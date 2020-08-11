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一、水货与正品，你选择谁？

众所周知，三星手机的大中华区业务在 Note 7 爆炸事件后一落千丈。Galaxy 作为出货量全球前三的手机品牌，在中国这个目前最大的手机市场中几乎没有销量。有趣的是，三星手机在中国的占有率到底是多少，各方给出的数据差异很大。

根据 IDC 的出货量统计，2019 年三星手机在中国市场的占有率只配归类到“其他”中，大概在 2% 左右；

根据娱乐大师的新增用户统计，2019 年三星手机在中国安卓市场的新增份额中占 9.77%，位列第三。

IDC 和娱乐大师的统计方法都有缺陷，但截然不同的占有率数据说明了一个问题：中国消费者在购买三星手机时，使用的渠道与华为、小米、OV 等有很大不同。港版、美版、韩版的三星手机一直是淘宝的热门商品，相比之下国行正品手机则热度较低。统计市场份额时，水货的流向很难跟踪，咨询公司一般默认水货只占品牌手机中很小的一部分，故可忽略不计。买过三星水货的人都知道，港版 Galaxy 可以刷国行系统，且兼容三大运营商的 4G/5G 信号，并享受全国联保：换言之，三星水货与国行正品间几乎没有差异，唯一的不同在于价格。

Galaxy S20 在天猫旗舰店的售价高达 7000 元；

港版 S20 在淘宝店铺的平均售价为 5000 元左右，相当于国行的七折；

结合以上信息，相信各位家友可以看出三星手机在中国市场的异常之处：物美价廉且供应充足的水货是三星用户的首选，而本该成为大头的国行正品则鲜有人光顾。结合楼主的自身经验，我们附近寝室总共 10 个人，有 3 台三星手机，全部是港版；天猫三星旗舰店的月销量与淘宝三星水货店的月销量相当，但卖水货的店铺要多要少，加起来看的话，国行正品的销量完全不如港版、美版与韩版。

结论：中国消费者购买三星手机，选择水货是大趋势。各个地区的三星手机“走私”业务已经形成了完整的产业链，虽然知乎、B 站时不时有人跳出来实锤特定店家“卖问题机”，但不可否认，大部分水货的质量都是过关的，对得起它远远低于国行的售价。



二、什么是“七天退换”版的三星手机？

近年来，越来越多的水货店铺开始加入一个全新的地区选择：亚太/中国大陆。乍一看还以为，水货店铺开始兼卖国行正品了，实则不然：所谓“亚太”版其实是指三星官方推出的“七天无理由退换”手机。

根据三星的退换货政策，已激活的三星手机在七天内可以无理由退换；

退换下来的手机，如果经三星检验后没有质量问题，则会再次流入市场销售；

因为已经激活过一次 + 本质上是二手机，“七天退换”版的三星手机价格很低。

虽然在一般观念中，别人退回去的“二手货”肯定有质量问题，二手东被骂得有多惨，消费者就有多厌恶退换的机器。但“七天退换”版的三星手机是经过官方检验、确认没有质量问题后再上架的，从流程上讲可以防止有缺陷的商品进入市场。此外，"七天退换"版的售价要高于官方的翻新机，这也从侧面证明，经过检测的退换机的质量是经得起考验的。

1.港版三星手机因为地区限制，缺少部分颜色，比如国行 S20 专属的"意象白""浮氧蓝"；此外，刷国行系统有一定技术门槛，不适合怕麻烦的人；最后，港版的售价会略微比"七天退换版"高；

2.“七天退换”版三星手机就是国行正品机，系统、全网通、保修与官方渠道无异；因为没有地区限制，颜色的选择余地比港版大；且售价略低于港版。

三星推出官方退换机已经不是新鲜事了，不过搜索整个 IT 圈，似乎尚未有人开箱过“七天退换”版的三星手机，而楼主也是第一次购买这种型号（因为“意象白”实在是太好看了！），所以想着可以做个直播开箱，分享翻车/上岸经验。

三、直播开箱

本帖没有任何广告，如果家友对三星水货有兴趣，可以直接在知乎、B 站、贴吧上查找口碑较好的店铺。

▼ 顺丰速运新鲜到货。楼主花了 4500¥ 入手了白色的 Galaxy S20。选择中杯的理由很简单：现在安卓阵营压根不缺大屏旗舰，缺的是可以单手握持的小屏旗舰。小米、华为把小屏市场留给了低端机，但用户只是想让机器轻巧一点，屏幕、处理器、扬声器、振动马达这些配置不能阉割！纵观主流安卓品牌，唯有 S20 能被称为“小屏旗舰”。

▼ 手机包装盒。“S20”的字样延伸到了包装盒的侧面，暗示手机使用了曲面屏。然而 S20 系列的屏幕曲率已经接近直屏（方向对了）。

▼ “七天退换”版是二次塑封后再上架的，塑封的边缘虽然粗糙，但不会破损。

▼ 贴在包装盒底部的“退换标示”既说明了机器来源，也是官方的验伪标志。这张贴纸撕开后会留下反光的水印，说明是三星官方进行的二次包装。

▼ 看起来没有任何瑕疵的机器本体。等会儿要好好检测一下。（注意左边包装盒上、贴纸背面的防伪水印）

▼ 不用读系列。盒子里面装着“七天退换”版机型的保修卡，保修期是自购买之日起一年。也就是说，这台机器不享受退换货政策，但保修是另外计算的。

▼ 配件系列。因为是国行机型，官方的快充头可以直接插在内地的插座上，而港版需要使用一个巨大的转换头，不方便。“AKG 耳机被替换”是港版手机的通病之一，“七天退换”版看来是真货。

▼ 撕膜之前，对着灯光看下有没有明显的磨损痕迹。挺光滑的，品相不错。

▼ “七天退换”版的三星手机在背板上会有激光镌刻留下的“7D”标示。虽说做标记的本意是为了防伪，但如此明显的“退换”标记让手机掉价不少。之后用套子遮掉吧。

▼ 检查中框磨损。Galaxy S 系列都迭代到 20 了，还是在使用脆弱的铝合金中框。日常的磕磕碰碰很容易划伤中框，不过我这台基本算是全新。（PS：S20 将所有侧边按键都移到了机身右侧，因此左侧是完整的金属框架，非常漂亮。）

▼ 检查屏幕坏点/色偏。OLED 手机退换的最大原因就是屏幕抽奖。强如三星，在屏幕调教方面‍也没法做到每台机器都一致。我粗略看了下手机的色域、亮度、灰度，没有发现亮斑、偏红偏绿、坏点等常见问题。

▼ 检查摄像头。摄像头模组进灰让人抓狂，不过只要不影响成像效果，有没有灰尘都一样。S20 的广角、长焦、前置均正常。

▼ 看来机器本体应该没什么质量问题了。在三星官网上查了下激活日期，是今年 6 月份。二手机给人的感觉还是不太好啊！往好处想，只激活了一个多月，还属于新机范畴。

▼ 所以这台机器到底是因为什么原因被退换的呢？楼主仔细检查，最终在白色后盖上发现了一些无法擦净的污渍。实在是太不明显了，估计不是退换的主要原因。

▼ 本来检验三星新机还有个水下操作实验，但 IP68 只防水溅不防手贱，就算是国行正品也有概率进水，进水不保修。楼主就不试了。下面欣赏一下 S20 意象白的美图吧！