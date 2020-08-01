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[第二十三期]

8月6日，安卓QQ 迎来了 8.4.5.4715 的版本更新，这次新增了夸夸红包、撤回消息自定义、一起写、精华消息，以及小世界的一些功能，下方会详细解析本次更新。

[最新内测版更新内容]

版本号：

V 8.4.5.4715 （Android 灰度内测版）

一、修复了 8.4.5.4710、8.4.5.4699 部分场景下出现的闪退问题

二、QQ 重新全面适配小米兰亭 Pro 字体

三、群聊时，长按输入框发起“一起写”，多人协同编辑更轻松

（全体群成员均可发起）

长按页面消息出现按钮

发布前编辑文字页面

发送一起写后显示效果

群成员可以进入一起编辑





四、长按群聊消息可设为群精华，群友回顾精彩内容更便捷

（仅群主或管理员可以设置）

长按群聊消息显示按钮

设置后群聊消息显示效果

点击后出现“精华消息”集合页面

群聊页面左滑“群应用”同样有“精华消息”入口

五、群成员等级升级，超多荣誉和头衔，畅聊更有仪式感

（截止 8 月 5 日，尾号为 5 - 9 的 QQ 群聊支持显示新版群等级，无需群管理员打开，自动更新）

六、支持接收、回复王者/乱世游戏内消息，游戏内外实时互动

七、DIY 表情相机新增多种风格，更有表情文字加持，绘制你的专属表情

八、“夸夸红包”上线

红包发送按钮位置

红包发送页面

众多主题任你选择（居然还有渣男、失恋、表白被拒主题）

红包发送后显示效果

红包领取页面（话说我一直识别不出来？ ）

九、QQ 登录页面支持长按粘贴密码

（不同系统间安全阈值不同，可能部分系统无法实现）

十、自动回复引导加强

点击自己发送的自动回复消息，可以直接跳转“在线状态切换”页面

十一、表情预览支持显示表情名称

旧版：

新版

十二、下线通知逻辑更改

当 QQ 在后台运行时，其他设备登录后，不会直接弹出应用，而是采用通知提醒的方式

十三、撤回消息新玩法来了

从该版本开始，撤回消息时可以自定义啦

开启方式： QQ 设置 ——> 消息通知设置 ——> 撤回消息设置

自定义撤回消息页面：

显示效果：

十四、小世界照片、视频支持在发送时保存到相册

十五、小世界支持设置黑名单

[补充更新内容]

【云控】一、QQ 消息页面右滑菜单添加“大会员”外显图标

【8.4.1】二、全局新消息小窗功能

在 QQ 空间、QQ 看点等 QQ 内页面，当出现新消息时，点击通知弹出小窗，而不是直接跳转聊天页面

实现此功能，需在设置 ——> 【消息通知】，打开【QQ 打开时顶部新消息通知】

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