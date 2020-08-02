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2020 年 7 月下旬，微软发布 Win10 20H2 Beta，带来了全新的开始菜单和应用网站 ALT+TAB 切换等新功能。

目录 一、Win10 20H1 能不能安装 20H2 更新？ 二、Win10 20H1 能不能抢先体验新功能？ 三、Win10 20H1 抢先体验 20H2 的原理是什么？

一、Win10 20H1 能不能安装 20H2 更新？

鉴于 20H2 尚未正式发布，我们首先来回顾 Windows 10，Version 1903/Version 1909 的情况，以最新的KB455904为例：

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=kb4559004





2020-07 Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems (KB4559004) 下载：http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2020/07/windows10.0-kb4559004-x64_6f8e99693cf7c08771de7b1d49ceb56c90550391.msu





2020-07 Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems (KB4559004)下载：

http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/updt/2020/07/windows10.0-kb4559004-x64_6f8e99693cf7c08771de7b1d49ceb56c90550391.msu





微软每月向 Windows 10，Version 1903、Version 1909 发布完全一致的 LCU（latest cumulative update）。

未来，微软也会在每月的第二个星期二（Patch Tuesday），面向 Windows 10 20H1 和 20H2 发布一致的累积更新。

二、Win10 20H1 能不能抢先体验新功能？

我们仍来回顾 Win10 1903/1909，上一部分我们已经得知微软每月向两者推送一致的累积更新，更新安装后，对于 Win10 1903，但默认处于关闭状态。而1909，新功能则默认处于开启状态。

需要说明的是，无论是 Win10 1903 还是 1909，新功能均已完成安装。微软通过 Windows 10, version 1909 Enablement Package（功能启用包）激活全新的功能。

三、Win10 20H1 抢先体验 20H2 的原理是什么？

Win10 20H1 情况与 Win10 1903 类似，自动更新至 19041.423 之后，新功能已经完成安装，但默认处于关闭状态。

我们需要模拟 20H2 Enablement Package 功能启用包，来打开相应的功能。

20H2 Enablement Package 功能启用包：

... <registryKeys>

<registryKey keyName="HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218">

<registryValue name="EnabledState" valueType="REG_DWORD" value="0x00000002" />

<registryValue name="EnabledStateOptions" valueType="REG_DWORD" value="0x00000000" />

<securityDescriptor name="WRP_REGKEY_DEFAULT_SDDL" />

</registryKey>

</registryKeys> ...

不难发现，20H2 功能体验包在 CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides 中增加了若干项，并赋予了相应的键值。我们不难模拟功能体验包的操作，来激活相应的新功能。

至于具体操作，可以移步#原创#如何在 Win10 版本 2004 中开启新版开始菜单，一步开启新版开始菜单。

需要指出的是，模拟之后不仅能体验 20H2 开始菜单，还能体验全部 20H2 新增的功能。

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