说明：#原创# 标签为IT之家在IT圈所设的投稿栏目，具体投稿规则点此查看。

5 月 8 日下午，魅族正式发布了新一代的 旗舰手机——魅族 17 系列，搭载了骁龙 865 处理器，前摄像开孔仅为 2.99 mm，其中魅族 17 8GB+128GB 售价 3699 元，8GB+256GB 售价 3999 元，魅族 17 Pro 8GB+128GB 售价 4299 12GB+256GB 售价4699 。

经过几代的更新，魅族数字系列从诞生之初到现在，也是一直围绕着高颜值设计和手感两点发力，我拿到的这款魅族 17 Pro手机，可以说是魅族在这几年外观做出最大的改进，同时 17 系列还有着令人流连忘返的背部手感和差异化的 ID 设计，下面我们通过这篇体验文章，更深入的了解这款产品吧！

一、上手：很厚重，很用心，很不一样



相较于去年魅族 16s 仅为 165 g的重量和 7.6 mm的厚度，今年的魅族 17系列可谓是非常厚重了，17 Pro 重量高达 219g 厚度则达到了 8.5mm，带上壳膜真半斤。厚归厚，重归重但手感依旧保持的不错，背部陶瓷的温润手感和中框的完美过渡，握在手里背部对手掌的贴合度还是不错。横置摄像头的设计和今年主流左置矩阵的普遍设计显得完全不同，这个设计纯粹就是仁者见仁了，在看了三个月后我已经习惯了这个略高的横置相机模组。

魅族抛弃了坚持多年的对称设计，跟随大流用上了打孔，相较于今年普遍的曲面+左侧单开孔，魅族这种直屏+右小孔的设计可以说是一股清流了，电量与打孔的融合在一定程度上缓解了打孔带来的违和感，右侧的放置也符合如今的阅读习惯。

二、爷爷，你要的快充和无线充电魅族终于给你了



在经历多年 24 w 和没有无线充电的摧残后，魅族终于上了 30 w 有线和 27 w 无线。魅族的一小步，魅友的一大步，有线我就不聊了没啥太大亮点，我们来聊聊魅族第一次量产的无线充电，27 w的无线算是今年比较主流的配置，但无奈官方仅售卖饼状的无线充电底座，无奈我自己改装了一个立式无线充电。

27 w 无线充电的速度基本追上有线，但工作时能听到风扇明显的轰鸣声，并且机身升温明显，建议夏天在空调房内使用。

三、什么魅族底层更新了？！

终于魅族底层又一次更新了，随之还有魅族 16 系列的底层更新。魅友泪目，不用再物理更新了。

升到安卓 10之后最大的改变在动效和细节方面，但 Bug 偏多等下一版更新吧。

（遇到的 Bug 可以在本贴下留言，我会统计发给工程师）

四、聊聊缺点

1. 无光学防抖

作为 2020 年的旗舰机型居然没有光学防抖是意料之外的，夜景的成像体验是非常差劲的，以至于我手机里找不出一张像样的夜景照片。

上图均为17 Pro 拍摄 + 滤镜

2. 非常厚重且单手操作困难

在使用一个月之后我才逐渐适应这个重量，宽度方面也比今年的旗舰机宽上不少，单手操作异常困难。

3. 系统更新缓慢且 Bug 多

从首发拿到这台机子到现在，仅仅更新了三次，且部分 Bug 依旧没有解决，这周四或下周有望 OTA 3。

五、最后点评

魅族 17 系列是今年魅族唯一一款机型（确信，和万志强聊过了，他坚定的告诉我真的没有了，出了错去找他 ）

优缺点都很鲜明，优秀的正面设计是吸引我很重要的因素，并且现在拼多多价格也非常不错，如果你能克服我说的那些缺点其实也是一台不错的 5G 旗舰手机。

最后，万志强镇楼。



