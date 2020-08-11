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小米公司成立于 2010 年，在 2011 年 8 月 16 日推出了第一代手机产品“小米手机”，以流畅高配置 + 1999 元的价格瞬间成为话题焦点。

十年来，小米已经从一个创业公司成为了全球手机市场的前四强，更是在电视、智能生态等多领域频频开花结果，成果囊括生活的方方面面；小米以读到的眼光和现代的商业模式几乎改变了每一个其所涉及的行业。但与此同时，我们也不得不注意到，小米在这些年发展的过程中，在很多行业、很多产品上的表现不那么尽如人意。

笔者虽然不是米粉，但从 2012 年 1 月成功抢购小米手机 1 以来，一直认同小米的企业文化，并关注小米的发展动向。在本篇文章中，我们将带领大家一起回顾小米这些年来的高光时刻，与此同时共同复盘小米成长中失之交臂的发展机会。

01 小米手机 1、小米手机 2：全新的产品，全新的商业模式

小米手机 1 于 2011 年 8 月 16 日发布，旗舰的硬件配置配上 1999 元的销售价格，无疑让小米手机 1 成为了当时的话题焦点，并理所应当地在接下来的一年时间内成为了持续的爆款。小米手机 1 开创了当时智能手机从未有过的宣传和销售方式：当时诺基亚 N8、E7 等系列依然采用以功能为主的宣传方式，三星的旗舰产品 Galaxy S II 销售价格令普通人难以企及，2000 元左右中端市场能够选购到的安卓智能系统主流手机摩托罗拉 Defy 系列，虽具备三防功能，但这款手机的硬件配置让其难以持续使用很长时间。

小米手机 1 大幅宣传其超越时代的核心硬件配置（高通骁龙 S3 SoC，1G RAM + 4G ROM）以及符合国人使用习惯的 MIUI 系统（配置了当时大家认为理所应当拥有的情景主题功能），再加上劲爆的 1999 元售价（雷军在会上表示初代小米手机的最初目标售价甚至是 1499），这样的手机不可能不获得当时大众群体的追捧。笔者于 2012 年 1 月成为了小米手机的用户，令我拥有深刻印象的是，当时使用小米手机出示麦当劳优惠券，麦当劳店员看到我的小米手机后兴奋不已。

小米手机 1 实现了几个重大的成就：

1. 让小米在手机市场站稳脚跟，使得小米成为继魅族之后第二个自愿选择、主动支持的国产智能手机厂商；

2. 改变了消费者对于手机的期待，让消费者对手机的认识从功能化向智能化转变；

3. 创造了网络直营的手机销售模式，极大降低了渠道成本，更是很好地控制了接触用户的渠道。

小米手机 2 在此基础上更进一步，更强大的配置与不变的 1999 元售价，让小米这一品牌的口碑彻底巩固。2013 年初小米手机2S发布，大幅提升的交付能力让小米手机 2S 成为了人人都可以简单拥有的平价高品质手机，从此小米手机品牌蒸蒸日上，影响力不断增加，不仅改变了消费者对手机的认识，更改变了手机市场的商业体系和运作模式。

小米手机 1 发布初期，360 便推出了“360 特供手机”进行点对点的精确模仿，后续很快还涌现出了小辣椒、大可乐等相似品牌，不过现在回头看来，这些品牌早已成为时代浪潮中的一粒沙子。

02 红米手机 1：让每个人拥有智能手机

如果说小米手机 1 使得“让大众拥有高品质智能手机”成为现实，那么红米手机1则使得“让每个人拥有智能手机”的梦想落地。红米手机发布于 2013 年，采用了来自联发科的 28nm 四核处理器和熟悉的 1G RAM+4G ROM，但更重要的是，售价仅需 799 元。

799 元的价格在如今有很多产品可选，但在 2013 年，用户在这个价格区间内只能选择配置非常低、完全不能顺畅使用的智能手机，或是一些功能手机。2012-2013 年的热销百元智能机多数是运营商定制款，在公开市场售卖的产品中中兴 V880 系列是其中的畅销款式。

这一系列的手机采用了 1GHz 单核 CPU 和 256MB 的 RAM，这样的配置使得其几乎无法享受手机智能化浪潮下带来的红利。可以说，红米手机 1，是历史上百元价位段中，第一款能持续顺畅使用的智能机。

红米手机的目标用户不是持续关注手机行业的潮流群体，而是当时的功能机用户。红米手机 1 的低廉价格让更多用户能够轻松从 2G 功能机切换到 3G 智能机，享受即时通信和应用程序带来的全新体验，真正地让每一位用户都能够享受科技的乐趣。

新冠肺炎疫情中，“健康码”制度成为了全国各地同行的防疫重要手段。“健康码”能够实现的前提是每个人手中都拥有智能手机、并且能无负担地使用网络流量。在让这件事变成现实的众多努力中，红米手机确实在一个时代贡献了重要的力量。

