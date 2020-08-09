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Win10 自带触摸板手势功能，如下图，但其可自定义的功能较少



而 WGesture 是一款十分优秀的笔记本触摸板 (鼠标)手势软件，是系统自带手势功能的完美替代品

一、示例

（一）截图

常规方法

1. 使用键盘快捷键，比如 QQ 的 Ctrl+Alt+A, 微信的 Alt+A，又或者是系统原生的 Win+Shift+S

2. 鼠标操作，点击截图按钮

进阶方法

使用手势软件，三个手指头在触摸板上滑

（二）关闭当前窗口

常规方法

1. 点击❌

2.Alt+F4

进阶方法

使用三指下滑手势

（三）多任务

常规方法

1. 点击屏幕左下的任务视图图标

2. 使用快捷键 Alt+Tab

进阶方法

三指左滑手势

三指左滑后手指不需要离开触摸板，继续滑动即可选择想要打开的页面，可以说相当方便

此外，还有更多可自定义的手势，如

四指点击触摸板打开任务管理器

左手点击，右手滑动来复制（粘贴）

左手点击，右手上下滑动控制音量

四个手指左右滑动切歌

两根手指头画 “e”打开某个软件，如浏览器

用两只手的手指这样滑动关机

如果你不嫌麻烦，甚至可以自定义一个这样的手势

或者





而这些手势，你可以完全自定义他们的功能，如上文提到的，以及最大化、最小化、刷新、撤销等等的功能——这也是这款软件的强大之处。

二、设置方法

1. 基本配置

软件安装完成以后打开主界面，点击选项，按照下图设置。

2. 手势命令设置

点击 “动作”回到主界面后点击界面右下角的加号创建一个新的手势

这时右侧一栏会出现一个新设置，点击箭头所指的 "请点击此处以设置手势"

这里以三指顺时针画圆为例，画完圆以后点击确定

然后回到主界面就能看到新动作

接下来对这个手势进行命令编辑，点击右侧 “双击以编辑此命令”，出现下面的界面

看以看到选择命令里面有很多常用的指令

这里举三个实例

①快捷键的设置方法

命令：将三指顺时针画圆手势命令为 “复制”

设置方法：在选择命令框中点击 “键盘 - 发送快捷键”，然后在这个界面按下 Ctrl+C，点击保存即可

②打开程序的设置方法

命令：将三指画圆手势命令为 “打开浏览器”

设置方法：在选择命令框中选择 “打开 - 打开文件或网站”，然后点击浏览，去找到浏览器的快捷方式后点击确定即可

③命令行的设置方法

命令：将三指画圆手势命令为关机

设置方法：选择 “运行 - 命令行”，在下方输入立刻关机命令 “shutdown -s -t 0”，点击保存即可

设置完成以后就可以使用手势啦

总之，使用这款软件，你可以自定义一个任何形状的手势，来进行各种各样的操作，让 Win 本的触摸板也可以非常好用！