱好者们的新宠儿

每天坐在电脑面前 8h+ 互联网民工的新世纪福音

桌面文化爱好者 人手一把的

【 米家显示器挂灯 】

众筹初期一开始 五分钟便达到 1000% 完成度的它，还未出生就开大入场 自带现象级光环。

傳 統 藝 能 式 降 維 吊 擊 ￥:199 的发售价，直至正式发售日两周后的今天，小米官网依然处于不断缺货补货的状态。

可能米家没有想到，这一次的尝试，又掀起了一股不小的浪潮。



可能我也没有想到，对于它的需求，就潜藏在内心隐秘的角落。

本期使用报告以本人的角度出发：



看它的出现，于我的日常生活中，发生了些什么变化。

前言事毕，进入正题

一【 开箱装配与对比 】

黑色的包装盒一转米家以往的纯白线路，而盒中的横侧展示出了四个主要卖点。分别为：



𝟏.色温转换 𝟐.亮度调节 𝟑.无线遥控 𝟒.可调角度

一个很好的特性

米家挂灯的额定功率仅为 5w。那便意味着电脑 USB 插口即可直接供电，还可搭配移动电源。这样一来就连挂灯，都具备可便携移动多环境工作 😆

打开包装盒，挂灯本体，无线遥控器及金属固定底座映入眼帘。TYPE-C 数据线下躺着附赠的7号电池。

TYPE-C 接口，对处于 2020 年的任何厂商来说，这才是做产品的应该有的样子。此外在线材中 米家也加入一些细节化处理，采用了非传统的扁型面条式设计，颇有辨识度，收纳时也不会发生串用的情况。虽然只是一个小细节，足矣打动人心了。





上手无线遥控器，先看设计。

圆盘式的外观搭配哑光黑,延续了米家一贯纯粹简约设计路线。

质感与美学在线 同时做到了颇具科技感。

设计也非完美 有两个小槽点：

𝟏. 电池底座盖 卡扣没有位置标记，在不了解的情况下难以开启 （ 据悉已改进 ）

𝟐. 类肤质涂层摸着是顺滑，就是过度抚摸容易留下污渍 😕

手感确实太好 还可以疯狂按压，不知不觉就拿在手上盘 😕





一看到它时，我就想到了的微软 Surface Studio Dial。

似同的外观 不同的角色 不同的演绎 为不同的你。

谈起功能性 往往是检验一款产品的内在



究竟是简约 还是简单的时候。

米家遥控器采用无线分布方式，不受线材束缚。

初次上手无需配对即可使用，采用 2.4G 频段使用均无延时。

使用七号电池供电，官方标称更换一次使用两年，这很持久。

功能操作方式：



𝟏. 点按：开启或关闭灯光

𝟐. 旋转：调整明暗

𝟑. 按压旋转：调整灯光冷暖

𝟒. 长按两秒：进入特定的电脑模式（ 50% 亮度 2700k 色温 ）

巧妙而精细的设计思考。

一切都是这么的恰到好处，恰到好处到无人提及。

在这个品类下，有一个始终无法绕开的厂商：



显示器挂灯鼻祖 【 明基 】

而恰恰是这些精细的思考，在明基身上

却少能察觉到这样的思考。

这是售价 ￥999，价格超越米家五倍的明基 ScreenBar Plus。

看它的遥控器，虽说不是无线遥控，不过外观看似更高级一些，功能性很丰富。但在真正使用其时，却略显杂乱。如果没有对比的话，它依然还是一个不错的有线遥控器。





上手金属固定座，分量十足。

采用全金属配重，灯载在显示器时更加牢固，不会产生不稳或摇晃的情况。通过后方的磁吸式触点，与灯体进行连接与供电。此外长条式的触点设计 让灯体拥有了调整角度的空间。

支持 Ra90 显色指数，这类色彩相关指标是我个人比较看中的。

视力安全也是，毕竟都经历过手机 pwm 调光那段岁月。

二【 实际体验 】

手上完了，开灯看看。



米家挂灯内部采用了柔光板，光源分布均匀。



此外柔光板能让光源呈现更柔和的姿态，并且避免屏幕反射。

官方标称色温范围在 𝟔𝟓𝟎𝟎𝐤-𝟐𝟕𝟎𝟎𝐤，

那就来实际看看，各个色温亮度下的效果表现。

图片经过调整，尽力还原肉眼实际观感。

模式：𝟔𝟓𝟎𝟎𝐤 最冷色温 最高亮度

模式：𝟔𝟓𝟎𝟎𝐤 最冷色温 最低亮度

模式：𝟐𝟕𝟎𝟎𝐤 最暖色温 最高亮度

模式：𝟐𝟕𝟎𝟎𝐤 最暖色温 最低亮度

各模式下的灯光表现舒适稳定。部分人群在刚开始接触显示器挂灯时，可能会陷入一个潜意识误区：

“显示器挂灯是来照显示器的”。其实不然，它最大的功能意义是：

【 只照亮桌面 而不照到屏幕 】

相比于台灯和主灯，灯源并不会直接照射到眼睛和屏幕。这就无需忍受，灯光直射眼睛带来的视觉疲劳烦恼，和各种反光了。



三【 补充 】



𝟏. 笔记本也是可以使用的，灯管长度 44.8cm

建议13寸以上，非镜面屏再考虑。柔光板对镜面屏不是很友好，个人搭载 17.3 寸效果十分愉悦。

𝟐. 多用途化 ：只要是可便携移动的灯源，那可具备开发解锁各种姿势的潜力。当然是摄影补光灯啦 已经用它作为补光灯拍摄视频，最大限度去利用设备 发挥价值还是 很好的。

四【 总结 】

对于我来说，米家显示器挂灯最打动我的不是优秀的体验。真正优秀的体验，一旦熟悉终将变得无感，所有人都会慢慢觉得，本该如此。

人们总在谈需求，可常常发现不了自己的需求。现在我发现了，我需要的是在打开电脑那一刻时，灯光随即自动亮起的仪式感。

我需要的是，不需要在房间布满光来包围黑夜。

我需要的是，被黑夜包围的一束光。