03 小米 MIX：重新定义现代智能手机

2016 年 10 月，小米举办了一场在之前看来平平无奇，但在如今看来足以改变行业历史的发布会。梁朝伟代言的小米 Note 2 最终因为屏幕等问题反响平平，但当时发布会上最后亮相的 One more thing 让全场观众及在线收看发布会每个人“非常真实地沸腾了”：这款产品就是小米 MIX。

小米 MIX 不是第一个提供全面屏设计的手机，但确实是在国际市场焦点中第一款把“全面屏”概念真正推出、落到实处、发扬光大的产品。那场发布会让很多朋友们印象深刻，发布会现场屏幕上小米 MIX 的三面无边框全面屏点亮的时候大家倍感惊奇，但当 3499-3999 的亲民售价和真正落地的发售时间表公布的时候，所有用户都意识到，这不是一个“画饼”的概念机，而是真正面向市场销售的手机，我们可以真正购买到这样一款采用完全不同的设计语言的手机。

自 2007 年 iPhone 推出以来，全触摸屏智能手机的正面的设计已经连续 10 年没有变化了。小米 MIX 的诞生，宣告了一个真正能够实现的新设计的落地，宣告了手机界一个新时代的开启。在小米 MIX 发布 2 个月前笔者刚刚购买了一加手机 3，但当小米 MIX 发布之后，笔者立刻产生了卖掉刚刚购得的一加 3 并持续抢购小米 MIX 尊享版的想法，并最终在小米 MIX 开放购买的时候将手中刚买的一加 3 换成了小米 MIX，并持续使用到了 2018 年底。

如果说之前小米手机、红米手机的影响都仅限于国内市场，那么小米 MIX 则让小米公司真正在国际手机市场上产生了前所未有的影响力。一年之后，iPhone X 发布，全面屏设计一时风头无两，并逐渐成为了智能手机新的标准设计。

04 小米生态链：有心插柳柳成荫，“百货”圆梦“新消费”

小米的第一款生态链产品是小米盒子，当时的宣传语是“小米手机最发烧的配件”，由此看来在当时小米盒子虽然已经是一款作用于电视上的独立产品，但内部依然需要借助小米手机的口碑和用户群体为其引流。小米的第二款生态链产品是小米路由器 1，内置硬盘并在一定程度上拥有 NAS 功能，但仍然是一款粉丝向的产品。依靠小米手机的用户群体和口碑，小米在 2012-2013 年尝试不断“破圈”，销售更多品类的产品，但产品的销售客户群体还是更多局限于小米手机用户内部。2014 年发布的小米移动电源 1，虽然也是一款小米手机配件类产品，但却打开了小米的“生态破圈”的乘风破浪的旅程。

与彼时尚属于新兴行业的电视盒子、高端路由器等产品相比，移动电源是每一个手机用户都可以随时随地用上的产品。但当时移动电源行业鱼龙混杂，当时的产品都仅能实现移动电源的基本功能，且质量良莠不齐，使用寿命低。小米移动电源 1 采用了铝合金一体成型外壳，精致的手感使得其在一众移动电源类产品中脱颖而出；但更重要的是，小米移动电源 1 凭借着 69 元的售价和屡经证实的优良品质，成为了真正改变行业的有实用价值并且“拿得出手”的移动电源产品。

小米移动电源及其后续的全部生态链产品都有着极为成熟的定位和设计体系，并在小米生态链的目标与价值观的支持与哺育之下至今仍在不断打造爆款，征服了越来越多的分类市场。“消费升级”背景下，人们不仅注重产品的品质，更加注重产品的设计。小米生态链产品大多采用无印良品风格的高品质极简设计，符合当代主流客户的消费心理需求。

日本消费观察家三浦展在著作《第四消费时代》中提到，当代的消费者不再需要浮华的消费产品，而更加注重消费所能带来的服务与持续体验价值。小米生态链全系产品通过打造高质量、现代设计、良好体验、低价格的单款“爆品”，不断切合当代消费者的消费心理，在涉足的各个行业掀起了一场“消费革命”。

05 小米的产品力，与失之交臂的发展机会

雷总在今天的演讲中回顾了小米一路走来的高光时刻，笔者也在文章中和大家回顾了小米影响业界的几款重要产品。小米不甚成功的产品线不多，但其中三个是我们和小米公司自己都要去深入思考的——笔记本电脑、平板电脑。

小米笔记本产品线于 2016 年发布，发布之初主打精致设计，类 MacBook 精致做工的 Windows 轻薄本仅需三千余元起，产品上市之初市场反响非常好。小米笔记本 Pro 随后发布，在低价位轻薄本中为需求高性能办公、低调长续航的轻薄本的人士提供了当时仅有的低价位选择。但当时上市时就存在的遗憾是，小米笔记本并没有和小米手机形成任何的功能互动，人们在购买小米手机后不会有任何动力想要一定去购买一个小米笔记本形成“小米生态”，同样在购买小米笔记本后，选择什么样的手机并不会对电脑使用体验产生任何影响。

