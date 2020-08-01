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一、前言

"西山经又西二百二十里，曰三危之山，三青鸟居之。" 这段话选自于山海经，郭璞云："三青鸟主为西王母取食者，别自栖息于此山也。”是最早的对于青鸾的描述，青鸾自古以来就被人们赋予多重含义，比如爱情、幸福、美好。

二、包装与设计（开箱）

这次 kindle 联合敦煌研究院推出的青鸾保护套图案来源于敦煌莫高窟第二八五窟窟顶南披，洞窟开凿于西魏时期，图中青鸾左上角是一朵盛开的莲花，内有摩尼宝珠，两侧各有两个飞天呈托捧状，四周遍布乌获、飞廉、羽人，飘逸其间，充满灵动洒脱。

我们先看包装，最先看到的是背面印了七国语言的塑料封袋，从包装袋中取出外包装，包装的背面印有 12 国语言说明，包装的正面展示纯黑色官方保护套的佩戴效果，右下角有联合敦煌研究院的圆形淡粉色贴纸，右上角能看到保护壳的侧颜，犹抱琵琶半遮面。

取出保护套，正面是青鸾本尊，背面为尾部，左中间位置是敦煌研究院字样。

保护套正面右侧中间是磁性纽扣，长3厘米，宽1厘米，上下磁吸闭合有公差，白色纽扣上印有kindle 字样，有逼格。

打开保护套，保护套内含有一张青鸾介绍卡片，保护套表面为类皮质手感，摸上去比 IT 之家红色笔记本的表面单薄一点，手感不错，保护盖内里是纤维内衬，印有 amazon笑脸字样。

三、小卡片图赏

四、全家福图赏

戴壳之后 kindle 重量上升，有了压手感，与之前用的同价位 27.9 元保护壳相比，质感好了太多。

五、总结：

物超所值，依旧吃灰。



