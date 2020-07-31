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小米手环自定义资源包括：表盘/资源包/字体

表盘：顾名思义，时间显示页面，通过自定义可以查看更多数据（如心率，路程），也可以自定义一个自己喜欢的背景。

资源包：手环图标和动画（动画其实也是由资源包中图片连续播放形成的）

小米手环 4/4 NFC 固件版本，资源包版本，小米运动版本对应表。（本数据来源于米坛）

小米手环5/5NFC固件版本，资源包版本，小米运动版本对应表。（本数据来源于米坛）

提示：请根据自己手环固件版本或者小米运动版本选择对应的资源包版本，否则有极大手环变砖的风险！！！

字体：文字样式，如楷体、手书体等。





一、选择自己想要的自定义资源

简介：国内最大的第三方智能穿戴论坛

优点：表盘/资源包/字体样式多，种类齐全

缺点：需要注册，网页加载较慢

推荐指数：★★★★☆

2. 表盘自定义工具

有 H5 网页版和 APP 版两种









二、同步自定义资源

1. "狸猫换太子"法（仅适用于安卓）

选择自己想要自定义的表盘，复制到"内部存储设备

>android>data>com.xiaomi.hm.health>files>watch_skin_local"目录下

随后我们连接小米手环打开小米运动 APP下载一个表盘商城中的表盘并同步到手环，这时候返回文件夹目录我们会发现目录下多了一个子文件夹，这个子文件夹就是我们同步的小米运动表盘商城中的表盘的数据。

我们将我们想更换的自定义表盘移动到子文件夹，点击进入文件夹，删除掉 png 文件（表盘预览图片）和 xml 文件，复制原表盘（bin 文件）名称然后将原表盘文件删掉，把我们的自定义表盘重命名为原表盘的名称。

这时候，APP 由于识别表盘靠 bin 文件名称而不是 bin 文件中代码，所以我们再次进入小米运动 APP 同步该表盘，这次同步的表盘就是我们的自定义表盘。

2. Notify & Fitness for Mi Band（仅适用于安卓）



【下载APP—Notify & Fitness for Mi Band提取码：wzrs】

同步表盘》》》打开 Notify & Fitness for Mi Band 同步手环，点击从左往右最后一个图标，然后选择"表盘"，在列表里选择自定义表盘，然后在手机文件中找到我们要同步的自定义表盘，点击开始升级即可。

同步资源包》》》打开 Notify & Fitness for Mi Band 同步手环，点击从左往右最后一个图标，然后选择"工具"，在列表中选择"升级手环固件"，点击"选择文件"，在手机文件中找到准备好的表盘资源包文件，点击开始升级即可。（资源包同步相比表盘速度较慢，请耐心等待）

PS：Notify & Fitness for Mi Band 在"表盘"中提供了一些在线表盘但是数量较少，不建议在该 App 上找表盘。

表盘自定义工具"制作"中提供简单的表盘制作工具，"探索"中提供 APP 用户上传和制作的所有公开表盘，"资源"中提供小米手环资源包和字库（不建议下载使用资源包，因为 APP 中资源包版本过于老旧，开发者一直没有更新，如果冒然同步到手环非常可能会导致手环变砖，资源包版本选择问题请看文章开头），"工具"中提供表盘/资源包/字库的自定义同步，但是这些功能需要在成为捐赠者（在"成为捐赠者"中付费，或者选择"试用捐赠者功能"临时获得自定义同步权限）。

不想付费的读者可以采用方法3同步资源或者使用表盘自定义 APP/H5 网页版直接下载表盘使用方法 1 同步到手环。

PS：表盘自定义工具默认设备的是小米手环 4，如果读者是小米手环 5 请在右上角"小米手环5"中点击调整。

4. Amaztools（仅适用于 iOS）



在 App Store 中下载 Amaztools 后点击"More"选项，在列表中选择"Install Custom Files"，进入后即可选择手机中的自定义表盘/资源包同步到手环。





【附】推荐的表盘和资源包

①MBUI12（作者：L凌峰岿然い）

百度网盘下载提取码：r3ld

（表盘样式）

（资源包主图标预览）

②哔哩哔哩表盘（作者：上杉稚）

v2.0（表盘最新版本）



③樱岛麻衣表盘（作者：上杉稚）

标准版



Super 版