在这方面，MacBook 已经为行业带来了良好的示范，几年之后后来居上的华为也独辟蹊径，在手机和笔记本电脑间形成了极其紧密的生态连接。这些年来，小米笔记本不仅没有和小米手机形成良好的生态互动，更是在小米公司擅长的价格领域没有什么令人印象深刻的建树；更重要的是，2020 年的小米笔记本 Air 和 2016 年的初上市款，在模具方面几乎没有任何变化。

小米平板也是小米发展多年的产品线，但每代之间都完全没有继承，多年来在业内一直没能留下持续的良好口碑。

小米平板 1 发布于 2014 年，采用 7.9 寸 4:3 2K 屏和当时战斗力很强的 Tegra K1 处理器；小米平板 2 发布于 2015 年底，高配版预装了 Windows 和 Android 双系统；小米平板 3 发布于 2017 年，采用联发科处理器；小米平板 4 发布于 2018 年，主打性价比战略。细数下来，每一代产品都有较为明确的卖点，但 4 代下来，没有任何产品之间的传承。同时，小米在解决平板电脑生态环境这一点上几乎没有获得结果，既没有像华为一样通过系统级设计提升平板电脑的使用体验，也没有加强自己品牌的平板和手机之间的联系。

目前小米品牌的笔记本电脑、平板电脑和手机，就像是三名单独作战的单兵，互相之间没有任何生态连接能够给用户带来更强的使用体验。苹果已经靠自家生态系统牢牢锁住一大批用户，后来居上的华为也让协同使用自家的各个产品变得容易；小米在电子计算产品的生态连结上，似乎起了个大早赶了个晚集。

这些问题看起来可能不是非常大的问题，但希望获得更高端体验的客户将不得不从小米的产品体系里退出。小米手机的高端之路从今年正式开始，但购买高端手机的用户往往不甚看重手机本身的一些参数配置。购买高端产品，实际上是在购买先于时代、造福时代的使用体验和服务。手机、平板、笔记本协同工作，再结合上米家智能生态链的体系，一定能让小米的各个产品在协同作战的过程中获得更大的价值，也为用户带来更多的方便。这些功能虽不能体现在参数配置上，但能极大提升用户的使用体验，这是新消费背景下每一位希望购买先于时代、适合自己的产品的用户都在期待的。

雷总在这次演讲中，公布了最新的 小米妙享 技术，初步实现了笔记本、手机、智能音箱之间的互联互通。希望小米能在这条道路上走得更远，尽快迭代出真正具有竞争力的解决方案。

06 总结：下一个十年，还有更多路要走

如今手机行业已经成为绝对的红海，在华为全球营销英才归国、全产品链发力国内市场的“降维打击”下，留给其他品牌的时间已经越来越少。小米在过去 10 年交上的答卷是通过生态链产品和互联网思维涉猎更多产品线，不断开发新市场；但如果想在手机行业获得更多用户支持，小米还有更多路要走。

1. 是持续发展产品力，真正抓住用户痛点，并做好宣传。

小米始终在产品外观设计和全渠道营销宣传上始终处于落后态势。小米 10 在背板设计上采用 2019 年流行的单竖排设计语言，而在颜色上采用了 2018 年流行的高饱和度亮色，这令小米 10 系列在用户非常看重的外观上于华为 P40 系列相差甚远。在对外宣传上，小米也亟需找到有效的模式，让选择 OPPO、vivo 甚至是华为手机的用户能够接受并真正入手小米手机。

2. 是发挥系统优势，不断推出新功能

“小米妙享”是本次发布会上一项我非常看重的功能，MIUI 逐渐走出手机，在人们的智能生活中发挥出更大作用。MIUI 是小米手机最核心的竞争力，一直以来都不断引领着安卓手机定制系统的不断发展。希望小米未来能在所有大屏智能产品线（包括但不仅限于笔记本、手机、平板电脑、智能音箱等）上普及自己的系统设计能力，让小米的服务深入每个人生活的每个部分。

3. 是加强新形态产品研发，不断引领业界潮流。

“普适计算”是计算行业发展的公认方向，将更强的算力、更友好的用户体验、更轻松的使用环境融入更小的计算设备之中，是每个人的梦想。iPhone 的出现让远比电脑小得多的手机成为了每个人的互联网入口。

近 10 年来已经有许多的“普适计算”产品出现，如微软的 Continuum 模式，锤子的 TNT 大屏终端，谷歌的智能眼镜和苹果的 Airpods Pro 等，但目前这些产品甚至都没能站在风口上。如果未来的新形态产品能由小米带来，那么小米将成为世界上最伟大的公司之一。当然，若要实现这一目标，基础研究必须要跟上。雷总今天说澎湃芯片计划还在坚持，我作为一定程度上的芯片设计与加工行业的从业者，深知其中艰辛。希望未来澎湃能成为小米最坚定的大后方，为小米的创新提供绝对可靠的技术支持。